Premiere in Miami: Erstmals ist die Formel 1 in Florida zu Gast. Doch wer zeigt und überträgt das Rennen beim GP von Miami heute live im TV und Live-Stream? Das erfahrt Ihr hier.

Erstmals in der Geschichte gastiert die Formel 1 in Miami. Nach den drei Trainingssessions und dem Qualifying am Samstag steht am Sonntag das Rennen auf dem Programm.

Aufgrund der Zeitverschiebung von sechs Stunden nach Florida fällt der Startschuss erst am Abend in Deutschland. Der GP beginnt um 21.30 Uhr deutscher Zeit.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Miami heute live im TV und Live-Stream? - Zeitplan des Rennwochenendes

Datum Event Start 06. Mai 1. Freies Training 20.30 Uhr 06. Mai 2. Freies Training 23.30 Uhr 07. Mai 3. Freies Training 19.00 Uhr 07. Mai Qualifying 22.00 Uhr 08. Mai Rennen 21.30 Uhr

Alle Infos zur Übertragung des Rennens in Miami im TV und Livestream sowie zum Liveticker und Infos zur Strecke findet Ihr folgenden Artikel.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Miami heute live im TV und Live-Stream?

Den Sieg von Max Verstappen in Imola konnten Formel-1-Fans noch im Free-TV bei RTL sehen. Beim GP in Miami sieht die Übertragungslage jedoch anders aus.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Miami heute live im Free-TV

RTL zeigt in dieser Saison nur vier F1-GPs. Das Wochenende in Florida zählt nicht dazu.

Im deutschsprachigen Raum wird es aber trotzdem eine Free-TV-Übertragung geben. Diese stellt zum einen der Schweizer Sender SRF und der österreichische Privatsender ServusTV bereit.

Wie Ihr ServusTV in Deutschland empfangt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Miami heute live im Pay-TV

Dass alle Haushalte in Deutschland Zugang zur Übertragung haben, sichert Sky. Dafür benötigt Ihr jedoch ein Abo beim Pay-TV-Sender.

Kunden können alle Sessions ohne Werbepausen verfolgen. Sky zeigt und überträgt das Rennen in Miami auf dem Kanal Sky Sport F1.

Mit dem Sky Sport Paket und dem Sky Q Receiver könnt Ihr auf Sky Sport F1 zugreifen. Das Paket kostet monatlich 19,99 Euro im Jahres-Abo. Im Monats-Abo steigt der Preis auf 29,99 Euro. Selbstverständlich haben auch die österreichischen Sky-Kunden Zugriff auf den Kanal.

© getty Die Formel 1 gastiert zum ersten Mal in Miami

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Miami heute live im Live-Stream

Natürlich ist auch für eine Übertragung im Live-Stream gesorgt. Die Streams vom SRF und ServusTV sind in Deutschland jedoch nicht abrufbar.

Bestandskunden von F1TV können die Live-Streams allesamt weiterhin abrufen, eine Anmeldung ist für Neu-Kunden jedoch aufgrund des Sky-Deals nicht mehr möglich.

Folglich kommt Ihr bei der Live-Stream-Übertragung in Deutschland nicht um Sky herum. Kunden haben dabei die Möglichkeit, auf Sky Go zurückzugreifen.

Für alle anderen bietet der Pay-TV-Sender das Sky Ticket an, welches monatlich kündbar ist. Damit kann ebenfalls der Live-Stream von Sky abgerufen werden.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Miami heute live im TV und Live-Stream? Wichtigste Infos

Runde: 4 . Grand Prix in der Saison 2022

. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 8. Mai 2022

8. Mai 2022 Rennstart: 21.30 Uhr

21.30 Uhr Ort: Miami (USA)

Miami (USA) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ServusTV

Livestream (AT): Sky, ORFThek, F1TV, SRF

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Miami heute live im TV und Live-Stream? Liveticker bei SPOX

SPOX ist auch in dieser Formel-1-Saison hautnah mit dabei. Wir tickern alle Sessions live mit, natürlich auch das Rennen am Sonntag in Miami.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Miami.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Miami heute live im TV und Live-Stream? - Strecke im Steckbrief

Das Besondere an der Rennstrecke in Miami ist, dass sie nur temporär ist. Sie wird also wenige Wochen vor dem Grand Prix aufgebaut und kurz danach wieder abgebaut.

In der Mitte thront das riesige Hard-Rock-Stadium des Football-Klubs Miami Dolphins, von der Sonnenliege im Beach Club aus kann man bei einem Drink die Überholmanöver von Max Verstappen und Co. sehen, mit der Seilbahn geht es über die Strecke - keine Frage, das Rennen im Sunshine State Florida wird etwas ganz Besonderes. Das Drumherum beim Debüt auf dem Miami International Autodrome - Partystadt, berühmte Sandstrände, Glanz und Glamour - verspricht ein Spektakel.

Ob da auch das Geschehen auf der temporären Strecke mithalten kann, bleibt abzuwarten. Der Veranstalter ist jedenfalls stolz auf sein Layout mit 19 Kurven und drei Geraden (die längste misst 1,28 km) verteilt auf 5,412 Kilometern, das sich aus 36 (!) verschiedenen Simulationen am Ende durchgesetzt hat. Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf dem Stadtkurs soll bei etwa 223 km/h liegen, in der Spitze wird ein Tempo von 324 km/h erwartet.

Ein Hingucker ist die Schikane mit den Kurven 14 und 15, dort geht es zunächst bergauf, in der Mitte gibt es eine Kuppe, am Ausgang fällt es dann wieder ab. Insgesamt weist der Kurs eine ähnliche Charakteristik wie der im Albert Park in Melbourne auf. Und wer über das Oberdeck des Hard-Rock-Stadions schlendert, kann jeden Winkel der Strecke sehen. Das ist einmalig in der Formel 1. Der Vertrag der Rennserie mit Miami läuft über zehn Jahre. (Quelle: SID)

Streckenname: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Länge: 5410 Meter

5410 Meter Runden: 57

57 Distanz: 308,37 Kilometer

308,37 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 12

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Miami heute live im TV und Live-Stream? Stand in der Fahrerwertung

Charles Leclerc reist als Führender in der Gesamtwertung in die USA. Der Ferrari-Pilot hat bereits zwei Siege in dieser Saison eingefahren.

17 Zähler dahinter liegt Max Verstappen. Der Titelverteidiger hat ebenfalls zwei Rennsiege auf dem Konto, in den anderen beiden Rennen fiel er jedoch aus.

Platz Fahrer Punkte 1 Charles Leclerc 86 2 Max Verstappen 59 3 Sergio Perez 54 4 George Russel 49 5 Carlos Sainz 38 6 Lando Norris 35 7 Lewis Hamilton 28 8 Valtteri Bottas 24 9 Esteban Ocon 20 10 Kevin Magnussen 15

© getty Charles Leclerc führt nach vier Rennen die Fahrerwertung der Formel 1 an.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2022

Nach dem GP in Miami haben die Piloten wieder ein freies Wochenende. Ende Mai stehen dann aber noch zwei Rennen an. Erst wird in Barcelona gefahren, danach findet man sich zum Klassiker in Monte Carlo ein.