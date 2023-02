Formel 1, Testfahrten: Arten, Ablauf, Regelwerk und Austragungsort

Vor jeder neuen Saison finden in der Formel 1 die obligatorischen Testfahrten statt. SPOX erklärt den Ablauf und den regulatorischen Rahmen aller Tests in der Königsklasse des Motorsports.

Hier findet Ihr alle Informationen zu den Testfahrten vor der F1-Saison 2023.

Formel 1, Testfahrten: Das Regelwerk

Um die Formel 1 kompetitiver, fairer und wirtschaftlich rentabler zu machen, haben sich die zehn Teams in den vergangenen Jahren auf eine schrittweise Limitierung der zur Verfügung stehenden Testtage verständigt. Das betrifft einerseits die Testmöglichkeiten bei der Entwicklung der Autos im Winter sowie die obligatorischen Testfahrten unmittelbar vor dem Start in eine neue F1-Saison, andererseits aber auch die Trainings an jedem Rennwochenende.

Formel 1, Testfahrten vor der Saison

Ab dem 1. Februar bis zehn Tage vor dem ersten Rennen der Saison dürfen die Teams ihre neuen Fahrzeuge testen. Dafür richtet der Weltverband FIA eine fest terminierte Testwoche ein, in der die zehn Teams an drei Tagen mit einem Auto testen dürfen. Jeder Tag wird dabei in eine Vormittags- und in eine Nachmittagssession unterteilt. Den beiden Stammfahrern eines Rennstalls bleibt also eine Nettotestzeit von 1,5 Tagen. Bis einschließlich 2022 hatte es noch zwei Testwochen mit jeweils drei Tagen gegeben.

Formel 1, Testfahrten während der Saison

Neben den Tests vor der Saison, welche sich hauptsächlich auf die Performance der neuen Boliden fokussieren, gibt es auch während der F1-Weltmeisterschaft Testfahrten. Diese beschränken sich jedoch hauptsächlich auf den Umgang der Fahrzeuge mit den Reifen. Insgesamt 25 Tage stehen den Teams für das Testen von Reifenmischungen zur Verfügung, welche von der FIA nach Absprache mit allen Teams vorgeschlagen werden.

Eine Ausnahmeregelung für anderweitige Testfahrten gibt es, falls ein Team während der Saison einen Fahrer auswechseln sollte. Hat der neue Pilot in den vergangenen zwei Jahren an keinem offiziellen F1-Wochenende teilgenommen, darf er einen zusätzlichen Testtag absolvieren. Voraussetzung ist lediglich, dass der Test nicht auf einer Strecke des aktuellen Rennkalenders stattfindet. Absolviert dieser Fahrer den Testtag, nimmt dann aber doch nicht am Rennen teil, wird dem Team im nächsten Winter ein Testtag gestrichen.

Formel 1, Testfahrten nach der Saison

Testfahrten sind auch am Ende der Weltmeisterschaft möglich. 36 Stunden nach Abschluss des letzten F1-Grand-Prix eines Jahres wird an selbigem Ort eine weitere Testwoche zu maximal drei Tagen ausgetragen. Ein bis zwei Tage dieser Probefahrten müssen von Fahrern bestritten werden, die mindestens ein Saisonrennen absolviert haben, zudem stehen ein bis zwei Tage Nachwuchsfahrern zu Verfügung. Bei den Tests nach einer Saison haben die Teams die Möglichkeit, die Reifenmischungen für das kommende Jahr zu testen, was bei der Entwicklung der neuen Boliden ein entscheidender Faktor sein kann.

Formel 1, Tests während der Entwicklung der Autos

Auch die Testmöglichkeiten bei der Entwicklung eines neuen Autos wurden im Zuge der Budgetlimitierung beschränkt. So haben die Teams abhängig von ihrer Platzierung in der vorangegangenen Weltmeisterschaft nur eine bestimmte Zeit im Windkanal.

Während ein Weltmeister-Teams also nicht auf die vollen 100 Prozent der gewährten Zeit im Windkanal zurückgreifen kann, bekommt das zehntplatzierte Team in der Konstrukteursmeisterschaft Bonus-Zeit im Windkanal.

Formel 1, Testfahrten: Der Austragungsort

Fest vorgeschriebene Austragungsorte für die Testfahrten gibt es lediglich für die Tests vor und nach der Saison. Die Tests nach dem Ende einer Saison werden am Ort des letzten F1-Wochenendes des Rennkalenders ausgetragen. Seit der Saison 2014 ist das Abu Dhabi.

Der Austragungsort der Testfahrten vor dem Start in eine neue Saison wechselte in den vergangenen Jahren häufig. Mal testete die Formel 1 in Spanien, auf den Strecken in Jerez de la Frontera und Barcelona, seit einigen Jahren ist man auch auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir zu Gast.

