Formel 1 - Ralf Schumacher: Ersetzt Mick 2024 Lewis Hamilton bei Mercedes?

Ralf Schumacher bewertet das Engagement seines Neffen Mick als Ersatzfahrer bei Mercedes äußerst positiv. Wird der 23-jährige Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher 2024 sogar Nachfolger von Lewis Hamilton?

"Für Mick ist das eine großartige Chance. Er kann einem Topteam bei der Arbeit über die Schulter schauen und viel lernen. Und er ist ja nicht nur Entwicklungsfahrer, wo er Mercedes im Simulator bei der Rückkehr an die Spitze sicher weiterhelfen kann; als Ersatzpilot muss er einen Stammfahrer ersetzen, falls der mal ausfällt. Diese Situation hatten wir in den letzten drei Jahren ja häufiger", sagte Ralf Schumacher zu Sport1.

Eine weitere Saison mit festem Cockpit wäre zwar grundsätzlich besser gewesen, erklärte der frühere F1-Pilot weiter: "Aber bei Haas fehlte ihm die notwendige Unterstützung, da wäre es sehr schwer für ihn geworden. Wenn ein Teamchef nicht an einen Fahrer glaubt, sollte man sich trennen. Rein sportlich zeigte bei Mick die Kurve klar nach oben. Deshalb muss man die Entscheidung von Haas nicht unbedingt verstehen. Wie auch immer: Unter diesen Umständen war es für Mick die optimale Lösung."

Beim US-Rennstall Haas wurde Schumacher in der vergangenen Saison nach mäßigen Leistungen gerade von Teamchef Günther Steiner immer wieder öffentlich angezählt. Sein Vertrag wurde schließlich nicht verlängert, der Deutsche schloss die Saison auf Platz 16 ab.

"Ich finde, für das Team und Mick ist es eine Win-Win-Situation", sagte Schumacher zum Wechsel seines Neffen zu Mercedes: "Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat ja schon gesagt, dass Mick mit seinen Fähigkeiten in ein Stammcockpit gehört. Ich denke, 2024 könnte es interessante Möglichkeiten geben."

Mick Schumacher als Ersatz für Lewis Hamilton?

Audi wäre nach dem Formel-1-Einstieg eine sinnvolle Option, meinte der 47-Jährige und betonte gleichzeitig: "Aber auch bei Mercedes könnte was passieren."

"Nehmen wir mal an, George Russell ist wieder schneller als Lewis Hamilton", so Schumacher: "Will Lewis dann überhaupt noch weitermachen? Das wird spannend werden. Lewis hat aber so viel Kredit bei Mercedes, dass er es selbst entscheidet."

© imago images Ersetzt Mick Schumacher 2024 Lewis Hamilton als Stammfahrer?

Formel 1: Der WM-Stand (nach 22 von 22* Rennen)