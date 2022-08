Schluss mit Sommerpause, an diesem Wochenende geht es in der Formel 1 endlich weiter. Hier könnt Ihr das Qualifying beim GP von Spa im Livestream verfolgen.

Vier Wochen waren in der Formel 1 Pause, seit gestern drehen die Boliden in der Königsklasse des Motorsports wieder ihre Runden. An diesem Woche geht es im belgischen Spa-Francorchamps zur Sache. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr kein Überholmanöver.

Formel 1: Qualifying beim GP von Spa heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Weltmeister Max Verstappen führt auch in diesem Jahr das Feld an und zwar mit deutlichen 80 Punkten. Erst beim vergangenen Rennen in Budapest hatte der Red-Bull-Pilot in einer spektakulären Aufholjagd von Rang zehn aus den Sieg geholt. Sein größter Konkurrent im Kampf um die Weltmeisterschaft, Charles Leclerc, hatte am Hungaroring hingegen ziemlich gepatzt.

Vor Beginn: An diesem Wochenende wird der Circuit de Spa-Francorchamps befahren. Bevor morgen das Rennen stattfindet, muss heute im Qualifying erstmal die Startformation ausgemacht werden. Los geht es damit um 16 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifyings beim Großen Preis von Spa in Belgien.

Formel 1: Qualifying beim GP von Spa heute im TV und Livestream

Ihr möchtet das Qualifying in gesamter Länge sehen? Dann müsst Ihr heute zu Sky greifen, der Free-TV-Sender RTL ist nämlich erst beim nächsten GP in Zandvoort mit von der Partie. Um 15.30 Uhr könnt Ihr bei Sky Sport F1 (HD) einschalten, wo Euch wie gewohnt das Duo aus Sascha Roos und Timo Glock empfängt.

Das Ganze zeigt Sky auch im Livestream. Hier könnt Ihr zwischen SkyGo und WOW wählen.

In Österreich hingegen wird das Qualifying auch im Free-TV gezeigt, in dieser Woche ist ServusTV an der Reihe. Dort geht es ebenfalls um 15.30 Uhr los, wie Ihr das Ganze auch in Deutschland empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

