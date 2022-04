In der Formel 1 steht an diesem Wochenende der Große Preis von Australien an. Wie Ihr das Rennen in Melbourne live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Formel 1 ist zurück in Down Under! Nachdem der Große Preis von Australien in den beiden vergangenen Jahren wegen der weltweiten Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, wird an diesem Wochenende wieder in Melbourne in der Königsklasse des Motorspots gefahren.

Der Große Preis von Australien am kommenden Sonntag ist das dritte Rennen der Saison 2022. Wegen der Zeitverschiebung zwischen Australien und Deutschland müssen F1-Fans hierzulande sehr früh aufstehen, wenn sie die einzelnen Sessions live verfolgen wollen. Der Start zum Rennen erfolgt am kommenden Sonntag beispielsweise um 7 Uhr.

Als Führender in der Fahrerwertung geht Ferrari-Pilot Charles Leclerc in das Rennen auf dem fünften Kontinent. Der Monegasse gewann das Auftaktrennen in Bahrain und wurde danach in Saudi-Arabien Zweiter hinter Weltmeister Max Verstappen (Red Bull).

Formel 1: Das Rennwochenende in Australien im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 8. April 2022 5 Uhr 1. Freies Training Freitag, 8. April 2022 8 Uhr 2. Freies Training Samstag, 9. April 2022 5 Uhr 3. Freies Training Samstag, 9. April 2022 8 Uhr Qualifying Sonntag, 10. April 2022 7 Uhr Rennen

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Australien live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Die exklusiven Übertragungsrechte am Großen Preis von Australien liegen bei Sky. Wie bekannt sein dürfte, benötigt man für den Pay-TV-Sender ein kostenpflichtiges Abo.

Im Free-TV werden in diesem Jahr nur vier Rennen live gezeigt - per Sublizenz von RTL. Der Große Preis von Australien gehört aber nicht zu den vier Rennen, auf RTL kann das Rennen also schon einmal nicht live im Free-TV verfolgt werden. Es gibt aber einige andere Alternativen, um sich die F1-Rückkehr nach Australien live im Free-TV oder einem kostenlosen Livestream anzusehen.

Hierfür lohnt sich ein Blick in unser Nachbarland Österreich. Dort ist an diesem Wochenende der öffentlich-rechtliche Sender ORF1 für die Live-Übertragungen aller Sessions im Free-TV verantwortlich. Solltet Ihr in Bayern in grenznahen Gebieten leben, könnt Ihr den Sender terrestrisch oder per Kabel empfangen - sonst habt Ihr keine Chance auf eine TV-Übertragung des Senders in Deutschland.

In der ORF-TVThek werden die TV-Übertragungen vom Großen Preis von Australien auch im Livestream gezeigt. Das Problem: Das vorhandene Geoblocking macht einen Empfang in Deutschland auf normalem Weg unmöglich. Die Sperre lässt sich allerdings legal aushebeln. Dazu braucht Ihr eine VPN-Verbindung nach Österreich, da die Inhalte nur für österreichische IP-Adressen freigeschaltet sind. (So könnt Ihr ORF 1 in Deutschland empfangen).

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Australien - Datum, Ort, Strecke, Infos

Wettbewerb: Formel 1-Saison 2022

Formel 1-Saison 2022 Rennen: 3

3 Datum: Sonntag, 10. April

Sonntag, 10. April Start: 7 Uhr

7 Uhr Ort: Melbourne, Australien

Melbourne, Australien Strecke: Albert Park Circuit

Albert Park Circuit Länge: 5.279 Meter

5.279 Meter Kurven: 14

14 Letztes Rennen: 2019 (Sieger: Valtteri Bottas)

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Australien im Liveticker

Kostenlos und auf alle Fälle für alle F1-Fans in Deutschland zugänglich ist der Liveticker von SPOX zum Großen Preis von Australien. Wir tickern nicht nur das Rennen für Euch live mit, sondern am Freitag und Samstag auch die Freien Trainings und das Qualifying.

Hier geht's zum Liveticker Großer Preis von Australien.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Australien live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - Vettel kann fahren

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hat seine Infektion mit dem Coronavirus überstanden und steigt beim nächsten Rennen in Australien (10. April) in die Formel-1-Saison ein. Das gab sein Aston-Martin-Rennstall am Donnerstag bekannt. Die ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien hatte der 34-Jährige wegen Corona verpasst, Nico Hülkenberg hatte ihn ersetzt.

Der Saisonastart lief alles andere als gut für das ambitionierte Team des Milliardärs Lawrence Stroll. Weder Hülkenberg noch Vettels Teamkollege Lance Stroll konnten bisher einen Punkt einfahren, ohne Zähler ist wie Aston Martin bisher nur der Williams-Rennstall. (Quelle: SID)

