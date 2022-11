Formel 1 - Abu-Dhabi-GP: Vettel tobt bei seinem letzten Rennen - Verstappen feiert Sieg und nächsten Rekord

Max Verstappen hat den Großen Preis von Abu Dhabi gewonnen. Im letzten Rennen der Saison siegte der Niederländer vor Charles Leclerc (Ferrari) und Teamkollege Sergio Pérez und sicherte sich damit den Rekord für die meisten Siege innerhalb einer Saison (15). Sebastian Vettel (Aston Martin) wurde in seinem letzten F1-Rennen trotz einer verpatzten Boxenstrategie noch Zehnter. Mick Schumacher (Haas) wurde nur 16.

5635 Tage nach seinem Grand-Prix-Debüt kämpfte Vettel leidenschaftlich um ein Top-Ergebnis - die von Aston Martin gewählte Einstopp-Strategie erwies sich aber als Fehler.

"Wie konnten wir bei der Strategie nur so daneben liegen", funkte Vettel, als er neun Runden vor Rennende aus den Punkterängen fiel. Zumindest ein Punkt wurde es, weil sein alter Rivale und heutiger Freund Lewis Hamilton wegen Hydraulikproblemen spät ausschied.

"Ich hätte gerne mehr Punkte geholt, aber ich habe das Rennen genossen", sagte Vettel dann nach Rennende auf der Zielgeraden vor der Haupttribüne: "Ich fühle mich jetzt etwas leer nach diesem Wochenende. Ich sehe viele Flaggen, viele lächelnde Gesichter. Ich werde das alles wahrscheinlich noch viel mehr vermissen, als mir im Moment klar ist."

Die WM-Vizemeisterschaft hinter dem alles überstrahlenden Verstappen sicherte sich Leclerc durch Rang zwei vor Pérez. Beide waren punktgleich ins Saisonfinale gegangen, mit einer Einstopp-Strategie stach Leclerc den Mexikaner aus. "Ich war von der ersten bis zur letzten Runden bei 110 Prozent", sagte der Monegasse: "Für uns war es das perfekte Rennen."

Formel 1 - Abu-Dhabi-GP: Der Start

Aus der Spitzengruppe kam Hamilton am besten vom Fleck und kassierte noch vor Kurve eins Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Verstappen verteidigte seinen ersten Platz gegenüber Pérez, dahinter hielt auch Leclerc seinen dritten Platz.

Wenig Veränderungen gab es auch aus deutscher Sicht. Vettel blieb vor seinem langjährigen Rivalen Fernando Alonso (Alpine) auf Rang neun, Schumacher kletterte von Startplatz zwölf kommend eine Position nach vorne.

Formel 1 - Abu-Dhabi-GP: Die Schlüsselszenen

Spannende Zweikämpfe gab es anfangs nur zwischen Carlos Sainz Ferrari), Lewis Hamilton und George Russell (beide Mercedes) zu bestaunen. Aufgrund überhitzender Hinterreifen hielt Hamilton P4 nur wenige Umläufe, ehe der Ferrari-Pilot und schließlich auch Teamkollege Russell an ihm vorbeizogen.

Profiteure dieser Uneinigkeiten waren Verstappen, Pérez und Leclerc, welche ihren Vorsprung auf die Nicht-Podestplätze nach zehn Runden auf komfortable zehn (Verstappen), sechs (Pérez) und vier (Leclerc) ausbauten.

Nach Brasilien merkte man beiden Red-Bull-Piloten die Absicht an, zusammenarbeiten zu wollen. Obwohl Verstappen der mit Abstand schnellste Mann im Feld war, ließ er sich teilweise zurückfallen, um Pérez Windschatten und DRS zu verschaffen.

Richtig interessant wurde lediglich das Rennen um (WM-)Platz zwei. Leclerc war vor allem im zweiten Stint deutlich schneller als Pérez, kurz bevor der Monegasse attackieren konnte, bog der Mexikaner aber zweimal an die Box ab. Einerseits coverte er damit einen Undercut des Ferrari-Piloten, andererseits wollte man die Track-Position nicht verlieren.

Ferrari adaptierte daraufhin die Strategie. Leclerc wurde kurzerhand auf einen Einstopper umgeswitcht und sollte bis zum Rennende möglichst vor Pérez bleiben. Das gelang auch. Mit gutem Reifenmanagement rettete Leclerc seinen Vorsprung ins Ziel. Pérez fehlte trotz frischer Reifen am Ende schlichtweg die Pace, um den Rückstand aufzuholen.

Besser als Schumi, Vettel und Hamilton: Max Verstappens F1-Rekorde © getty 1/17 Mit seinem Sieg beim Großen Preis von Mexiko hat Max Verstappen die magische Marke von 14 Saisonsiegen erreicht. Zuvor teilten sich Sebastian Vettel und Michael Schumacher mit je 13 Saisonsiegen diese Bestmarke. © getty 2/17 Auch nach wie vor halten Vettel und die beiden Rekordweltmeister Schumacher und Lewis Hamilton viele F1-Rekorde, einige Meilensteine konnte Verstappen aber bereits knacken. Wir blicken auf die Rekorde, die der Niederländer schon aufgestellt hat. © getty 3/17 Jüngster Teilnehmer an einem Formel-1-Test: 16 Jahre, 343 Tage © getty 4/17 Jüngster Teilnehmer an einem Rennwochenende: 17 Jahre, 3 Tage (Japan-GP 2014) © getty 5/17 Jüngster Renndebütant: 17 Jahre, 166 Tage (Australien-GP 2015) © getty 6/17 Jüngster Fahrer in den Punkten: 17 Jahre, 180 Tage (Malaysia-GP) © getty 7/17 Jüngster Rennsieger: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 8/17 Jüngster Fahrer auf dem Podium: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 9/17 Jüngster Fahrer mit einer Führungsrunde: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 10/17 Jüngster Fahrer mit der schnellsten Rennrunde: 19 Jahre, 44 Tage (Brasilien-GP 2016) © getty 11/17 Jüngster Fahrer mit einem Grand Slam (Pole Position, Rennsieg und schnellste Rennrunde an einem Wochenende): 23 Jahre, 277 Tage (Österreich-GP 2021) © getty 12/17 Meiste Podestplatzierungen innerhalb einer Saison: 18 (2021) © getty 13/17 Meiste Rennsiege innerhalb einer Saison: 14 (2022) © getty 14/17 Meiste WM-Punkte innerhalb einer Saison: 416 (2022) © getty 15/17 Und Verstappen könnte in diesem Jahr noch weitere Rekorde brechen. Schon jetzt steht der Niederländer bei 16 Podestplatzierungen. Steht er bei den letzten beiden Saisonläufen unter den besten drei Piloten, kann er seinen eigenen Rekord einstellen. © getty 16/17 Darüber hinaus steht auch der Rekord für den höchsten Punktevorsprung vor dem WM-Zweitplatzierten auf der Kippe. Aktuell hält diesen Sebastian Vettel, der 2013 mit 155 Punkten Vorsprung vor Fernando Alonso Weltmeister wurde. © getty 17/17 Verstappen hat auf seinen derzeit zweitplatzierten Teamkollegen Sergio Pérez 136 Punkte Vorsprung. Bei noch zwei zu absolvierenden Rennen könnte der Niederländer die Vettel-Bestmarke jedoch noch knacken.

Formel 1 - Abu-Dhabi-GP: Das Rennen der deutschen Fahrer

Vettel steckte im ersten Renndrittel im Sandwich zwischen den beiden Alpines auf Rang neun fest. Aufgrund des starken Topspeeds der Franzosen schaffte er es trotz DRS nicht an Esteban Ocon vorbei. Dahinter lauerte auch Alonso im DRS-Fenster des Deutschen., wagte aber ebenso keinen Angriff.

Im Gegensatz zu den Alpine-Piloten blieb Vettel zunächst deutlich länger auf der Strecke, bis er seinen ersten Stopp absolvierte. Als die Pace gegen Ende des ersten Stints einbrach, beschwerte sich Vettel lautstark über Funk und zweifelte an der Entscheidung pro Einstopp-Strategie: "Das ist schrecklich, wir werden einfach von allen aufgefressen, wir sind leichte Beute. Wer ist der Nächste?"

Vettel sollte mit seinen Zweifel Recht behalten. Gegenüber Ocon, einem starken Daniel Ricciardo (McLaren) und Teamkollege Lance Stroll hatte er das Nachsehen. Nur ein später Ausfall Lewis Hamiltons (Mercedes) verhinderte, dass der Deutsche aus den Top Ten herausfiel.

Schumacher erlebte ein desaströses (vorläufig) letztes F1-Rennen. Schon am Start verlor er eine Position, im ersten Stint musste er dann zusehen, wie ein Auto nach dem anderen an ihm vorbeizog.

Zu allem Überfluss krachte er rund 20 Runden vor Rennende Nicholas Latifi (Williams) ins Heck, wofür er richtigerweise eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe aufgebrummt bekam. Spätestens damit war das Rennen um WM-Punkte für ihn gelaufen.

Formel 1 - Abu-Dhabi-GP: Die Reifenstrategie

Der raue Asphalt des Yas Marina Circuits erlaubte es den Fahrern kaum, auf die weichste Mischung zurückzugreifen. Am Start wählte lediglich Pierre Gasly (AlphaTauri) diese Option, fuhr damit aber überhaupt nicht gut und dümpelte am Ende des Feldes herum.

Größtenteils wurde auf dem Medium gestartet, der sich im ersten Stint auch als deutlich bester Reifen entpuppte. Nach dem ersten Reifenwechsel zogen alle Medium-Starter dann den harten Pneu auf, ehe für den Schlussspurt wieder auf den Medium zurückgewechselt wurde.

Als einer von vier Piloten wagte Vettel einen Versuch mit nur einem Boxenstopp, dies stellte sich aber als Griff ins Klo heraus. Am Ende des ersten Stints fehlte Vettel schlichtweg die Pace, um sich gegen die direkte Konkurrenz zu behaupten. Dort verlor er auch die Zeit, die ihm im letzten Stint fehlte. Reaktiv entschied sich auch Ferrari bei Leclerc für einen Einstopper. Dort war das Experiment aber von Erfolg gekrönt.

Mateschitz-Reaktionen: "Werde mich immer ans letzte Treffen erinnern" © getty 1/18 Dietrich Mateschitz ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Der Red-Bull-Gründer investierte viel Geld in den Sport (u.a. Red Bull Racing, RB Leipzig und Red Bull Salzburg). SPOX hat die Reaktionen aus der Sportwelt gesammelt. © getty 2/18 Christian Horner (Formel-1-Teamchef von Red Bull Racing): "Was er erreicht hat und was er für so viele Menschen auf der ganzen Welt in verschiedenen Sportarten getan hat, ist unübertroffen." © getty 3/18 Helmut Marko (Motorsportberater Red Bull): "Wir wussten über seinen schweren gesundheitlichen Zustand. Aber trotzdem, nachdem es jetzt eingetreten ist, ist es für uns alle unfassbar, dass so eine große Persönlichkeit jetzt doch so früh abtreten musste." © getty 4/18 Stefano Domenicali (Formel-1-Präsident): "Er war ein unglaublich visionärer Unternehmer und ein Mann, der dazu beigetragen hat, unseren Sport zu verändern, und der die Marke Red Bull geschaffen hat, die auf der ganzen Welt bekannt ist." © getty 5/18 Sebastian Vettel (viermal Weltmeister mit Red Bull): "Ich habe sehr, sehr schöne und gute Erinnerungen. Generell die Beziehung - ich war ja damals noch sehr, sehr jung - war von ihm immer auf Augenhöhe und ... © getty 6/18 ... von ihm immer mit viel Respekt behandelt zu werden habe ich schätzen gelernt. (...) Jetzt ist es ein großer Schock für alle, die ihn auf diesem Weg begleitet haben." © getty 7/18 Max Verstappen (zweimaliger Weltmeister mit Red Bull): "Ich werde mich immer an das letzte Treffen mit ihm erinnern, es war sehr speziell und das ist es jetzt noch mehr. (...) Ohne ihn würde ich nicht da sitzen, es ist ein unglaublich harter Tag." © getty 8/18 Sergio Pérez (Red Bull): "Das ist ein trauriger Tag für die Red-Bull-Familie. (...) Das ganze Team wird für ihn und seine Familie fahren und ich hoffe wirklich auf das Resultat, dass er von uns gerne gesehen hätte." © getty 9/18 Charles Leclerc (Ferrari-Pilot): "Es ist unglaublich traurig. Egal was er in seiner Karriere gemacht hat, er war ein toller Mensch und es ist ein großer Verlust für den Motorsport." © getty 10/18 Toto Wolff (Mercedes-Teamchef): "Er war der beeindruckendste Unternehmer, den wir in Österreich je hatten, wenn nicht weltweit. Was er für den Sport gemacht hat und wie viel er dem Sport gegeben hat, hat es davor nicht gegeben." © imago images 11/18 Heiko Wasser (F1-Kommentator via Twitter): "Es gibt nur wenige Menschen in der Formel 1 wie Didi Mateschitz. Visionär, Verrückter, Unternehmer und vor allem MENSCH. Danke, dass ich Sie kennenlernen dufte." © getty 12/18 Carlos Sainz (Ferrari-Pilot via Twitter): "Pole für morgen! Aber ich kann mich heute nicht richtig freuen, nachdem ich vom Tod von Dietrich Mateschitz erfahren habe. Mein tiefes Beileid an seine Familie und Freunde und an die gesamte Red-Bull-Familie." © imago images 13/18 RB Leipzig (Fußballkub): "Bei aller Trauer möchten wir auch unsere große Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, was Mateschitz für uns als Klub ermöglicht hat. (...) Wir sehen es als Verantwortung an, seine Vision in seinem Sinne weiterzuführen." © imago images 14/18 RB Salzburg (Fußballklub): Der österreichische Serienmeister wählte ähnliche Worte wie RB Leipzig. "Wir werden einen leidenschaftlichen Unterstützer vermissen, sein Geist und seine Leidenschaft für Sport wird unseren Klub aber immer begleiten." © imago images 15/18 Rapid Wien (Fußballklub): "Herr Mateschitz war unbestritten einer der erfolgreichsten und innovativsten Unternehmer in der Geschichte unserer Zweiten Republik und auch wenn wir andere Ansätze in Bezug auf den Betrieb eines Fußballklubs verfolgen, ... © imago images 16/18 ... waren und sind die Erfolge des FC Red Bull Salzburg - vor allem auch auf internationaler Bühne - für den gesamten Fußball in unserem Land sowie den Blick auf unsere Klubs und Spieler aus dem Ausland von sehr hoher Bedeutung." © getty 17/18 Lindsey Vonn (Ex-Skirennläuferin): "Das ist so traurig zu hören. Ich habe Didi gekannt und bin seit fast 20 Jahren Teil der Red-Bull-Familie. Meine tiefstes Beileid an Mark, Marion und seine ganze Familie." © getty 18/18 Benjamin Raich (Ex-Skirennläufer) "Er war sehr zurückhaltend, aber auch am Punkt in seinen Aussagen. Ein großer Unterstützer vom Sport. Er hat den Sport zu nutzen gewusst, er ist selbst groß geworden, hat aber auch den Sport groß gemacht."

Abu-Dhabi-GP - Highlight des Rennens: Fernduell Leclerc-Pérez

Viele spektakuläre Szenen hatte der Abu-Dhabi-GP nicht zu bieten. Wirkliche Spannung bot deshalb nur das (Fern-)Duell um den Platz hinter Verstappen auf dem Podest. Über weite Teile des Rennens sah es aus, als könne Pérez seinen Platz verteidigen und damit die Vize-Meisterschaft absichern, im letzten Stint aber bewies Leclerc mit starker Pace trotz älteren Reifen Durchhaltevermögen und blieb vor dem Mexikaner.

Abu-Dhabi-GP - Top des Rennens: Max Verstappen

Völlig souveräne Vorstellung des Weltmeisters. Zu keinem Zeitpunkt stand sein 15. Saisonsieg (nun alleiniger Rekord) in Frage. Der Niederländer dominierte Pace und Gegner in jeder Phase des Rennens, weder Pérez noch Leclerc kamen jemals in Schlagdistanz.

Abu-Dhabi-GP - Flop des Rennens: Haas

Wie schon häufiger in den vergangenen Wochen zeigte sich auch in Abu Dhabi, dass der Haas im Renntempo mit der Konkurrenz nicht mithalten kann. Trotz einem guten zwölften Startplatz von Schumacher kam dieser zu keinem Zeitpunkt in die Nähe der Punkte. Auch Teamkollege Kevin Magnussen blieb ohne Stiche.

"War böse und hat mich vollgemeckert": Red-Bull-Junioren der F1 © getty 1/33 Am kommenden Wochenende kann Red Bulls Max Verstappen beim Großen Preis von Japan den WM-Titel eintüten. Für den Niederländer wäre es bereits der zweite Triumph in Folge. Anderen RB-Juniorpiloten blieb der Erfolg verwehrt. Wir werfen einen Blick darauf. © getty 2/33 CHRISTIAN KLIEN: Absolviert 2003 seine ersten F1-Testfahrten für Jaguar und überzeugt so sehr, dass ihn das Team letztlich als Stammfahrer übernimmt. Als dann 2005 Red Bull Jaguar aufkauft, darf Klien auch für die Österreicher an den Start gehen. © getty 3/33 Zwei Jahre sitzt er für den Energyy-Drink-Hersteller im Cockpit, wirklich überzeugen kann er gegen die – zugegeben starken – Teamkollegen um Mark Webber und David Coulthard aber nie. Teaminterne Differenzen sorgen schließlich Ende 2006 für sein F1-Aus. © getty 4/33 VITANTONIO LIUZZI: Wird bereits in der Formel 3000 von Red Bull gefördert und findet 2006 in die Formel 1 als Stammfahrer von RBs damaligem B-Team Toro Rosso. Erwirbt sich dort jedoch den Ruf als schlampiges Talent und muss 2007 bereits wieder gehen. © getty 5/33 Für die nächsten drei Jahre heuert er dann beim neuformierten Spyker-Nachfolger Force India an, wo er zunächst den Posten als Ersatzfahrer und später neben Adrian Sutil ein Stammcockpit übernimmt. Fährt 2011 noch einmal für HRT, danach ist Schluss. © getty 6/33 ROBERT DOORNBOS: Ist ab 2005 als Ersatzfahrer für Red Bull und später für Toro Rosso aktiv. Nach dem Streit mit Klien darf er für Rennen ins RB-Auto hüpfen, sammelt dort aber keine Punkte und empfiehlt sich nicht für eine Weiterbeschäftigung. © getty 7/33 Da er auch sonst nirgends ein Cockpit bekommt, wechselt er 2007 in die Champ-Car-Serie, wo er für das Minardi Team USA an den Start geht. Nach der Auflösung der Serie noch in der Indy-Car-Series unterwegs, ehe er 2010 seine Rennsportkarriere beendet. © getty 8/33 SCOTT SPEED: Wird 2005 als Ersatzfahrer von Red Bull verpflichtet und kommt dort am Rande des Kanada-GPs 2005 erstmals zum Einsatz. Als US-amerikanische F1-Hoffnung bekommt er 2006 neben Liuzzi ein Stammcockpit bei Toro Rosso. © getty 9/33 Erfolgreich verläuft die Beziehung aber nicht. Teamchef Gerhard Berger bezeichnet ihn als "dümmsten Fahrer, den ich je gesehen habe". Speed wiederum wirft Berger und dem späteren Teamchef Franz Tost Mobbing vor. Letztlich wird er rausgeschmissen. © getty 10/33 SEBASTIAN VETTEL: Der viermalige Weltmeister gilt als einer der Musterkinder der Red-Bull-Schule. Über Toro Rosso, wo er sensationell 2008 im Regen von Monza gewinnt, kommt er 2009 zum A-Team. Dort schreibt er Geschichte. © getty 11/33 2010 wird er der bis heute jüngste F1-Weltmeister aller Zeiten, 2011, 2012 und 2013 wiederholt er das Kunststück. 2014 erfüllt er sich seinen Traum von Ferrari, dort beginnt aber sein langsamer Abstieg. Lässt seine Karriere bei Aston Martin ausklingen. © getty 12/33 SEBASTIEN BUEMI: Ab 2008 ist der Schweizer Testfahrer für Red Bull, zwischen 2009 und 2011 darf er dann als Stammfahrer für Toro Rosso Rennen fahren. Sammelt in drei Jahren immerhin 29 WM-Punkte, für die gewachsenen RB-Ambitionen ist das aber zu wenig. © getty 13/33 Nach seinem F1-Aus geht er für Toyota in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start, unter anderem nimmt er am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil. Bei Red Bull bleibt er sogar bis 2020 noch Testfahrer. © getty 14/33 JAIME ALGERSUARI: Empfiehlt sich mit einem Titel in der britischen Formel 3 und übernimmt Mitte 2009 für Sébastien Bourdais das Stammcockpit bei Toro Rosso. Damit wird er auch zum damals jüngsten F1-Fahrer aller Zeiten. © getty 15/33 Speziell das Verhältnis zu Helmut Marko soll belastet sein. Vor laufender Kamera werden Streits zwischen beiden gefilmt, später beteuert der Spanier "Albträume" von Marko gehabt zu haben: "Er war immer böse und hat mich immer vollgemeckert." © getty 16/33 DANIEL RICCIARDO: Der "Honey Badger" steigt zur Saison 2011 für HRT erstmals in ein F1-Cockpit. 2012 darf er dann für Toro Rosso starten, wo man sein Talent erkennt und ihn 2014 als Teamkollegen für Vettel zu Red Bull abgibt. © getty 17/33 Den amtierenden Weltmeister steckt er im folgenden Jahr dann überraschenderweise in die Tasche - das Teamduell gewinnt er deutlich. 2019 wechselt er in der Hoffnung auf den WM-Titel zu Renault, später dann zu McLaren. Aktuell fährt er um seine Zukunft. © getty 18/33 JEAN-ERIC VERGNE: Wird bereits seit 2007 von Red Bull unterstützt und darf 2012 schließlich an der Seite Ricciardos als Stammfahrer in ein F1-Cockpit steigen. Dort macht er sich nicht schlecht und hat Ricciardo in der ersten Saison im Griff. © getty 19/33 Auch im Anschluss erzielt er eigentlich solide Leistungen, der Sprung ins A-Team bleibt ihm aber verwehrt. Als sich RB 2015 dann für Daniil Kvyat anstatt für ihn für die Beförderung entscheidet, verlässt er die F1 in Richtung Formel E. © getty 20/33 DANIIL KVYAT: Tritt nach nur einem Jahr bei Toro Rosso als 19-Jähriger das schwere Erbe von Vettel bei Red Bull an, dort fällt er aber hauptsächlich als Crashkid durch unüberlegte Zweikampfführung auf. Nur ein Jahr später ist wieder Schluss. © getty 21/33 Nach seinem Rauswurf erhält er 2019 erneut die Chance bei Toro Rosso, wo er zwar deutlich gereifter auftritt, ergebnistechnisch aber nur selten überzeugen kann. Am Ende der Saison 2020 wirft ihn Red Bull dann endgültig raus. © getty 22/33 MAX VERSTAPPEN: Neben Vettel das wohl größte Talent der gesamten Red-Bull-Schule. Hüpft mit zarten 17 Jahren und fünf Monaten erstmals in ein F1-Auto und löst Alguersuari damit als, bis heute, jüngster Königsklassen-Debütant aller Zeiten ab. © getty 23/33 Bei seinem ersten Einsatz für RB gelingt Verstappen sensationell sein erster Sieg, nachdem er das Cockpit bereits nach vier Rennen für Kvyat übernommen hatte. 2021 wird er erstmals im RB Weltmeister, 2022 ist er auf dem besten Weg zur Titelverteidigung. © getty 24/33 CARLOS SAINZ: Wird bereits in der Formel 3,5 von Red Bull gefördert, ehe er 2015 ein Cockpit bei Toro Rosso ergattert. Dort überzeugt er, beim A-Team ist jedoch kein Platz für den ambitionierten Spanier. 2017 verlässt er deshalb den RB-Kosmos. © getty 25/33 Über Renault und McLaren, wo er sich über die Jahre von einer grauen Maus zu einem der besten F1-Piloten des Feldes entwickelt, findet er 2021 den Weg zur Scuderia Ferrari. Dort Teamkollege von Charles Leclerc, mit dem er meist auf Augenhöhe agiert. © getty 26/33 PIERRE GASLY: Der Franzose hat im RB-Kosmos bereits eine ereignisreiche Reise hinter sich. Wird Ende 2017 ins kalte Wasser geschmissen und weiß in den wenigen Rennen zu überzeugen, weshalb er 2018 ein Stammcockpit bei Red Bulls B-Team bekommt. © getty 27/33 Zur Saison 2019 wird er ins A-Team befördert, dort sieht er gegen Jahrhunderttalent Verstappen aber überhaupt kein Land. Bereits in der Sommerpause wird verkündet, dass Gasly den Schritt zurück zu Toro Rosso machen muss. © getty 28/33 BRENDON HARTLEY: Der Neuseeländer ist bereits mehrere Jahre raus aus dem Red-Bull-Nachwuchsprogramm, als er 2017 doch noch seine Chance in der Formel 1 bekommt. Mit 27 Jahren darf er erstmals bei Toro Rosso debütieren. © getty 29/33 Mit einem guten Rennen empfiehlt er sich sogar für weitere Einsätze, die er auch bekommen soll. Bis Ende 2018 sitzt er bei Red Bulls B-Team im Auto, eine weitere Zusammenarbeit scheitert dann aber aufgrund von wenig überzeugenden Auftritten Hartleys. © getty 30/33 ALEXANDER ALBON: Wird 2018 Dritter in der Formel 2, worauf Red Bull ihn zu Toro Rosso beordert. Weil Gasly patzt, darf er ab Mitte 2019 sogar als Stammfahrer ins Cockpit des A-Teams steigen, ihn ereilt in der Folge jedoch ein ähnliches Schicksal. © getty 31/33 Da er mit Verstappen keineswegs mithalten kann, muss er Ende 2020 seinen Platz bei RB wieder abgeben. Er bleibt Testfahrer, bekommt aber nirgends ein Stammcockpit. 2022 löst er schließlich seinen RB-Vertrag auf und wechselt zu Williams. © getty 32/33 YUKI TSUNODA: Der von vielen RB-Verantwortlichen so hoch geschätzte Japaner steigt 2021 erstmals ins Cockpit des mittlerweile umbenannten B-Teams Red Bulls, AlphaTauri. Dort hat er wenig Anlaufschwierigkeiten und kann mit Teamkollege Gasly mithalten. © getty 33/33 Auch 2022 sitzt er an der Seite des Franzosen im Cockpit, wobei er jedoch nicht ganz so stark performt wie noch im Vorjahr. Dennoch wird er auch 2023 für AlphaTauri fahren und ist als langfristige Option beim Mutterteam im Gespräch.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 22 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 454 2 Charles Leclerc Ferrari 308 3 Sergio Pérez Red Bull 305 4 George Russell Mercedes 275 5 Carlos Sainz Ferrari 246 6 Lewis Hamilton Mercedes 240 7 Lando Norris McLaren 122 8 Esteban Ocon Alpine 92 9 Fernando Alonso Alpine 81 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 49

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 759 2 Ferrari 554 3 Mercedes 515 4 Alpine 173 5 McLaren 159 6 Alfa Romeo 55 7 Aston Martin 55 8 Haas 37 9 AlphaTauri 35 10 Williams 8

*Der Russland-GP wurde aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ersatzlos gestrichen. Ursprünglich hatte die Formel 1 für die Saison 2022 23 Rennen eingeplant.