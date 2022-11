Formel 1: Mick Schumachers Aus bei Haas offenbar beschlossene Sache

Mick Schumacher wurde von seinem Rennstall Haas offenbar bereits mitgeteilt, dass sein am Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Das berichtet Sport1 und beruft sich dabei auf eine "sichere Quelle".

Demnach wurde der 23-Jährige am Rande des Brasilien-GP am Wochenende informiert. Auch sein Nachfolger steht angeblich fest. Nico Hülkenberg soll das Cockpit beim US-Rennstall übernehmen.

Am Mittwoch sollen die Entscheidungen offiziell kommuniziert werden, Schumacher würde somit am kommenden Sonntag in Abu Dhabi sein vorerst letztes Formel-1-Rennen bestreiten.

Schumacher, der eine enttäuschende Saison mit bisher nur 12 eingefahrenen Punkten erlebt, darf sich nun Hoffnungen auf ein Engagement als Ersatzfahrer bei Mercedes machen.

"Ich weiß nicht, was der Stand mit Mick und Haas ist. Ich mache aber kein Geheimnis daraus, dass die Familie Schumacher zu Mercedes gehört und dass wir Mick sehr schätzen", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff am Sonntag.

Falls sich die Möglichkeit ergebe, wäre Mercedes offen, so Wolff: "Erstmal sollte es aber darum gehen, dass Mick ein Stammcockpit bekommt."