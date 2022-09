Es ist soweit, am heutigen Sonntag steht beim GP von Monza endlich das Rennen an. Hier könnt Ihr den Kampf um WM-Punkte im Liveticker verfolgen!

Das Qualifying ist passé, beim Großen Preis von Italien in Monza muss nur noch das Rennen ausgetragen werden. Wer sich in der Königsklasse des Motosports heute durchsetzt, erfahrt Ihr hier im Ticker!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite!

Formel 1: Rennen beim GP von Monza heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Charles Leclerc konnte sich beim gestrigen Qualifying die Pole Position holen, Weltmeister Max Verstappen wurde wie viele weitere Fahrer wegen Motor- oder Getriebewechseln strafversetzt und beginnt nun von Position sieben. Sebastian Vettel ist nach dem Qualifying auf Rang elf, Mick Schumacher muss von Platz 17 los.

Vor Beginn: Der Start auf dem Autodromo Nazionale di Monza ist heute auf 15 Uhr angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Rennens beim GP von Monza in der Formel 1!

© getty Charles Leclerc startet beim GP von Monza von der Pole Position.

Formel 1: Rennen beim GP von Monza heute im TV und Livestream

Ihr möchtet das Rennen gerne live und in Farbe sehen? Dann müsst Ihr bei Sky vorbeischauen, der Pay-TV-Sender besitzt nämlich auch in diesem Jahr die Exklusivrechte an der Formel 1. Los geht es dort bereits anderthalb Stunden vor dem offiziellen Rennbeginn, also um 13.30 Uhr, mit den Vorberichten auf Sky Sport F1. Kommentator ist Sascha Roos, als Experte fungiert Timo Glock.

Wenn Ihr das Ganze lieber online streamen möchtet, könnt Ihr das ebenfalls tun. Hier habt Ihr die Wahl zwischen SkyGo und der neuen Plattform WOW.

Formel 1, Rennen beim GP von Monza heute im Liveticker: Die Startaufstellung