Beim GP von Abu Dhabi trägt die Formel 1 am heutigen Tag das letzte Rennen der Saison aus. Alle Informationen zu der Übertragung des Rennens und wo Ihr das Saisonfinale beim GP von Abu Dhabi heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Für die Fahrer und Teams wird es am heutigen Tag beim GP von Abu Dhabi im letzten Formel-1-Rennen der Saison ernst. Die Strecke in Abu Dhabi dient schon seit einigen Jahren als Austragungsort des Formel-1-Saisonfinales. Wer gewinnt heute das Rennen auf dem Yas Marina Circuit?

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Abu Dhabi heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntag, den 20. November, startet für die Formel-1-Fahrer auf dem Yas Marina Circuit das 22. und damit letzte Rennen der Saison. Die Ampeln auf dem Kurs in Abu Dhabi springen um 14.00 Uhr deutscher Zeit auf Grün.

In der Konstrukteurs- und Fahrerwertung steht der Weltmeister schon seit einigen Rennen fest. Max Verstappen und sein Red-Bull-Team dominierten die Saison und sicherten sich vorzeitig die beiden Titel. In der vergangenen Saison endete das Rennen in Abu Dhabi auf dramatische Weise, Max Verstappen holte sich auf dem Yas Marina Circuit seinen ersten WM-Titel. Am heutigen Tag entscheidet sich dagegen, wer in der WM hinter Verstappen und Red Bull die Saison beendet.

In der Fahrerwertung kämpfen Red-Bull-Pilot Sergio Perez und Ferrari-Fahrer Charles Leclerc um den zweiten Rang. Beide Fahrer haben aktuell 290 Punkte auf dem Konto, ein enger Kampf ist heute beim GP von Abu Dhabi zwischen den beiden zu erwarten. Und auch in der Konstrukteurs-WM ist der Platz hinter Red Bull noch nicht vergeben. Dort liegt Mercedes aktuell 20 Zähler hinter dem zweitplatziertem Ferrari-Team. Gelingt der Truppe rund um Lewis Hamilton noch die Aufholjagd?

© getty Gelingt es Mercedes heute das Ferrari-Team in der Konstrukteurs-WM noch einzuholen?

Das Zeug das dazu hat das Mercedes-Team. Im vergangenen Rennen beim GP von Brasilien gewann nämlich George Russell vor Lewis Hamilton und den Ferrari-Piloten. Es war der erste Sieg eines Mercedes-Fahrers in dieser Saison und der erste Formel-1-Erfolg von George Russell. 20 Zähler Rückstand auf das Ferrari-Team sind dennoch eine große Hypothek für das dominante Team der vergangenen Jahre.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel beendet am heutigen Tag nach dem Rennen in Abu Dhabi seine äußerst erfolgreiche Karriere. Die Augen der Fans und Zuschauer werden am heutigen Tag auch auf dem Aston-Martin-Fahrer liegen.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Abu Dhabi heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Rennen: 22. Saisonrennen

22. Saisonrennen Station: GP von Abu Dhabi

GP von Abu Dhabi Datum: 20. November

20. November Rennstart: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Strecke: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit Übertragung im TV: Sky, ServusTV

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream

Wie üblich seht Ihr am heutigen Tag das Rennen beim GP von Abu Dhabi in Deutschland live auf Sky. In Österreich zeigt ServusTV das Saisonfinale zudem im Free-TV. Darüber hinaus bieten sich Euch einige Optionen das Rennen im Livestream zu verfolgen.

© getty Ferrari-Pilot Charles Leclerc kämpft mit Sergio Perez um den zweiten Rang in der Fahrerwertung.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Sky überträgt heute das Rennen beim GP von Abu Dhabi live und in voller Länge im Pay-TV auf Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event ab 12.30 Uhr. Als Kommentator ist Sascha Ross für den Sender im Einsatz, Ralf Schumacher und Timo Glock dienen als Experten.

In Österreich seht Ihr auf ServusTV das Rennen zudem live und in voller Länge im Free-TV. Dort beginnt die Übertragung ebenfalls um 12.30 Uhr.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Als Sky-Kunden besitzt Ihr gleich zwei Möglichkeiten, das Rennen beim GP von Abu Dhabi live und vollumfänglich im Livestream zu erleben. Zum einen findet Ihr in der Sky-Go-App Euer gesamtes Programm von Sky. Alternativ könnt Ihr bei dem Pay-TV-Sender das Angebot von WOW buchen und so das Saisonfinale live erleben.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Auch ServusTV bietet Euch am heutigen Tag die Option, das Saisonfinale der Formel 1 auf dem Yas Marina Circuit im Livestream zu verfolgen. Diesen findet Ihr in der ServusTV-App oder auf der Website des TV-Senders.

Die Formel 1 selbst bietet auf seinem Streamingdienst F1TV ebenfalls einen Livestream des Rennens beim GP von Abu Dhabi an. Den Livestream von F1TV seht Ihr in Österreich als Bestandskunden.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Abu Dhabi heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung

Pos Fahrer Team Zeit 1 Max Verstappen Red Bull 1:23.824 2 Sergio Pérez Red Bull 1:24.052 3 Charles Leclerc Ferrari 1:24.092 4 Carlos Sainz jr. Ferrari 1:24.242 5 Lewis Hamilton Mercedes AMG 1:24.508 6 George Russell Mercedes AMG 1:24.511 7 Lando Norris McLaren 1:24.769 8 Esteban Ocon Alpine 1:24.830 9 Sebastian Vettel Aston Martin 1:24.961 10 Fernando Alonso Alpine 1:25.096 11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:25.219 12 Mick Schumacher Haas 1:25.225 13 Daniel Ricciardo * McLaren 1:25.045 14 Lance Stroll Aston Martin 1:25.359 15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:25.408 16 Kevin Magnussen Haas 1:25.834 17 Pierre Gasly AlphaTauri 1:25.859 18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:25.892 19 Alexander Albon Williams 1:26.028 20 Nicholas Latifi Williams 1:26.054

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Abu Dhabi heute im Liveticker

Das letzte Formel-1-Rennen der Saison beim GP von Abu Dhabi verfolgt SPOX für Euch im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Rennens auf dem Yas Marina Circuit. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 21 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 429 2 Charles Leclerc Ferrari 290 3 Sergio Pérez Red Bull 290 4 George Russell Mercedes 264 5 Lewis Hamilton Mercedes 240 6 Carlos Sainz Ferrari 234 7 Lando Norris McLaren 113 8 Esteban Ocon Alpine 86 9 Fernando Alonso Alpine 81 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 49

Konstrukteurswertung: