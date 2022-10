In der Formel 1 steht am Sonntag in Suzuka das 18. Rennen der laufenden Saison an. Von RTL wird es allerdings nicht übertragen. SPOX erklärt, warum das so ist und wer den Grand Prix von Japan stattdessen zeigt.

Nun rückt sie aber wirklich näher, die Schlussphase der Formel 1 in der Saison 2022. Fünf der insgesamt 22 Rennen müssen die Piloten noch absolvieren. Eine Entscheidung in der Fahrer-Weltmeisterschaft ist bislang nicht gefallen, steht aber kurz bevor.

Max Verstappen hat als amtierender Titelträger 104 Punkte Vorsprung auf Charles Leclerc von Ferrari und 106 Punkte mehr als Red-Bull-Kollege Sergio Pérez, der am vergangenen Wochenende in Singapur triumphierte.

Zumindest mal einen weiteren Schritt Richtung Weltmeisterschaft machen kann der Niederländer in Suzuka. Dort findet am Sonntag, den 9. Oktober der 18. Grand Prix statt. Aufgrund der Zeitverschiebung fällt der Startschuss in Deutschland bereits um 7 Uhr morgens. Am Ort des Geschehens ist es dann 14 Uhr.

© getty In der Konstrukteurswertung liegt Red Bull als Erster vor Ferrari.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Japan heute nicht live im TV und Livestream

Trotz der für Europa frühen Rennzeit kann man sich die 53 Runden auf dem Suzuka International Racing Course heute problemlos anschauen - allerdings nicht bei RTL. Das liegt jedoch nicht an der erwähnten Uhrzeit, sondern schlicht daran, dass der Privatsender aus Köln gar keine Rechte an der Übertragung dieses Rennens hat.

Bis einschließlich 2019 lief die Königsklasse des Motorsports komplett im Free-TV bei RTL, seit 2020 sind dort aber nur noch vier Rennen pro Saison zu sehen. Das gilt nach aktuellem Stand noch bis Ende 2024 so, danach hält der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland neuerdings noch bis 2027 die Exklusivrechte an der Formel 1.

RTL war dieses Jahr bereits bei den Rennen in Imola (24. April), Silverstone (3. Juli) und Zandvoort (4. September) dabei und wird das auch noch in São Paulo am 13. November sein. Mehr gibt es von der F1 dort nicht zu sehen.

Den Japan-GP sieht man heute also ausschließlich bei Sky live und in voller Länge. Mit den Vorberichten geht es auf Sky Sport F1 früh um 5.30 Uhr los, also anderthalb Stunden vor dem Startschuss. Wem das alles zu früh ist: Ab 11 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr läuft das komplette Rennen jeweils in der Wiederholung.

Abrufen lässt sich das TV-Programm von Sky auch als Livestream. Hierfür muss man sich bei Sky Go oder WOW anmelden.

Formel 1: Rennen beim GP von Japan - Die Startaufstellung

Position Fahrer 1 Verstappen 2 Leclerc 3 Sainz 4 Perez 5 Ocon 6 Hamilton 7 Alonso 8 Russell 9 Vettel 10 Norris 11 Ricciardo 12 Bottas 13 Tsunoda 14 Zhou 15 Schumacher 16 Albon 17 Gasly 18 Magnussen 19 Stroll 20 Latifi

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Japan heute nicht live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Runde: 18. Grand Prix der Formel 1 in der Saison 2022

18. Grand Prix der Formel 1 in der Saison 2022 Ort: Suzuka, Japan

Suzuka, Japan Strecke: Suzuka International Racing Course

Suzuka International Racing Course Datum: 9. Oktober 2022

9. Oktober 2022 Beginn: 7.00 Uhr MEZ

7.00 Uhr MEZ TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung