Formel 1, Übertragung heute live: Das Rennen beim GP von Brasilien heute im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 ist heute in Brasilien zu Gast. In Sao Paulo findet der vorletzte Grand Prix des Jahres statt. Wo Ihr das Rennen der Formel 1 im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, zeigt Euch SPOX hier.

Die Formel 1 ist im Endspurt angelangt. Nur noch zwei Rennen stehen in dieser Saison 2022 an. Vor dem großen Finale in Abu Dhabi am 20. November steigt heute der vorletzte Grand Prix des Jahres in Sao Paulo, Brasilien.

Auf dem dortigen Autodromo Jose Carlos Pace müssen die Fahrer eine 4.309 Meter lange Strecke mit 14 Kurven über 71 Runden bewältigen.

George Russell startet von der Pole Position, dicht gefolgt von Lewis Hamilton und Max Verstappen. Die Startaufstellung resultiert jedoch nicht aus dem Qualifying, sondern aus dem gestrigen Zeitfahren bzw. Sprintrennen.

Die Premier League live erleben: Jetzt WOW streamen.

Formel 1, Übertragung heute live: Das Rennen beim GP von Brasilien im TV

Den Großen Preis von Brasilien seht Ihr heute ausnahmsweise auch im Free-TV. RTL sendet den GP live aus Sao Paulo. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Rennen. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Sky besitzt die Exklusivrechte an der Formel 1 und zeigt neben dem Rennen, auch alle Trainingsrennen und Qualifyings. Außerdem wird dort auch das letzte Rennen in Abu Dhabi übertragen. Ab 18.55 Uhr könnt Ihr dort auf dem Sender Sky Sport F1 mit Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock das Geschehen verfolgen.

Formel 1, Übertragung heute live: Das Rennen beim GP von Brasilien im Livestream

Neben dem Angebot im klassischen TV gibt es zudem die Möglichkeit die Formel 1 via Livestream zu sehen. Hierfür benötigt Ihr entweder Zugriff auf SkyGo oder WOW. Die beiden Apps einfach runterladen und nichts vom Großen Preis von Brasilien verpassen.

© getty Red Bull ist bereits Weltmeister der Formel 1, sowohl unter den Konstrukteuren und den Fahren.

Formel 1, Startaufstellung in Brasilien: George Russell sichert sich Pole Position

Platz Fahrer 1 George Russell 2 Lewis Hamilton 3 Max Verstappen 4 Sergio Perez 5 Charles Leclerc 6 Lando Norris 7 Carlos Sainz jr. (Fünf-Plätze-Strafe: Wechsel des Verbrennungsmotors) 8 Kevin Magnussen 9 Sebastian Vettel 10 Pierre Gasly 11 Daniel Ricciardo 12 Mick Schumacher 13 Zhou Guanyu 14 Valtteri Bottas 15 Fernando Alonso 16 Yuki Tsunoda 17 Lance Stroll 18 Esteban Ocon 19 Nicholas Latifi 20 Alexander Albon

Formel 1, Übertragung heute live: Das Rennen beim GP von Brasilien im Liveticker

Wem dies alles zu teuer oder umständlich ist, muss trotzdem nicht auf den GP der Formel 1 verzichten. Denn: SPOX tickert alles rund um das Rennen mit. Damit verpasst ihr keine wichtigen Ereignisse und habt alle Zeiten übersichtlich parat.

Formel 1, Übertragung heute live: Das Rennen beim GP von Brasilien im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos in der Übersicht

Rennen: GP von Brasilien

GP von Brasilien Datum: 13. November 2022

13. November 2022 Ort: Sao Paulo, Brasilien

Sao Paulo, Brasilien Strecke: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Beginn: 19.00 Uhr MEZ

19.00 Uhr MEZ TV: Sky , RTL

, Livestream: SkyGo , WOW

, Liveticker: SPOX

Formel 1: Der WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 416 2 Sergio Pérez Red Bull 280 3 Charles Leclerc Ferrari 275 4 George Russell Mercedes 231 5 Lewis Hamilton Mercedes 216 6 Carlos Sainz Ferrari 212 7 Lando Norris McLaren 111 8 Esteban Ocon Alpine 82 9 Fernando Alonso Alpine 71 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 47

Konstrukteurswertung: