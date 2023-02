F1-Präsentationen: Die Boliden der Formel-1-Saison 2023 - Red Bull erntet Spott

Die Formel-1-Saison 2023 steht in den Startlöchern. Bevor die Testfahrten Ende Februar in Bahrain starten, präsentieren die zehn Teams ihre Boliden für das neue Jahr. SPOX gibt Euch einen Überblick und zeigt alle bereits vorgestellten Autos.

Die Teamfarben sind Schwarz, Weiß und Rot - wobei Schwarz anders als in der Vergangenheit dominiert. Die Öffentlichkeit wird den VF-23 in Gänze wohl erst am 23. Februar zu sehen bekommen, beim Auftakt der dreitägigen Formel-1-Testfahrten.

© Twitter

Red Bull

Das Team von Weltmeister Max Verstappen stellte am Freitagnachmittag (03.02.) dessen neuen Dienstwagen RB19 vor, Teile der Präsentation in New York gelangten aufgrund einer Nachrichtenpanne jedoch schon einige Stunden früher an die Öffentlichkeit.

Die Vorstellung des Autos zog sich zunächst in die Länge und sorgte bei einigen Fans schließlich für Enttäuschung - viele machten sich sogar lustig über das vermeintlich neue Design. Denn ein großer Unterschied im Vergleich zum RB18 ist nicht zu erkennen. Auf den ersten Blick sind die beiden Bolliden kaum auseinander zu halten - ein gefundenes Fressen für die User im Netz. Gut also, dass das längst nicht alles war, was Red Bull zu verkünden hatte.

© Twitter

So geht Ford ab 2026 eine Partnerschaft mit den Roten Bullen ein, in der zu früh publizierten Pressemitteilung sprach Ford-Chef Bill Ford vom "Anfang eines aufregenden neuen Kapitels in der Geschichte von Ford im Motorsport". 2004 war Ford zuletzt Bestandteil der Formel 1 als Motorlieferant von Jordan, Timo Glock und Nick Heidfeld fuhren für das rein deutsche Team mit einem Ford-Antrieb. In den 1960er und 70er Jahren dominierte die Traditionsmarke die Rennserie. Mit insgesamt 176 Grand-Prix-Siegen ist Ford der dritterfolgreichste Motorenhersteller in der ewigen Bestenliste hinter Ferrari (243) und Mercedes-Benz (212).

Der Autobauer wird demnach sein Know-how in den Bereichen Batteriezellen- und Elektromotortechnologie einbringen. Auch wird die Software für die Steuerung des Antriebsaggregats und Analytik bereitgestellt. Die Zusammenarbeit betrifft auch Red-Bull-Juniorpartner AlphaTauri.

Formel 1: Red Bull und Ford arbeiten an Motor für 2026

Die gemeinsamen Arbeiten am Motor für 2026, wenn ein neues Reglement greift, beginnen in diesem Jahr. Die Antriebe für die kommende Saison, die am 5. März in Bahrain beginnt, entwickelt Red Bull in Zusammenarbeit mit Honda im Powertrains-Werk in Milton Keynes selbst. Auch die Arbeit am 2026er-Antrieb hat Red Bull bereits begonnen.

"Es ist fantastisch, Ford durch diese Partnerschaft wieder in der Formel 1 willkommen zu heißen", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner. Ford sei ein Hersteller mit einer langen Motorsportgeschichte, die sich über Generationen erstrecke.

Ein wichtiger Grund für die Rückkehr sei für Ford die Elektrifizierung der Rennserie. Weitere Argumente hätten die angestrebte CO2-Neutralität ab 2030 und die Erschließung neuer Märkte, insbesondere der verstärkten Präsenz auf dem amerikanischen Heimatmarkt, geliefert.

Die Formel 1 erlebt derzeit weltweit einen Boom, speziell aber in den USA. Die Rennserie trägt dem Rechnung: In der kommenden Saison stehen gleich drei US-Rennen (Miami, Austin, Las Vegas) im Kalender. Die amerikanische Rennsport-Größe Michael Andretti drängt zudem mit General Motors (Cadillac) ins Starterfeld. In Logan Sargeant (Williams) besitzt wieder ein US-Fahrer ein Stammcockpit.

Red Bull Racing arbeitet noch bis 2025 mit Honda zusammen, ab 2026 greift in der Formel 1 ein neues Motorenreglement. Verhandlungen über einen Einstieg von Porsche bei Red Bull hatten im Vorjahr zu keinem positiven Ergebnis geführt.

Formel 1: Die weiteren Vorstellungen der Rennställe

Datum Rennstall Besonderheiten 6. Februar Williams 7. Februar Alfa Romeo Nur Design 11. Februar AlphaTauri 13. Februar McLaren, Aston Martin Nur Design 14. Februar Ferrari 15. Februar Mercedes 16. Februar Alpine

Die fertigen Autos von Haas, Williams und AlphaTauri werden vermutlich erst bei den Testfahrten Ende Februar präsentiert.