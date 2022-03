Formel-1 -Training in Saudi-Arabien: Leclerc vor Verstappen - Explosion in Streckennähe

Bahrain-Sieger Charles Leclerc hat seine starke Form vom Saisonauftakt der Formel 1 auch mit nach Dschidda gebracht und den Rest des Feldes um Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) und Rekordchampion Lewis Hamilton (Mercedes) im ersten freien Training vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien (Sonntag, 19.00 Uhr MESZ/Sky) abgehängt. Eine Explosion in der Nähe der Strecke sorgte zudem für Aufregung.

Der 24 Jahre alte Ferrari-Pilot drehte auf dem Jeddah Corniche Circuit mit 1:30,772 Minuten die schnellste Runde. Verstappen, der vor knapp einer Woche beim Saisonauftakt wegen Problemen mit der Benzin-Pumpe ausgefallen war, lag als Zweiter eine gute Zehntelsekunde dahinter - allerdings fuhr der Niederländer seine Zeit mit härteren Reifen. Hamilton fehlten als Neunter sogar über 1,5 Sekunden auf Leclerc. Dritter war zunächst Valtteri Bottas im Alfa Romeo (1:31,084).

Nico Hülkenberg, der im Aston Martin erneut Sebastian Vettel wegen dessen Coronavirus-Infektion vertrat, wurde mit über zwei Sekunden Rückstand 16., Mick Schumacher landete in seinem Haas sogar nur auf Platz 19 (1:34,429). Sein Teamkollege Kevin Magnussen schaffte wegen technischer Probleme keine gezeitete Runde.

Verstappen fuhr auf dem ultraschnellen Stadtkurs direkt am Roten Meer wegen der null Punkte im ersten Saisonrennen mit ordentlich Wut im Bauch. "Wenn wir um den Titel kämpfen wollen, dann darf es nicht zu viele Rennen wie in Bahrain geben", sagte der Niederländer: "Ich hatte mehr erwartet, aber wir kennen die Gründe dafür. Deshalb ist es hier hoffentlich besser."

Am Rande des ersten Trainings kam es laut übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Nähe der Strecke zu einer Explosion in einer Aramco-Erdölanlage in Jeddah. Ob Menschen zu Schaden gekommen sind, ist aktuell noch un klar. Ein Großbrand und eine enorme Rauchentwicklung waren das Resultat. Der Flugverkehr rund um die Stadt wird derzeit umgeleitet. Ob es sich um einen Anschlag handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.