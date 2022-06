Das Rennwochenende in Aserbaidschan wird heute mit dem 1. Freien Training eröffnet. Hier könnt Ihr die Session im Liveticker verfolgen.

In der Formel 1 geht es heute weiter mit dem Grand Prix in Aserbaidschan. Das 1. Freie Training wird absolviert und wird bieten es im Liveticker zum Mitlesen an.

Formel 1: 1. Freies Training in Aserbaidschan heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auf das Stadtrennen in Monaco folgt an diesem Wochenende mit den Großen Preis von Aserbaidschan direkt das nächste Stadtrennen. Wie üblich finden am Freitag zwei Freie Trainings statt, die jeweils eine Stunde lang dauern. Die 20 Piloten haben in diesen Sessions Zeit, um sich mit der Strecke vertraut zu machen. Das 2. Freie Training geht heute um 16 Uhr los.

Vor Beginn: Die Session auf dem Baku City Circuit in der Hauptstadt Aserbaidschans geht um 13 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 1. Freien Training beim Grand Prix in Aserbaidschan.

Formel 1: 1. Freies Training in Aserbaidschan heute im TV und Livestream

Das 1. Freie Training wird heute live bei Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender bietet die Session auf dem Sender Sky Sport F1 (HD) an - nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream, den Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder einem SkyTicket, das nun den Namen WOW trägt, freischalten könnt. Die restlichen Sessions des Wochenendes, also das 3. Freie Training, das Qualifying und das Rennen, sind ebenfalls bei Sky zu sehen.

Formel 1: Der Stand in der Fahrerwertung

Rang Name Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 125 2 Charles Leclerc Ferrari 116 3 Sergio Pérez Red Bull 110 4 George Russell Mercedes 84 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 50 7 Lando Norris McLaren 48 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Haas 15

Formel 1: Der Stand in der Konstrukteurswertung