Das letzte Rennwochenende der Saison ist bereits in vollem Gange, am heutigen Samstag steht beim GP von Abu Dhabi das Qualifying an. Wir tickern den Kampf um die Pole hier live mit.

Es wird das letzte Qualifying in Sebastian Vettels Formel-1-Karriere sein. Wie die Jagd nach den besten Startplätzen beim Grand Prix von Abu Dhabi heute ausgeht, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Formel 1: Qualifying beim GP von Abu Dhabi heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Kampf um die Weltmeisterschaft ist bereits seit Längerem entschieden, Max Verstappen hat im Red Bull den zweiten Titel in Folge geholt. Im Mittelpunkt dürfte deshalb vor allem ein Mann sein: Sebastian Vettel. Der Routinier hat im Juli bekanntgegeben, dass diese Saison seine letzte als Fahrer in der Königsklasse des Motorsports sein wird. Kann der 35-Jährige zum Abschluss noch einmal eine gute Startposition ergattern?

Vor Beginn: Das letzte Qualifying der Saison wird auf dem Yas Marina Circuit stattfinden. Der Start ist für 15 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim GP von Abu Dhabi!

Formel 1: Qualifying beim GP von Abu Dhabi heute im TV und Livestream

Nur eine Anlaufstelle gibt es für das heutige Qualifying: Sky. Auf Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD könnt Ihr ab 14.30 Uhr zu den Vorberichten mit Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock einschalten. Im Free-TV wird es keine Übertragung geben.

Alternativ könnt Ihr auch zu den Livestream-Angeboten von Sky greifen. Wählen könnt Ihr zwischen SkyGo und WOW, beide Dienste sind kostenpflichtig.

