Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Frankreich im TV, Livestream und Liveticker

Beim Grand Prix in Frankreich wird heute das Qualifying absolviert. Wie Ihr die Session in Le Castellet live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Tag zwei beim Grand Prix von Frankreich: Am heutigen Samstag, den 23. Juli, wird auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet um 13 Uhr zuerst das 3. Freie Training, danach, um 16 Uhr, das Qualifying bestritten. Je nachdem, wie das Qualifying heute endet, so werden die 20 Piloten auch morgen um 15 Uhr ins zwölfte Rennen der Saison starten.

Formel 1: GP von Frankreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 22. Juli 14.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Juli 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Juli 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Juli 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Juli 15.00 Uhr Rennen

Formel 1: Der WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Max Verstappen führt weiterhin die Weltmeisterschaft an, sein Vorsprung auf Verfolger Nummer eins Charles Leclerc beträgt 38 Punkte. Auf Rang drei in der WM liegt Verstappens Teamkollege Sergio Perez.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 208 2 Charles Leclerc Ferrari 170 3 Sergio Perez Red Bull 151 4 Carlos Sainz Ferrari 133 5 George Russell Mercedes 128 6 Lewis Hamilton Mercedes 109 7 Lando Norris McLaren 64 8 Esteban Ocon Alpine 52 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 29

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Frankreich im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Formel 1 liegen in Deutschland bei Sky. Der Pay-TV-Sender bietet jede einzelne Session der Saison 2022 live und in voller Länge an, so auch das heutige Qualifying beim Großen Preis von Frankreich. Die Session wird auf den Sendern Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event (HD) gezeigt. In beiden Fällen beginnt die Übertragung eine halbe Stunde vor Beginn von Q1, also um 15.30 Uhr. Durch die Übertragung begleiten Euch Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Das Qualifying wird dabei nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream bei Sky übertragen. Was Ihr braucht, um diesen nutzen zu können, sind: entweder das SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW.

RTL zeigt im Laufe der Saison nur vier Rennen, Frankreich gehört nicht zu diesen dazu. Immerhin ist das gesamte Wochenende jedoch im österreichischen Free-TV und im kostenlosen Livestream bei ServusTV zu sehen. Grundsätzlich ist ServusTV nur für österreichische F1-Fans gedacht, es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, wie Deutsche auf den Sender zugreifen können. Wie das funktioniert, könnt Ihr hier nachlesen.

Bestandskunden von F1TV können das Qualifying ebenfalls live und in voller Länge verfolgen. Neue Abos sind in Deutschland wegen der Exklusivrechte, die Sky besitzt, nicht möglich.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Frankreich im Liveticker

Auch SPOX ist heute beim Qualifying mit von der Partie. Wir tickern die gesamte Session samt Q1, Q2 und Q3 detailliert für Euch mit. Ihr verpasst somit keine schnellste Rennrunde und auch keinen Ausfall. Auch das heutige 3. Freie Training und das morgige Rennen zählen zum Liveticker-Angebot von SPOX dazu.

Formel 1: GP von Frankreich - Infos zur Strecke

Streckenname: Circuit Paul Ricard (Le Castellet)

Circuit Paul Ricard (Le Castellet) Länge: 5.842 Meter

5.842 Meter Runden: 53

53 Distanz: 310,633 km

310,633 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 6

