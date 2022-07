Im Rahmen des GP von Ungarn wird heute das Qualifying bestritten. Das Spektakel könnt Ihr JETZT hier im Liveticker verfolgen.

Auf die drei Freien Trainings folgt - wie es in der Formel 1 meistens der Fall ist - das Qualifying. Heute kämpfen die Piloten beim GP von Ungarn um die besten Startplätze für morgen. Das Qualifying könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Formel 1: Qualifying beim GP von Ungarn heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wie entwickelt sich das Wetter?

Die große Frage wird in Richtung Qualifying auch sein, wie sich das Wetter entwickeln wird. Nachdem das 3. Training auf nasser Strecke stattgefunden hatte, ist die Strecke seit dem abgetrocknet und in der W Series konnte das Rennen sogar auf Slicks gefahren werden. Regenschauer sind aber weiterhin möglich. Viele Teams dürften aber hoffen, dass es trocken bleibt, denn im 3. Training zeigte sich, viele hatten Schwierigkeiten Temperatur in die Intermediates zu bekommen.

Vor Beginn: Vettel crasht

Gut zehn Minuten vor Ende war für Sebastian Vettel das Training beendet. Der Deutsche hatte sein Heck auf der nassen Strecke verloren und war in Kurve 10 seitlich in die Barriere gekracht. Auf die Mechaniker wartete entsprechend viel Arbeit in Richtung Qualifying. Man hofft, dass alles pünktlich fertig wird und sogar Vettel packt mit an, um seine Crew zu unterstützen.

Vor Beginn: Latifi überrascht im dritten Training

Das 3. Training fand am Mittag unter nassen Bedingungen statt, nachdem es kurz vor dem Training einen heftigen Regenschauer gegeben hatte. Auch zu Beginn der Session gab es immer wieder kleinere Schauer. Auf nasser Strecke kam es schließlich zum Showdown in den letzten Minuten, in denen überraschend Nicholas Latifi glänzen konnte. In 1:41.480 Minuten umrundete Latifi den Kurs, womit er satte 0,6 Sekunden schneller war als Leclerc. Das Ergebnis von Williams machte Alex Albon auf dem dritten Platz perfekt.

Vor Beginn: Nach dem Patzer im vergangenen Rennen beim Grand Prix von Frankreich will Charles Leclerc wieder zurück auf die Siegerstraße. Dafür braucht er heute ein gutes Qualifying, um für das Rennen morgen vorne mitspielen zu können. Blickt man auf seine Leistung an Samstagen während der Saison, dürfte das kein großes Problem sein. Mit sieben Pole Positions hat der Monegasse bei weitem die meisten, WM-Führender Max Verstappen liegt mit drei Poles auf Rang zwei.

Vor Beginn: Die Session auf dem Hungaroring in der Hauptstadt Budapest beginnt um 16 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim Grand Prix von Ungarn.

Formel 1: Qualifying beim GP von Ungarn heute im TV und Livestream

Das Qualifying wird live und in voller Länge bei Sky gezeigt, auf den Sendern Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. Um 15.30 Uhr geht es los, Sascha Roos kommentiert das Geschehen, Ralf Schumacher unterstützt ihn dabei als Experte.

Parallel dazu wird das Qualifying auch im Livestream angeboten, dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

