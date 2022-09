Formel 1, GP von Monza: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Nach dem Großen Preis von Zandvoort ist vor dem GP von Monza. Schon bald werden die Boliden in der Formel 1 in Italien ihre Runden drehen - wann genau und wo Ihr das Wochenende im TV und Livestream ansehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Als Nächstes steht in der Formel 1 ein richtig traditionsreicher GP statt, nämlich der Große Preis von Monza. Seit die Formel-1-Weltmeisterschaft ins Leben gerufen wurde, ist die Kleinstadt in der Nähe von Mailand schon Austragungsort der Königsklasse des Motorsports - einzig in 1980 nicht, als die Strecke umgebaut werden musste.

Das Autodromo Nazionale di Monza ist mit durchschnittlich 240 km/h die schnellste Strecke im Rennkalender. Aufgrund der geraden Pistenoberfläche können die Piloten hier richtig Gas geben und mit hoher Geschwindigkeit um die Kurven fahren. Weil es in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Unfällen kam, bremsen mehrere Schikanen die Boliden mittlerweile etwas aus.

Aber wann genau steigt der GP von Italien? Und wo könnt Ihr ihn im TV und Livestream sehen? Die Antworten gibt es hier.

Formel 1, GP von Monza: Datum, Termin, Zeitplan

Lange warten müsst Ihr auf den GP von Monza nicht, ohne Pause wird die Formel 1 nämlich zum dritten Wochenende am Stück stattfinden. Los geht es demnach schon am Freitag, den 9. September, wo wie gewohnt die ersten beiden Trainingssessions ausgetragen werden. Das dritte Training ist für Samstagmittag angesetzt, bevor um 16 Uhr das Qualifying steigt. Der Höhepunkt, das Rennen, folgt am Sonntag, den 11. September, um 15 Uhr.

Datum Uhrzeit Session Freitag, 09. September 2022 14 Uhr 1. Freies Training Freitag, 09. September 2022 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 10. September 2022 13 Uhr 3. Freies Training Samstag, 10. September 2022 16 Uhr Qualifying Sonntag, 11. September 2022 15 Uhr Rennen

© getty Als nächstes wird die Formel 1 in Monza Halt machen.

Formel 1, GP von Monza: Übertragung im TV und Livestream

Insgesamt vier Rennen werden in dieser Saison im Free-TV übertragen, der GP von Monza gehört leider nicht dazu. Wenn Ihr das Rennwochenende live und in Farbe sehen möchtet, bleibt Euch nur eine Option: Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt sämtliche Sessions der Saison live und in voller Länge, so also auch die kommenden in Italien. Wenn Ihr bei Sky Sport F1 HD einschaltet, werdet Ihr auf jeden Fall fündig, Sascha Roos und Ralf Schumacher werden das Geschehen für Euch einordnen.

Parallel zur TV-Übertragung hat Sky auch Livestreams im Angebot. Dafür könnt Ihr entweder zu SkyGo oder zur neuen Plattform WOW greifen.

Weil die Formel 1 in Österreich im Free-TV gezeigt wird, könnt Ihr den Grand Prix von Italien unter Umständen auch in Deutschland gratis empfangen - allerdings müsst Ihr dazu nahe der Grenze leben. Hier haben wir für Euch zusammengefasst, wie Ihr auf die Übertragungen des ORF und ServusTV zugreifen könnt.

Bestandskunden können zu guter Letzt auch noch den hauseigenen Stream der Formel 1 über F1TV nutzen. Hierfür können allerdings keine neuen Abonnements mehr abgeschlossen werden.

Formel 1, GP von Monza: Training, Qualifying und Rennen im Liveticker

Auch bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem aktuellen Stand, wir tickern alle Sessions in Monza live mit. Hier gelangt Ihr zu den einzelnen Livetickern:

© getty Max Verstappen ist aktuell auf dem besten Weg, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen.

Formel 1, GP von Monza: Infos zur Strecke

Name: Autodromo Nazionale di Monza

Autodromo Nazionale di Monza Ort: Monza, Italien

Monza, Italien Im Rennkalender: seit 1950

seit 1950 Rundenlänge: 5.793 Meter

5.793 Meter Rundenanzahl: 53

53 Rundenrekord: 1:21.046 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004)

1:21.046 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004) Letzter Sieger: Daniel Ricciardo

