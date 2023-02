Formel 1: Mick Schumacher bestätigt Angebote für 2024

Mick Schumacher sieht sich in einer guten Position für ein Formel-1-Cockpit für 2024. Erste Interessenten soll es bereits geben.

"Über den Winter haben einige Leute schon Interesse bekundet. Sicher, da geht was. Wann Gespräche anfangen, wird sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen", sagte Schumacher bei einer Presserunde seines neuen Arbeitgebers Mercedes.

"Mit den Ergebnissen, die ich in den Nachwuchskategorien und auch in der Formel 1 gezeigt habe, bin ich mir sicher, dass sich Möglichkeiten ergeben werden", glaubt der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher weiter an seine Chance in der Königsklasse des Motorsports.

Eine Rückkehr in die Formel 1 habe für ihn höchste Priorität. "Mein Ziel ist es, in der Formel 1 zu bleiben. Es gibt natürlich keine Garantie, aber ich bin in einer komfortablen Position, wo ich denke, dass ich viel aus dem Jahr rausholen kann", so Schuhmacher weiter.

Der 23-Jährige hatte sein Stammcockpit bei Haas zur kommenden Saison aufgeben müssen. 2023 wird er deshalb für Mercedes als Testfahrer an den Start gehen.