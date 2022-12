Formel 1: Fred Vasseur wird Nachfolger von Mattia Binotto als Ferrari-Teamchef

Teamchef-Domino in der Formel 1: Fred Vasseur wird bei Ferrari Nachfolger von Mattia Binotto. Für den vakanten Posten bei Alfa Romeo steht offenbar Andreas Seidl in den Startlöchern.

Ferrari hat den heißesten Stuhl der Formel 1 mit Fred Vasseur besetzt und das Teamchef-Karussell in der Winterpause so richtig in Schwung versetzt. Immerhin räumt der Franzose bei Alfa Romeo ebenfalls einen begehrten Platz: 2026 wird die deutsche Prestigemarke Audi mit diesem Team an den Start gehen. Der Mann für den Aufbau des spannenden Projekts soll laut übereinstimmenden Medienberichten Andreas Seidl heißen.

Der 46-jährige Bayer ist noch bei McLaren in Lohn und Brot und genießt in der Formel 1 einen exzellenten Ruf. Seidl ist am Sitz des Sauber-Rennstalls in Hinwil - Alfa Romeo ist nur der Namenssponsor - zudem kein Unbekannter. Zwischen 2000 und 2009 war er für BMW in der Formel 1 tätig, im damaligen BMW-Sauber-Team war er im Test- und Rennteam beschäftigt.

Vasseur hat in der Schweiz in jedem Fall eine solide Basis hinterlassen. Als er 2017 die Nachfolge von Monisha Kaltenborn antrat, rangierte das Team am Ende des Feldes, die abgelaufene Saison beendete Alfa Romeo als Sechster in der Konstrukteurs-WM.

Bei Ferrari werden ganz andere Resultate von Vasseur erwartet. Der bisherige Teamchef Mattia Binotto gab Ende November nach 28 Jahren bei der Scuderia und vier Saisons an der Spitze des schillerndsten aller Teams auf - trotz des besten Abschneidens seit 2018.

Vasseur, der neben der Funktion des Teamchefs auch die Rolle des General Managers bei der Scuderia übernimmt, ist sich der Größe seiner Aufgabe bewusst. "Als jemand, der schon immer eine große Leidenschaft für den Motorsport hegte, war Ferrari für mich immer der Gipfel der Rennsportwelt", sagte Vasseur. Er wolle "die Geschichte und das Erbe der Scuderia ehren und für unsere Tifosi auf der ganzen Welt Großes erreichen".

Mit Ferrari-Starpilot Charles Leclerc verbindet ihn ein enges Verhältnis. Vasseur schliff den Monegassen in den Nachwuchsserien, in dessen erstem Formel-1-Jahr 2018 war er Leclercs Teamchef. Im kommenden Jahr wird von beiden eine weitere Steigerung erwartet. Ferrari wartet seit 2007 auf einen Fahrertitel.

Auch der Posten des Teamchefs bei Williams ist im Übrigen neu zu besetzen. Am Montag verkündete das britische Traditionsteam die Trennung vom Siegerländer Jost Capito (64) nach knapp zwei Jahren.