In der Formel 1 steht heute der GP von Imola an. Der Grand Prix lässt sich diesmal auch live im Free-TV verfolgen. SPOX klärt dazu auf.

Auf Bahrain, Saudi-Arabien und Australien folgt nun der erste Aufenthalt in Europa: Die Formel 1 macht dieses Wochenende im italienischen Imola Halt. In der Emilia-Romagna findet am heutigen Sonntag, den 24. April der vierte Grand Prix der laufenden Saison statt. Los geht es um 15 Uhr.

Gefahren wird auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari, für die wiedererstarkte Scuderia, die derzeit sowohl die Fahrerwertung (mit Charles Leclerc) als auch die Konstrukteurswertung anführt, ist es demzufolge ein Heimrennen. Die Strecke ist 4.959 Meter lang und umfasst neun Rechts- sowie zehn Linkskurven. 309 Kilometer werden die Piloten über die insgesamt 63 Runden zu absolvieren haben.

Formel 1: Rennen heute live im Free-TV? So seht Ihr den GP von Imola im TV und Livestream

Seit der Saison 2021 befindet sich die Formel 1 in Deutschland exklusiv im Programm von Sky, einem Pay-TV-Sender. RTL, zuvor jahrzehntelang die Anlaufstelle für alle Fans im Free-TV, ist auf Grundlage einer Abmachung mit Sky aber vereinzelt immer noch mit von der Partie.

© getty Ferrari-Fahrer Charles Leclerc ist derzeit WM-Spitzenreiter.

So wie letztes Jahr sendet der Kölner Sender auch in diesem bei vier Rennen parallel zur Sky-Übertragung live - und das unter anderem am heutigen Sonntag. Um 14 Uhr beginnt das Programm mit den Vorberichten, ehe eine Stunde später der Startschuss fällt. Ab 16.45 Uhr gibt es die Siegerehrung, Highlights und Interviews.

Laura Papendick übernimmt die Moderation anstelle von Florian König, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Christian Danner und Heiko Wasser kommentieren von vor Ort, während Kai Ebel wie üblich Interviews führt. RTL bietet sein Programm auch als Livestream an, jedoch ist dieser über die Plattform RTL+ nur kostenpflichtig abrufbar.

Die nach aktuellem Stand drei weiteren Großen Preise, die noch bei RTL laufen werden, sind: Silverstone (Großbritannien) am 3. Juli, Zandvoort (Niederlande) am 4. September und Sao Paulo (Brasilien) am 13. November.

Wer ein Sky-Abonnement besitzt, kann den Imola-GP natürlich auch dort verfolgen. Kommentator ist Sascha Roos, Experte Ralf Schumacher. Um 13.30 Uhr beginnen auf Sky Sport F1 die Vorberichte, anders als RTL zeigt Sky dann ab 17.30 Uhr auch noch die Pressekonferenz live. Via Sky Go und Sky Ticket lässt sich das Programm dann auch einfach im Livestream verfolgen.

Formel 1: Rennen heute live im Free-TV? So seht Ihr den GP von Imola im TV und Livestream - Infos im Überblick

Runde: 4. Rennen in der Saison 2022

4. Rennen in der Saison 2022 Datum: 24. April 2022

24. April 2022 Ort: Imola, Italien

Imola, Italien Strecke: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Runden: 63

63 Distanz: 309 Kilometer

309 Kilometer Übertragung: RTL, Sky

Livestream: RTL+, Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Formel 1: Startaufstellung beim GP von Imola

Platz Name 1. Max Verstappen 2. Charles Leclerc 3. Sergio Perez 4. Carlos Sainz 5. Lando Norris 6. Daniel Ricciardo 7. Valtteri Bottas 8. Kevin Magnussen 9. Fernando Alonso 10. Mick Schumacher 11. George Russell 12. Yuki Tsunoda 13. Sebastian Vettel 14. Lewis Hamilton 15. Lance Stroll 16. Esteban Ocon 17. Pierre Gasly 18. Alexander Albon 19. Nicholas Latifi 20. Guanyu Zhou

Formel 1: Rennkalender 2022

Nach dem ersten Italien-GP verlässt die Formel 1 Europa kurz wieder - und das für eine Premiere. In Miami (USA) findet Anfang Mai ein mit Spannung erwartetes Stadtrennen statt, danach geht es unter anderem in Barcelona und Monaco weiter.