An diesem Wochenende beginnt die neue Formel-1-Saison. Nicht mit dabei sein beim GP von Bahrain wird Mick Schumacher. Wir verraten Euch, warum das so ist.

Das Autoland Deutschland war seit dem Michael-Schumacher-Boom stets zahlreich in der Formel 1 vertreten. Mit dem Höhepunkt 2010, als im Laufe des Jahres gleich sieben deutsche Fahrer zum Einsatz kamen.

In der an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Bahrain am Sonntag beginnenden Saison 2023 hat nur ein deutscher Fahrer ein Stammcockpit: Nico Hülkenberg bei Haas. Im vergangenen Jahr waren mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher immerhin noch zwei Fahrer regelmäßig am Start. Vor allem die Frage, wie es mit Mick Schumacher weitergeht, beschäftigt viele Formel-1-Fans.

Formel 1: Darum fehlt Mick Schumacher beim GP von Bahrain

Mick Schumacher fuhr in den beiden vergangenen Jahren für das US-Team Haas in der Formel 1. Nach null Punkten im Jahr 2021 holte er 2022 immerhin zwölf WM-Punkte. Dennoch verlor er Ende 2022 seinen Stammplatz bei Haas - und wurde durch seinen Landsmann Hülkenberg ersetzt.

Bei keinem anderen Team erhielt der 22-Jährige die Chance, in dieser Saison als Stammfahrer zu fahren. Jetzt ist Mick Schumacher in diesem Jahr Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes und zudem Ersatzfahrer bei McLaren. Da bei keinem der beiden Teams ein Stammfahrer für den Großen Preis von Bahrain ausfällt, wird das Rennen auf dem Bahrain International Circuit ohne den Sohn von Michael Schumacher stattfinden.

Das kann sich im weiteren Saisonverlauf aber ändern, und Mick Schumacher zum Zug kommen.

Für das Jahr 2024 sieht sich Mick Schumacher in einer guten Position für ein festes Formel-1-Cockpit. Erste Interessenten soll es bereits geben. "Über den Winter haben einige Leute schon Interesse bekundet. Sicher, da geht was. Wann Gespräche anfangen, wird sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen", sagte Schumacher kürzlich bei einer Presserunde seines neuen Arbeitgebers Mercedes.

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP von Bahrain

Datum Uhrzeit Session 3.3.2023 12.30 Uhr 1. Freies Training 3.3.2023 16.00 Uhr 2. Freies Training 4.3.2023 12.30 Uhr 3. Freies Training 4.3.2023 16.00 Uhr Qualifying 5.3.2023 16.00 Uhr Rennen

Formel 1: Der Rennkalender 2023