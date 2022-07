Zum zweiten Mal in dieser Formel-1-Saison wird ein Sprintrennen im Vorfeld des Grand Prix ausgetragen, heute in Österreich. Hier könnt Ihr das Ganze im SPOX-Liveticker verfolgen.

Nach dem ersten Training und dem Qualifying am gestrigen Freitag folgt auf das heutige zweite Training das Sprintrennen, bei dem die Fahrer nicht nur um eine gute Ausgangsposition für das morgige Rennen kämpfen - es geht auch schon um WM-Punkte.

Formel 1: Sprintrennen beim GP von Österreich heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn: Der Start des Rennens ist für 16:30 Uhr terminiert.

vor Beginn: Nach dem Qualifying gestern bringt das Sprintrennen noch einmal eine zusätzliche Würze in das Rennwochenende. In einem verkürzten Rennmodus fahren Max Verstappen und Co. um einen vorderen Startplatz und um WM-Punkte.

vor Beginn: Servus und herzlich willkommen zum Sprintrennen beim GP von Österreich in Spielberg (Steiermark).

Formel 1: Sprintrennen beim GP von Österreich heute im TV und Livestream

Die Exklusivrechte für das heutige Sprintrennen liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Ab 15:45 Uhr begleiten Euch auf Sky Sport F1 (HD) Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher durch den Nachmittag.

Auch im Livestream könnt Ihr live dabei sein. Sky bietet Euch dazu zwei Optionen - nämlich SkyGo und die neue Plattform WOW.

Formel 1: Startaufstellung beim Sprintrennen beim GP von Österreich