Versuch Nummer zwei: Weltmeister Max Verstappen hat beim GP von Japan heute erneut die Möglichkeit, seine Titelverteidigung in trockene Tücher zu packen. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Dabei hat der Red-Bull-Pilot den Gesamtsieg in der eigenen Hand. Gewinnt er sowohl das Rennen als auch die schnellste Runde, hat er den WM-Titel sicher - unabhängig davon, was sein Verfolger Charles Leclerc macht. Ob Verstappen das gelingt, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Formel 1: Rennen beim GP von Japan heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Ausgangslage zur Titelverteidigung ist gut für den Weltmeister, Verstappen konnte sich beim gestrigen Qualifying die Pole Position vor Verfolger Leclerc und Carlos Sainz in den Ferraris sichern. Sebastian Vettel hat es bei seinem letzten Qualifying in Japan auf Rang neun geschafft, Mick Schumacher startet von Position 15.

Vor Beginn: In der Formel 1 geht es heute auf dem Suzuka International Racing Course zur Sache. Ab 7 Uhr deutscher Zeit drehen die Boliden dort Ihre Runden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rennen beim GP von Japan!

Formel 1: Rennen beim GP von Japan heute im TV und Livestream

Die Formel 1 ist in fester Hand von Sky, in den meisten Teilen Deutschlands könnt Ihr das Rennen beim GP von Japan also nur beim Pay-TV-Sender sehen. Ab 5.30 starten auf Sky Sport F1 die Vorberichte mit Moderator Peter Hardenacke. Das Rennen wird von Sascha Roos und Ralf Schumacher kommentiert. Den Livestream des Ganzen könnt Ihr via SkyGo oder WOW einschalten - wie schon die TV-Übertragung sind auch die Streams kostenpflichtig.

Einen Umweg gibt es für alle unter Euch, die in der Nähe der österreichischen Grenze leben, wo Ihr den ORF empfangen könnt.

