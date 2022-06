Die aktuelle Formel 1-Saison geht an diesem Wochenende in Aserbaidschan weiter. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Übertragungen des Rennwochenendes live im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen.

Der Formel 1-Zirkus macht an diesem Wochenende in Aserbaidschan Halt. Auf dem Baku City Circuit findet an diesem Wochenende das achte Rennen der Formel 1-Saison 2022 statt. Für die Fahrer beginnt das Rennwochenende am Freitag, den 10. Juni, mit dem 1. Freien Training um 13.00 Uhr. Das Rennen startet dann am Sonntag, den 12. Juni, ebenfalls um 13.00 Uhr.

An diesem Rennwochenende können die Fans wieder einiges an Action erwarten. Der Stadtkurs hat in den vergangenen Jahren Spektakel gesorgt uns steht damit großen im Kontrast zu dem GP in Monaco, der vor zwei Wochen ausgetragen wurde und wenig Action bot. Den Monaco-GP gewann Red Bull-Pilot Sergio Perez. Jener Perez gewann auch im vergangenen Jahr den GP von Aserbaidschan. Sebastian Vettel konnte in der vergangenen Saison in Baku ebenfalls überzeugen. Die Formkurve des Aston Martin-Fahrers zeigt in den vergangenen Wochen nach oben, in Monaco konnte Vettel erneut in die Punkteränge fahren. Wie schlägt sich der Heppenheimer an diesem Rennwochenende auf dem Baku City Circuit?

In der Fahrer- und Konstrukteurs-WM konnte Red Bull Ferrari in den vergangenen Rennen den Schneid abkaufen. Vier Rennen in Folge gewann zuletzt ein Red Bull-Pilot und Max Verstappen führt die Fahrerwertung mittlerweile mit neun Zählern an, nicht zuletzt durch die Fehler von Charles Leclerc und allen voran Carlos Sainz. Die WM ist nach der anfänglichen Ferrari-Dominanz wieder komplett offen.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Aserbaidschan live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Der Zeitplan

Datum Beginn Event Freitag, 10. Juni 13.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 10. Juni 16.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 11. Juni 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 11. Juni 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 12. Juni 13.00 Uhr Rennen

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Aserbaidschan live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Lange Zeit übertrug in Deutschland der Privatsender RTL die komplette Formel 1-Saison live im Free-TV. Seit zwei Saisons zeigt der Kölner Privatsender dagegen nur noch vier ausgewählte Rennen in dieser Saison live und in voller Länge im Free-TV. Der GP von Aserbaidschan an diesem Rennwochenende gehört nicht dazu. Dennoch könnt Ihr den GP von Aserbaidschan an diesem Wochenende in Deutschland im Free-TV verfolgen - mit der Übertragung aus Österreich.

In Österreich könnt Ihr auf Servus TV oder im ORF die kompletten Rennwochenenden der aktuellen Formel 1-Saison live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen. Die beiden Sender wechseln sich mit den Übertragungen ab, den GP von Aserbaidschan zeigt an diesem Wochenende Servus TV. Wenn Ihr im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnt, könnt Ihr also auch in Deutschland den GP von Aserbaidschan live erleben. Servus TV bietet zudem einen kostenlosen Livestream seinen gesamten Programms an. Aufgrund des Geoblockings könnt Ihr diesen nicht ohne weiteres in Deutschland sehen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr dennoch den Livestream von Servus TV ganz legal in Deutschland verfolgen könnt.

© getty Kann Charles Leclerc an diesem Rennwochenende in Baku im WM-Kampf zurückschlagen und die Siegesserie von Red Bull unterbrechen?

Im Pay-TV zeigt wie gewohnt Sky das gesamte Rennwochenende auf Sky Sport F1 (HD). Neben der Übertragung im Pay-TV, bietet Euch Sky die Möglichkeit das komplette Rennwochenende auch im Livestream zu verfolgen. Als Sky-Kunden findet Ihr den Livestream in der Sky Go-App oder Ihr bucht Euch alternativ das Angebot von WOW, welches es Euch ebenfalls die Option gibt sämtliche Sessions an diesem Formel 1-Wochenende im Livestream zu sehen.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Aserbaidschan live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Die Infos im Überblick

Rennen: GP von Aserbaidschan

GP von Aserbaidschan Strecke: Baku City Circuit

Baku City Circuit Runden: 51

51 Streckenlänge: 6,003 Kilometer

6,003 Kilometer Streckenrekord: 1:43,009 Charles Leclerc (2019)

1:43,009 Charles Leclerc (2019) Übertragung im TV: Sky Sport F1, Servus TV

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW, Servus TV, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Aserbaidschan live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Die Liveticker von SPOX

Ihr könnt die Formel 1-Sessions an diesem Wochenende nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX bestens aufgehoben. Wir verfolgen für Euch nämlich die Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen in ausführlichen Livetickern, mit denen Ihr nichts an diesem Rennwochenende beim GP von Aserbaidschan verpasst. Hier findet Ihr die Liveticker von SPOX:

Formel 1: Der WM-Stand (nach 7 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 125 2 Charles Leclerc Ferrari 116 3 Sergio Perez Red Bull 110 4 George Russell Mercedes 84 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 50 7 Lando Norris McLaren 48 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Alfa Romeo 15

Konstrukteurswertung: