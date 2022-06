Formel 1, GP von Silverstone: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Nach ihrem Stopp in Kanada macht die Formel 1 als nächstes in Großbritannien Halt. Alle Infos zum GP von Silverstone und seiner Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX.

Es wird wieder Zeit für einen Klassiker! Nach dem GP von Kanada drehen die Boliden als nächstes auf dem traditionsreichen Silverstone Circuit ihre Runden, auf dem im Jahr 1950 die Formel-1-WM ihre Premiere gefeiert hat. Insgesamt 52 Mal werden die Fahrer die 5.891 Meter lange Strecke umkreisen müssen.

An welchem Datum der Grand Prix stattfindet, wie der Zeitplan in Großbritannien aussieht und wo das Ganze im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Formel 1, GP von Silverstone: Datum, Termin, Zeitplan

Der GP von Großbritannien wird in diesem Jahr vom 1.-3. Juli stattfinden. Am Freitag, den 1. Juli, werden die ersten beiden Trainings absolviert, am Samstag geht es dann mit dem letzten Training und dem Qualifying weiter. Den krönenden Abschluss macht dann am das Rennen am Sonntag, das um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden wird. Hier findet Ihr den Zeitplan:

Datum Uhrzeit Session Freitag, 01. Juli 2022 14 Uhr 1. Freies Training 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 02. Juli 2022 13 Uhr 3. Freies Training 16 Uhr Qualifying Sonntag, 03. Juli 2022 16 Uhr Rennen

© getty Im vergangenen Jahr hat Lewis Hamilton den GP von Silverstone gewonnen.

Formel 1, GP von Silverstone: Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr das Rennwochenende live und in Farbe verfolgen möchtet, stehen Euch diverse Optionen offen. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen.

Formel 1, GP von Silverstone: Übertragung im Free-TV

Für alle, denen das Rennen am Sonntag ausreicht, gibt es gute Nachrichten: der Grand Prix von Silverstone ist eines von vier Rennen, die in dieser Saison kostenfrei auf RTL gezeigt werden. Für den Privatsender wird wie gewohnt Moderator Florian König und Reporter Kai Ebel aus Großbritannien berichten, das Rennen wird im Anschluss von Heiko Wasser und Christian Danner kommentiert.

Nach dem GP von Großbritannien zeigt RTL noch zwei weitere Rennen: den Großen Preis der Niederlande (Zandvoort) und den Großen Preis von Brasilien (Sao Paulo).

Formel 1, GP von Silverstone: Übertragung im Pay-TV

Möchtet Ihr alle Sessions sehen, reicht Free-TV nicht aus. Nur Sky ist vom 1. Training bis zum Rennen das gesamte Wochenende dabei. Einschalten könnt Ihr jeweils auf Sky Sport F1 (HD).

Formel 1, GP von Silverstone: Übertragung im Livestream

Online gibt es lediglich kostenpflichtige Möglichkeiten, die Sessions live zu sehen- egal, ob bei RTL, Sky oder dem hauseigenen Streamingdienst der Formel 1.

Das Programm von RTL könnt Ihr auf der Online-Plattform des Privatsenders, RTL+, sehen. Der Livestream dort ist allerdings mit einer Registrierung und einem kostenpflichtigen Abonnement verbunden, das günstigste Paket kostet 4,99 Euro monatlich.

Wenn Ihr bereits ein Abo besitzt, könnt Ihr auf die Livestreams von Sky mehrkostenfrei via Sky Go zugreifen. Darüber hinaus gibt es auch noch das neue Streamingangebot WOW (ehemals Sky Ticket).

Zu guter Letzt werden die Sessions auch auf F1TV übertragen, allerdings ist dieses Angebot nur noch für Bestandskunden in Österreich nutzbar.

Formel 1, GP von Silverstone: Übertragung im Liveticker

Natürlich sind auch wir wie bei jedem Grand Prix wieder mit von der Partie und tickern alle Sessions live mit. Klickt einfach auf den entsprechenden Link:

© getty Auf dem Silverstone Circuit feierte im Jahr 1950 die Formel-1-WM Premiere.

Formel 1, GP von Silverstone: Die Strecke im Überblick

Streckenname: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Länge: 5.891 Meter

5.891 Meter Runden: 52

52 Distanz: 306,198 km

306,198 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 8

8 Streckenrekord: 1:27,097 (Max Verstappen, 2020)

Formel 1: Der Rennkalender