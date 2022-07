F1, Übertragung: Formel-1-GP in Frankreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Auf dem Circuit Paul Ricard bei GP von Frankreich bestreitet die Formel 1 an diesem Wochenende das zwölfte Rennen der Saison. Hier erklären wir Euch, wie Ihr den Formel-1-GP in Le Castellet live im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen.

Halbzeit in der Formel 1! Ganze 11 von 22 Saisonrennen haben die Teams und Fahrer in dieser Formel-1-Saison schon absolviert. An diesem Wochenende steht nun der GP von Frankreich auf dem Programm. Als Austragungsort dient der Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Die Strecke befindet sich seit 2018 im Rennkalender.

Das Rennwochenende beginnt am Freitag, den 21. Juli, mit den ersten beiden Freien Trainings. Am Samstag, den 22. Juli, bestreiten die Fahrer das 3. Freie Training und das Qualifying für das Rennen beim GP von Frankreich, welches am Sonntag, den 24. Juli, um 15.00 Uhr startet.

In den vergangenen beiden Rennen hat sich Ferrari im WM-Kampf wieder zurückgemeldet. Erst gewann in Silverstone Carlos Sainz, ehe Charles Leclerc in Spielberg den vergangenen GP gewinnen konnte. 38 Punkte trennen Leclerc und WM-Spitzenreiter Max Verstappen aktuell. Wer hat beim GP in Frankreich an diesem Wochenende die Nase vorn?

© getty Lewis Hamilton wurde bei den vergangenen zwei GPs jeweils Dritter. Wie schlägt er sich an diesem Wochenende in Le Castellet?

Stark formverbessert zeigte sich in den vergangenen Rennen ebenfalls das Mercedes-Team rund um Lewis Hamilton. Gerade die Rennpace der Silberpfeile war in den vergangenen Rennen deutlich stärker, Lewis Hamilton konnte in Silverstone und in Spielberg jeweils auf Rang drei fahren. Dabei wäre in beiden Rennen theoretisch noch mehr drin gewesen für den achtmaligen Weltmeister. Kann Mercedes auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet an diesem Wochenende ein Wort um den Sieg mitreden?

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Frankreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 22. Juli 14.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Juli 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Juli 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Juli 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Juli 15.00 Uhr Rennen

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Frankreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

In Deutschland zeigt sich Sky auch an diesem Wochenende exklusiv für die Übertragung des GP in Frankreich zuständig. Um die Übertragung des Senders sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei dem Pay-TV-Sender.

In Österreich zeigt Servus TV alle Sessions des GP in Frankreich live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Wenn Ihr also im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnt, könnt Ihr auf die Übertragung des Senders zugreifen. Den Livestream von Servus TV könnt Ihr, trotz Geoblocking, auch in Deutschland mit einer VPN-Verbindung ganz legal verfolgen. Wie das geht, erfahrt Ihr hier.

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Frankreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Die Übertragung im TV

Sky zeigt sämtliche Sessions an diesem Rennwochenende beim GP von Frankreich auf Sky Sport F1 (HD). Ausgewählte Sessions, wie die ersten beiden Freien Trainings, das Qualifying oder das Rennen, könnt Ihr ebenfalls auf Sky Sport Top Event live und in voller Länge verfolgen.

Servus TV zeigt ebenfalls alle Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen live und vollumfänglich im TV. Der Sender wechselt sich in Österreich mit dem ORF mit der Übertragung der Rennen ab.

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Frankreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Die Übertragung im Livestream

Mit der Sky-Go-App oder dem WOW könnt Ihr den Formel-1-GP in Frankreich als Sky-Kunden ganz bequem im Livestream verfolgen.

Servus TV bietet ebenfalls einen Livestream seines gesamten Programms an. Den kostenlosen Livestream des Privatsenders findet Ihr auf der Servus-TV-Website.

Zu guter Letzt, könnt Ihr als Bestandskunden auf F1TV alles Sessions des GP von Frankreich im Livestream erleben.

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Frankreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's: Die Liveticker von SPOX

Ihr könnt den Formel-1-GP in Frankreich an diesem Wochenende nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX bestens aufgehoben. Wie verfolgen für Euch nämlich sämtliche Sessions im Liveticker.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 11 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 208 2 Charles Leclerc Ferrari 170 3 Sergio Perez Red Bull 151 4 Carlos Sainz Ferrari 133 5 George Russell Mercedes 128 6 Lewis Hamilton Mercedes 109 7 Lando Norris McLaren 64 8 Esteban Ocon Alpine 52 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 29

Konstrukteurswertung: