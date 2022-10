In der Formel 1 wird heute bereits das 20. Rennen des Jahres 2022 ausgetragen. Den Großen Preis von Mexiko könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Stellt Verstappen heute den Siegrekord von Schumacher und Hamilton ein oder macht ihm doch noch ein anderer Fahrer einen Strich durch die Rechnung? Die Antwort gibt's hier im Liveticker.

Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die großen Fragen des Jahres - wer gewinnt in der Einzelwertung, welches ist der beste Rennstall - sind bereits geklärt. Darüber hinaus gibt es aber weiterhin reichlich Gesprächsstoff. So ist zum Beispiel immer noch nicht geklärt, wer den zweiten Sitz im Haas 2023 bekommt? Mick Schumacher oder doch jemand anderes? Seine Performance heute dürfte mal wieder einen hohen Stellenwert besitzen.

Vor Beginn: Der Grand Prix markiert das drittletzte Rennen der laufenden Saison. Beginnen soll er gegen 21.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Großen Preises von Mexiko.

Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko heute im Liveticker - Die Startaufstellung

Rang Fahrer Rennstall 1 Verstappen Red Bull 2 Russell Mercedes 3 Hamilton Mercedes 4 Pérez Red Bull 5 Sainz Ferrari 6 Bottas Alfa Romeo 7 Leclerc Ferrari 8 Norris McLaren 9 Alonso Alpine 10 Ocon Alpine 11 Ricciardo McLaren 12 Zhou Alfa Romeo 13 Tsunoda AlphaTauri 14 Gasly AlphaTauri 15 Schumacher Haas 16 Vettel Aston Martin 17 Albon Williams 18 Latifi Williams 19 Magnussen Haas 20 Stroll Aston Martin

Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko heute im Liveticker - Die WM-Wertungen nach 19 von 22 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 391 2 Charles Leclerc Ferrari 267 3 Sergio Perez Red Bull 265 4 George Russell Mercedes 218 5 Carlos Sainz Ferrari 202 6 Lewis Hamilton Mercedes 198 7 Lando Norris McLaren 109 8 Esteban Ocon Alpine 79 9 Fernando Alonso Alpine 65 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46

Konstrukteurswertung: