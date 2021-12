Von welchem TV-Sender wird der Große Preis von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream übertragen? Wir klären auf auf und liefern Euch weitere wichtige Informationen zu dem Formel-1-Rennen.

In der Formel 1 findet am heutigen Sonntag, 5. Dezember, das vorletzte Formel-1-Rennen dieser Saison statt. Gefahren wird ab 18.30 Uhr auf dem Jeddah Street Circuit um den Sieg beim Großen Preis von Saudi-Arabien.

In dem Rennen steckt einiges an Brisanz, auch da Max Verstappen heute Weltmeister werden kann. Dazu muss er allerdings 18 Punkte mehr holen als Titelverteidiger Lewis Hamilton.

Wer den GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream?

In diesem Jahr wurden bisher drei Rennen live im Free-TV übertragen. Ein klarer Rückschritt, nachdem RTL seit 1991 alle Rennen live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt hatte.

Bei der Neuvergabe der Übertragungsrechte machte der Pay-TV-Sender Sky das Rennen. Dieser einigte sich dann mit RTL darauf, dass der Privatsender vier Rennen per Sublizenz live im Free-TV zeigen darf.

Vier minus drei macht eins - das heißt, dass RTL in dieser Saison noch ein Rennen zeigen darf! Zur Freude vieler Motorsportfans ist es der heutige Große Preis von Saudi-Arabien. Der neue Formel-1-Weltmeister kann also auch im Free-TV gekürt werden.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im Free-TV

Wie bereits schon beschrieben, zeigt RTL den Großen Preis von Saudi-Arabien heute im Free-TV.

Los geht es auf dem Privatsender bereits um 17.15 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Alexander Wurz. Während des Rennens hört Ihr die Stimmen der beiden Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im Pay-TV

Exklusiv könnt Ihr alle Sessions der Formel 1 in diesem Jahr nur bei Sky live verfolgen. Der Privatsender hat sich dafür die Übertragungsrechte gesichert und zeigt heute das Rennen beim Großen Preis von Saudi-Arabien auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. Dafür müsst Ihr aber ein entsprechendes Sky-Abo besitzen.

Die Übertragung des Rennens beginnt um 18.25 Uhr. Kommentator ist Sascha Roos, ihm zur Seite stehen die beiden Experten Timo Glock und Ralf Schumacher. Auf beiden Sky-Kanälen könnt Ihr Euch bereits ab 17 Uhr in einer ausgedehnten Vorberichterstattung auf das Rennen einstimmen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute im Livestream

Sowohl bei RTL als auch bei Sky könnt Ihr das Rennen auch via Livestream verfolgen - bei RTL trotz der Live-Übertragung im Free-TV allerdings nicht gratis. Der Sender bietet Livestreams über seinen eigenen Streamingkanal RTL+ an, was grundsätzlich kostenpflichtig ist. Mehr Informationen zu RTL + samt der Preise für das benötigte Abo findet Ihr hier..

Sky hält Livestreams derweil via Sky Go (für Bestandskunden) und Sky Ticket bereit. Ein Sky Ticket ist in erster Linie für F1-Fans interessant, die nicht Kunde bei Sky sind, sich das Rennen in Dschidda heute aber nicht entgehen lassen wollen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Live-Stream? - Wichtigste Infos

Runde: 21. Grand Prix in der Saison 2021

21. Grand Prix in der Saison 2021 Datum: 5. Dezember 2021

5. Dezember 2021 Ort: Dschidda (Saudi-Arabien)

Dschidda (Saudi-Arabien) Übertragung: Sky, RTL

Livestream : Sky, F1TV (nur für Bestandskunden), RTL+

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream? - Die Startaufstellung

Platzierung Fahrer Team 1 Hamilton Mercedes 2 Bottas Mercedes 3 Verstappen Red Bull 4 Leclerc Ferrari 5 Perez Red Bull 6 Gasly AlphaTauri 7 Norris McLaren 8 Tsunoda AlphaTauri 9 Ocon Alpine 10 Giovinazzi Alfa Romeo 11 Ricciardo McLaren 12 Räikkönen Alfa Romeo 13 Alonso Alpine 14 Russell Williams 15 Sainz Ferrari 16 Latifi Williams 17 Vettel Aston Martin 18 Stroll Aston Martin 19 Schumacher Haas 20 Mazepin Haas

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Spanien live im TV und Livestream? - Das Rennen im Liveticker

SPOX bietet heute zum Rennen in Dschidda einen ausführlichen Liveticker an. In diesem halten wir Euch zeitnah über jedes Überholmanöver, jeden Boxenstopp und jede Wendung im Rennverlauf auf dem aktuellen Stand.

Hier geht's zum Liveticker Großer Preis von Saudi-Arabien.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Spanien live im TV und Livestream? Strecke im Steckbrief

Streckenname: Jeddah Street Circuit

Jeddah Street Circuit Länge: 6174 Meter

6174 Meter Runden beim GP: 50

50 Distanz: 308,45 km

308,45 km Rechtskurven: 11

11 Linkskurven: 16

