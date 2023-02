Formel 1: So funktioniert das Punktesystem

Um in der Formel 1 Weltmeister werden zu können, muss man über die Saison hinweg genügend Punkte sammeln. SPOX erklärt, wie das Punktesystem in der Königsklasse des Motorsports aussieht.

Formel 1, Punktesystem: Wie werden Punkte vergeben?

Die Formel-1-Weltmeisterschaft ist in zwei Wertungen unterteilt. In der einen Wertung sammelt jeder Fahrer individuell Punkte, in der zweiten Wertung sammeln die zwei Piloten gemeinsam Punkte für ihr Team. Wer die meisten Punkte in der jeweiligen Wertung sammelt, gewinnt den Titel.

Seit der Saison 2010 gibt es in der Formel 1 ein überarbeitetes Punktesystem. Dieses soll einen Rennsieg stärker belohnen und die Weltmeisterschaft damit insgesamt spannender gestalten. Während bis 2009 der Sieger, Zweiplatzierter und Drittplatzierter zehn, acht und sechs Punkte kassierten, bekommt das Siegertreppchen seit 2010 25, 18 und 15 Zähler.

Punkte werden darüber hinaus nur an die ersten zehn Piloten des Endklassements eines Rennens vergeben. Als Elfter sammelt man somit ebenso keine Punkte wie als 20. In alten Punktesystem wurden lediglich die ersten sechs beziehungsweise acht Piloten mit Punkten bedacht.

Formel 1: Die Punktesysteme im Überblick

Position Punktesystem bis 1961 Punktesystem bis 2009 Punktesystem ab 2010 1 9 Punkte 10 Punkte 25 Punkte 2 6 Punkte 8 Punkte 18 Punkte 3 4 Punkte 6 Punkte 15 Punkte 4 3 Punkte 5 Punkte 12 Punkte 5 2 Punkte 4 Punkte 10 Punkte 6 1 Punkt 3 Punkte 8 Punkte 7 - 2 Punkte 6 Punkte 8 - 1 Punkt 4 Punkte 9 - - 2 Punkte 10 - - 1 Punkt

Formel 1, Punktesystem: Besonderheiten

Formel 1: Was passiert bei Gleichstand?

Herrscht am Saisonende Punktegleichheit zwischen zwei oder mehr Fahrern, so entscheiden am Ende die meisten Siege über die Platzierung in der Gesamtwertung. Wenn die Fahrer auch mit ihren Siegen gleichauf liegen, entscheiden in diesem Verfahren die belegten zweiten, dritten, vierten, usw. Plätze über die endgültige Platzierung.

Formel 1: Wie viele Punkte gibt es bei den Sprintrennen?

In der Saison 2021 führte die Formel 1 an ausgewählten Wochenenden sogenannte Sprintrennen durch. Dabei wurde das klassische Qualifying-Format bereits am Freitag durchgeführt, am Samstag fand dann ein verkürztes Sprintrennen statt.

Im Einführungsjahr gab es für die drei Erstplatzierten dieses Sprintrennens drei (für den Sieger), zwei (für den Zweitplatzierten) und einen (für den Drittplatzierten) Punkt(e). Zur Saison 2022 wurde die Punkteausbeute deutlich angehoben. Seitdem gibt es für die ersten acht Fahrer Zählbares. Der neue Punkteschlüssel lautet 8-7-6-5-4-3-2-1 für die Top 8. Diese Punkte werden sowohl auf die Fahrerwertung als auch auf die Konstrukteurswertung angerechnet.

Formel 1: Wie viele Punkte bekommt man für die schnellste Rennrunde?

2019 führte die Formel 1 einen Extrapunkt ein. Dieser wird an den Fahrer vergeben, der während eines Rennens die schnellste Rundenzeit fährt. Dafür muss sich der Fahrer jedoch unter den zehn bestplatziertesten Fahrern am Ende eines Rennens befinden. Wird ein Pilot also beispielsweise nur Elter, erhält er keinen Extrapunkt. In diesem Fall wird der Punkt für die schnellste Rennrunde überhaupt nicht vergeben.

Formel 1: Wann gibt es halbe Punkte?

Zur Saison 2022 wurde ein komplett überarbeitetes System eingeführt, welches zum Einsatz kommt, wenn Rennen nicht über die volle Distanz absolviert werden. Der neue Entwurf sieht vor, dass Punkte in Stufen vergeben werden - je nachdem wie viel Renndistanz absolviert wurde.

Bei zwei absolvierten Rennrunden bekommen die ersten sechs Piloten Zähler (6-4-3-2-1), bei einer absolvierten Distanz zwischen 25 und 50 Prozent bekommen die ersten neun Fahrer Punkte (13-10-8-6-5-4-3-2-1). Zwischen 50 und 75 Prozent nehmen die ersten zehn Fahrer Zählbares mit (19-14-12-9-8-6-5-3-2-1). Ab einer Distanz von 75 Prozent wird das Rennen voll gewertet.

Formel 1: Wann gibt es doppelte Punkte?

Lediglich ein Mal in der Geschichte der Formel 1 gab es bei einem Rennen eine doppelte Punkteausbeute. In der Saison 2014 erhielten die Top Ten des letzten Rennen in Abu Dhabi die doppelte Anzahl ihrer eingefahrenen Punkte. Nach nur einem Jahr wurde das Experiment jedoch verworfen, da sich zu viele Stimmen dagegen ausgesprochen hatten.

