Formel 1, Qualifying beim GP in Japan: Verstappen holt Pole Position vor Leclerc - Schumacher auf Rang 15

Weltmeister Max Verstappen hat die Pole Position für den Großen Preis von Japan erobert und damit beste Chancen auf den vorzeitigen Titelgewinn. Der Niederländer im Red Bull fuhr im Qualifying von Suzuka in 1:29,304 Minuten die schnellste Runde, dabei war er lediglich zehn Tausendstelsekunden schneller als Charles Leclerc im Ferrari. Dessen Teamkollege Carlos Sainz wurde Dritter.

Im Rennen am Sonntag kann Verstappen seinen zweiten WM-Titel aus eigener Kraft vorzeitig perfekt machen: Gewinnt er und holt zudem den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde, spielt das Ergebnis der Verfolger keine Rolle. Nur Leclerc und Verstappens Teamkollege Sergio Perez können den Niederländer fünf Rennen vor Schluss theoretisch noch abfangen, Perez startet am Sonntag von Rang vier. Sebastian Vettel schaffte es im Aston Martin mit drei Tausendsteln Vorsprung haarscharf in den letzten Qualifying-Abschnitt, er startet von Rang neun in seinen letzten Suzuka-Grand-Prix.

Mick Schumacher zeigte nach seinem sehr enttäuschenden Freitag eine verbesserte Leistung, holte für sein Suzuka-Debüt aber nur Startplatz 15. Im ersten freien Training am Vortag war er nach einem Fahrfehler abgeflogen, das Chassis seines Haas musste daraufhin gewechselt werden, er verpasste die zweite Session. Auf der ihm noch fremden Strecke schaffte er es im Qualifying nun dennoch auf Anhieb in den zweiten Abschnitt, seinem Teamkollegen Kevin Magnussen (18.) gelang das nicht. Schumacher muss sich bei Haas weiterhin für einen Vertrag für 2023 empfehlen und hofft auf Punkte in Suzuka.

Eine entscheidende Rolle könnte am Sonntag das Wetter spielen. Am Freitag hatte es durchgehend geregnet, am Samstag blieb es trocken. Das Rennen dürfte wieder auf nasser Strecke stattfinden, die Kräfteverhältnisse könnten sich dadurch verändern. Schumachers Haas etwa wirkte in Japan bei Regen deutlich konkurrenzfähiger.

Formel 1: Qualifying beim GP in Japan - Die Startaufstellung

Position Fahrer 1 Verstappen 2 Leclerc 3 Sainz 4 Perez 5 Ocon 6 Hamilton 7 Alonso 8 Russell 9 Vettel 10 Norris 11 Ricciardo 12 Bottas 13 Tsunoda 14 Zhou 15 Schumacher 16 Albon 17 Gasly 18 Magnussen 19 Stroll 20 Latifi

Vettel auf Platz neun

Bei Sebastian Vettel verlief der Tag durchaus gut. Während sein Teamkollege bereits im Q1 ausgeschieden war, konnte sich Vettel bis in das Q3 vorkämpfen und wird das Rennen am Sonntag aus den Top Ten angehen können. Bei Mick Schumacher geht es vom 15. Platz los.

Verstappen sichert sich 18. Pole

Max Verstappen war als Favorit in das Qualifying gegangen und wurde dieser Rolle gerecht. Mit einer schnellen ersten Runde im Q3 sicherte er sich seine 18. Pole. Sicher eingetütet ist die Pole aber noch nicht, denn Verstappen muss später noch zu den Stewards, wegen des Vorfalls mit Lando Norris. "Es war unglaublich, wieder hier zu fahren. Natürlich bin ich sehr glücklich, auf der Pole zu stehen", so Max Verstappen im Siegerinterview. Angesprochen auf die Norris-Szene, erklärt Verstappen, dass seine Reifen kalt gewesen wären und er sie aufgewärmt hatte, als Norris neben ihm auftauchte.

© getty Max Verstappen hat sich beim Qualifying die Pole Position gesichert.

Ende Qualifying

Das Qualifying auf dem Suzuka International Racing Course ist beendet. Sergio Pérez beendet das Qualifying auf dem vierten Platz. Die dritte Reihe bilden Esteban Ocon und Lewis Hamilton. Fernando Alonso, George Russell, Sebastian Vettel und Lando Norris folgen auf den übrigen Plätzen der Top Ten.

Max Verstappen gewinnt das Qualifying des Japan Grand Prix

Max Verstappen kann seine Bestzeit nicht noch einmal runterdrücken, seine erste gefahrene Runde reicht aber für die Pole! Mit 0,010 Sekunden setzt er sich knapp gegen Charles Leclerc durch. Auch Carlos Sainz liegt mit 0,057 Sekunden ebenfalls dicht dahinter.

Leclerc bleibt dahinter

Ist das eng! Charles Leclerc fährt eine richtig schnelle Runde, doch am Ende reicht es hauchdünn nicht für den ersten Platz im Qualifying. Nur 0,010 Sekunden trennen ihn von Verstappen.

Kann noch jemand Druck machen?

Es geht auf die letzten fliegenden Runden im Q3. Kann jetzt noch jemand Druck in Richtung Max Verstappen machen?

Boxenfunk Sebastian Vettel

Vettel, der derzeit Sechster ist, bleibt indes in der Box und schickt noch einmal Lob an einen seiner Lieblingsorte. "Eine Strecke, die besser ist als alle anderen", philosophiert er am Funk.

Es geht in den Showdown!

Jetzt geht es in den großen Showdown! Die Autos gehen wieder auf die Strecke in ihre finalen Qualifyingruns.

Untersuchung nach dem Qualifying

Die Rennleitung gibt bekannt, dass es nach dem Qualifying eine Untersuchung des Vorfalls geben wird. Verstappen hat sich auf der Inlap inzwischen mit Handzeichen in Richtung Norris entschuldigt.

Knappe Nummer für Norris!

Das war aber mal eine richtig knappe Nummer! Die Wiederholungen zeigen eine richtig enge Szene zwischen Norris und Verstappen. Norris, der seine gezeitete Runde abspult, muss auf das Gras ausweichen, weil vor ihm Verstappen einen Schlenker fährt, als er sich auf seine eigene Runde vorbereitet. Da wird die Rennleitung sicher noch mal einen Blick darauf werfen.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3

Max Verstappen legt mit einer starken Runde nach! 1:29.304 stehen zu Buche, als er die Linie überquert. 0,2 Sekunden hat er damit Leclerc abnehmen können. Sainz liegt vier Zehntel zurück. Pérez hart bereits sechs Zehntel Abstand.

Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q3

Charles Leclerc markiert eine neue Bestzeit in Q3 mit einer 1:29.557. Kann das jetzt Max Verstappen noch unterbieten? Sein erster Sektor war richtig schnell.

Ocon setzt erste Rundenzeiten

Esteban Ocon setzt die erste Rundenzeit im Q3. Seine 1:31.106 dürfte aber keine Hürde für die großen Favoriten darstellen.

Q3 gestartet

Weiter geht es mit Q3. Jetzt entscheidet sich, wer das morgige Rennen von der Pole beginnen wird! Red Bull und Ferrari schicken ihre Fahrer direkt auf die Strecke.

© getty Sebastian Vettel beendete Q2 auf dem zehnten Platz.

Q2 beendet

Q2 ist beendet und mit Platz zehn schafft es Sebastian Vettel in das Q2. Zum Ende noch zittern musste auch Charles Leclerc, der als Neunter weiterkommt. Ausgeschieden sind neben Mick Schumacher auf Platz 15 auch Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda und Guanyu Zhou.

Neue Bestzeit von Sergio Pérez in Q2

Sergio Pérez markiert eine neue Bestzeit in Q2 mit einer 1:29.925. Auch für Ocon ging es mit Platz drei weit nach vorne. Sebastian Vettel ist zunächst einmal Sechster.

Es geht wieder raus

Sebastian Vettel eröffnet die zweiten Runs und lenkt seinen Boliden als erster Fahrer wieder auf die Strecke. Verstappen, Sainz und Leclerc scheinen die letzten Minuten in der Box auszusitzen.

Alle in der Garage

Alle Fahrer sind zurück an der Garage, um sich auf einen möglichen zweiten Run vorzubereiten. Verstappen führt vor Sainz und Leclerc. Ocon, Ricciardo und Hamilton vervollständigen die Top Ten.

Vettel und Schumacher außerhalb der Top Ten

Sebastian Vettel und Mick Schumacher liegen momentan außerhalb der Top Ten, müssen in ihrem zweiten Run gleich also auf jeden Fall noch etwas finden. Vettel ist Zwölfter, Schumacher liegt auf Platz 14.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q2

Max Verstappen markiert eine neue Bestzeit in Q2. 1:30.346 Minuten bringen ihn um 0,098 Sekunden an Carlos Sainz vorbei. Esteban Ocon ist Vierter vor Fernando Alonso.

Erste Zeiten im Q2

Es gibt die ersten Zeiten im Q2. Carlos Sainz fährt eine 1:30.444. Charles Leclerc muss sich knapp dahinter einordnen.

Ferrari bekommt Gesellschaft

Lange waren die beiden Ferrari alleine unterwegs, jetzt aber lenken immer mehr Fahrer ihre Boliden auf die Strecke. Auch bei Red Bull ist man auf gebrauchten Softs.

Q2 gestartet

Start von Q2! In den nächsten 15 Minuten kämpfen die Fahrer um einen Platz in den Top Ten. Carlos Sainz und Charles Leclerc sind auf gebrauchten Softs bereits draußen.

© getty Max Verstappen führt das Feld nach Q1 an.

Q1 beendet

Mit Platz 15 geht es sich gerade so aus für Sebastian Vettel. Mit einem hauchdünnen Vorsprung zu Alex Albon ist er im Q1. Auch Mick Schumacher ist als 13. in der nächsten Runde. Ausgeschieden sind neben Albon auch Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Lance Stroll und Nicholas Latifi.

Reicht das für Vettel?

Sebastian Vettel kann sich auf Platz elf verbessern, doch reicht das auch, um sich den Platz im Q2 zu sichern? Der Großteil ist noch auf der finalen Runde unterwegs.

Es geht in den Showdown

Der Showdown im Q1 beginnt. Bis auf die Top 5 sind alle Fahrer noch einmal zurück auf der Strecke. Russell und Hamilton haben sich noch einmal verbessert auf dem Soft und haben sich in die Top Ten verbessern können.

Vettel braucht die Steigerung

Bei Sebastian Vettel steht derzeit nur Platz 17 zu Buche. Der Deutsche braucht also dringend eine Steigerung in seinem zweiten Run, wenn er im Q2 mitmischen möchte. Mick Schumacher ist auf Platz 13.

Boxenfunk Pierre Gasly

"Irgendwas stimmt mit den Bremsen nicht", schimpft Pierre Gasly am Funk. "Was zur Hölle ist da los?"

Alonso mischt mit

Fernando Alonso hatte bereits in den Trainings gute Leistungen hingebracht und auch jetzt passt es bei dem Spanier gut zusammen. Er findet sich auf Platz drei hinter Verstappen und den beiden Ferrari wieder.

Mediums gehen nicht auf

Bei Mercedes geht der erste Run mit dem Medium nicht auf. George Russell findet sich auf Platz 15 wieder. Lewis Hamilton ist 18.

Schumacher startet auf Platz neun

Mick Schumacher startet auf Platz neun in sein Qualifying. Bei Sebastian Vettel steht nach der ersten schnellen Runde Platz 14 zu Buche.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1

Es bleibt bei einer Momentaufnahme, denn wenig später kommt Max Verstappen über die Linie. Mit 1:30.224 Minuten war er über eine Sekunde schneller als Norris.

Neue Bestzeit von Lando Norris in Q1

Lando Norris markiert eine neue Bestzeit in Q1. Eine 1:31.431 gibt es von dem Briten auf seiner ersten schnellen Runde mit dem Soft.

Leclerc unterwegs

Inzwischen auch unterwegs ist Charles Leclerc. Er ist auf der weichsten Reifenmischung. Noch in der Garage stehen Alonso, Ocon und Albon.

Es füllt sich

Die Strecke beginnt sich jetzt nach und nach zu füllen. Alle sind auf Soft, davon abweichen tun die Mercedes. Lewis Hamilton und George Russell sind auf dem Medium.

Erste Rundenzeiten im Q1

Es gibt die ersten Rundenzeiten im Q1. Yuki Tsunoda fährt eine 1:31.631 auf der weichsten Reifenmischung. Pierre Gasly war 0,4 Sekunden langsamer.

Drei Fahrer auf der Strecke

Noch ist es relativ ruhig im Qualifying. Erst vier Fahrer sind im Q1 auf der Strecke. Zuletzt hat sich Lando Norris im McLaren aus seiner Box begeben.

Gibt es Probleme bei Leclerc?

Bei Charles Leclerc scheint es ein technisches Problem gegeben zu haben. Der Ferrari steht aufgebockt in der Box und es wird am Auto gearbeitet. Leclerc steigt aber dennoch schon einmal ein, damit man so wenig Zeit wie möglich verliert.

Start Qualifying

Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Suzuka ist erfolgt. Nicholas Latifi geht als erster Fahrer auf die Strecke.

Vor Beginn: Der Suzuka Circuit ist eine der Strecken im Kalender, auf denen die Fahrer die ganze Zeit über gefordert sind. Die Strecke ist 5,807 Kilometer lang und es gibt acht Links- und zehn Rechtskurven. Besonders die "S-Kurven" und die schnelle Linkskurve "130R" fordern den Fahrern eine Menge Können ab.

Vor Beginn: Für die deutschen Fahrer dürfte es heute wohl schwierig werden, im Kampf um das Q3. Sowohl Sebastian Vettel als auch Mick Schumacher landeten im Abschlusstraining hinter den Top-Ten-Plätzen.

Vor Beginn: Während es am Freitag in Suzuka regnete, fand das Abschlusstraining heute unter trockenen Bedingungen statt. Die beste Leistung absolvierte darin Max Verstappen in 1:30.671 Minuten. Damit landete er gut drei Zehntel vor den Ferrari von Carlos Sainz und Charles Leclerc. Gut unterwegs war Fernando Alonso, der auf Platz vier landete. Sergio Pérez war im zweiten Red Bull Fünfter vor George Russell und Lewis Hamilton. Lando Norris, Esteban Ocon und Lance Stroll komplettierten die Top Ten.

Vor Beginn: Der Samstag in Suzuka startete mit neuen Fahrerankündigungen für 2023. Pierre Gasly verlässt AlphaTauri und fährt ab der kommenden Saison neben Esteban Ocon bei Alpine. Damit verlässt Gasly nach neun Jahren die Red Bull-Familie. Einen Nachfolger hat AlphaTauri bereits gefunden. Nyck de Vries wurde unter Vertrag genommen. De Vries gewann 2019 die Formel 2 und 2021 die Formel-E-Weltmeisterschaft. Darüber hinaus war er bei mehreren Rennställen als Testfahrer unter Vertrag und brachte sich vor allem mit seinem Einsatz als Ersatz von Alex Albon beim Rennen in Monza ins Gespräch. Damit bleiben für 2023 nur noch zwei freie Sitze. Einer bei Haas und einer bei Williams.

Vor Beginn: Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis Max Verstappen die Weltmeisterschaft der Saison 2022 sicher hat. In Japan bräuchte der Niederländer, der aktuell 341 Punkte auf dem Konto hat, nur acht Punkte mehr holen als Charles Leclerc und sechs mehr als Teamkollege Sergio Perez. Leclerc könnte dann zwar noch punktemäßig ausgleichen, dann würden aber die Siege zählen und dort kann er den Rückstand zu Verstappen nicht mehr aufholen.

Vor Beginn: Das Qualifying startet heute auf dem Suzuka International Racing Course um 8 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Japan.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 17 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 341 2 Charles Leclerc Ferrari 237 3 Sergio Perez Red Bull 235 4 George Russell Mercedes 203 5 Carlos Sainz Ferrari 202 6 Lewis Hamilton Mercedes 170 7 Lando Norris McLaren 100 8 Esteban Ocon Alpine 66 9 Fernando Alonso Alpine 59 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46

Konstrukteurswertung: