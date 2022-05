Der Formel-1-Zirkus macht am heutigen Sonntag Halt in Barcelona: Der GP von Spanien steht an. SPOX begleitet das Rennen im Liveticker.

Im sechsten Grand Prix des Jahres in der Formel 1 geht es nach Barcelona. Auf dem Circuit de Catalunya startet Charles Leclerc auf Ferrari von der Pole Position und will die jüngste Siegesserie von Weltmeister Max Verstappen beenden. Im Liveticker von SPOX seid Ihr stets auf dem Laufenden.

Formel 1: Rennen beim GP von Spanien - Zwischenstand Runde 0/66 1. 2. 3. 4. 5.

Formel 1: Rennen beim GP in Barcelona heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Abstecher nach Miami geht es nun richtig los mit der Europa-Saison in der Formel 1. Einige Teams haben neue Teile am Start, sodass zum Beispiel Mercedes an diesem Wochenende schon wieder besser aussah als zu Beginn des Jahres. Doch an den Ferraris und Red Bulls scheint weiter kein Weg vorbeizuführen.

Vor Beginn: Los geht es auf dem Hochgeschwindigkeitskurs Circuit de Catalunya um 15 Uhr deutscher Zeit. Hier verpasst Ihr nichts.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Spanien in Barcelona!

Formel 1: Rennen beim GP in Barcelona heute im TV und Livestream

In Deutschland ist der Große Preis von Spanien nicht im Free-TV zu sehen. Hierzulande überträgt lediglich Pay-TV-Sender Sky das Rennen live. Zu sehen ist das Spektakel ab 13.30 Uhr live auf dem Kanal Sky Sport F1 sowie auf Sky Sport UHD hochauflösend.

Begleitet wird die Übertragung von Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Sky zeigt das Rennen zudem im Livestream - für Abonnenten steht hier der Service Sky Go zur Verfügung, andere Kunden können sich bei SkyTicket bedienen.

In Österreich zeigt derweil ORF1 das Rennen live im Free-TV. Die Übertragung dort beginnt um 13.40 Uhr. Kommentator ist Ernst Hausleitner, Experte ist Alexander Wurz. Für die Analysen steht Ferdinand Habsburg zur Verfügung.

Zudem gibt es einen für Österreicher kostenlosen Livestream in der ORF-TVThek.

© getty Charles Leclerc startet in Barcelona von der Pole Position.

Formel 1: Rennen beim GP in Barcelona - Die Startaufstellung

WM-Leader Charles Leclerc startet in Barcelona von der Pole Position, Weltmeister Max Verstappen steht neben ihm im Starting Grid. Carlos Sainz, der zweite Ferrari-Pilot, seht auf der drei und George Russell stellte seinen Mercedes überraschend ebenfalls in die zweite Reihe. Sein bestes Quali-Ergebnis legte derweil Mick Schumacher hin, der auf Rang zehn ins Rennen geht.