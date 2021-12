Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream?

Bei der Formel 1 steht das vorletzte Rennen kurz bevor. Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen.

Rund eine Woche noch, dann ist es das mit einer weiteren Saison in der Formel 1 gewesen. In diesem kurzen Zeitraum hat die Königsklasse des Motorsports aber immerhin noch die Austragung von gleich zwei Rennen zu bieten.

Das Finale am 12. Dezember findet in Abu Dhabi statt, zunächst heulen die Motoren der F1-Boliden jedoch in dem 1.800 Kilometer entfernten Dschidda, der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Zu dem Großen Preis am morgigen Sonntag findet dort am heutigen Samstag, den 4. Dezember, das Qualifying statt. Los geht es um 18 Uhr deutscher Zeit.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream? SPOX klärt Euch hier darüber auf und informiert auch darüber, wie sich das Qualifying im Liveticker verfolgen lässt.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream?

Mittlerweile werden es sicherlich viele von Euch mitbekommen haben: Die primäre Anlaufstelle ist der Pay-TV-Sender Sky, wenn es um die Übertragung der kompletten Formel 1 geht.

Sky hat mit RTL allerdings vereinbart, dass die Königsklasse im Motorsport sowohl 2021 als auch 2022 jeweils viermal auch im Free-TV live bei RTL läuft. Darunter fällt auch das aktuelle Wochenende mit dem Grand Prix von Saudi-Arabien.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV?

Einen Haken gibt es an der Sache allerdings: RTL überträgt dann stets nur die Rennen, nicht zusätzlich auch noch die Trainingseinheiten oder etwa die Qualifyings wie das heutige.

Daher werdet Ihr es Euch denken können: Das Qualifying bekommt Ihr in Deutschland heute ausschließlich bei Sky live zu sehen - respektive auf Sky Sport F1, dem Formel-1-Sender von Sky.

Programmbeginn zum Qualifying ist dort heute um 17.30 Uhr, zuvor könnt Ihr Euch beispielsweise noch das dritte freie Training dort anschauen. Sascha Roos ist einmal mehr der Kommentator, an seiner Seite hat er diesmal gleich zwei Experten: Ralf Schumacher und Timo Glock, die beide selbst einst in der Formel 1 gefahren sind.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute im Livestream?

Erleben könnt Ihr das TV-Programm von Sky Sport F1 auch via Livestream, es ist dann identisch. Aufrufen müsst Ihr dafür einfach nur die Plattformen Sky Go (für Bestandskunden) oder Sky Ticket (für Neukunden).

Formel 1: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute im Liveticker

Schon gewusst? Ebenso wie Sky begleitet auch SPOX das heutige Qualifying live. Angeboten wird Euch hier zwar kein Livestream, dafür aber ein Liveticker, der Euch umgehend über alles Wissenswerte informiert und Ihr somit auch selbst dann auf dem Stand gehalten werdet, falls Ihr nicht bei Sky einschalten könnt oder freiwillig einfach darauf verzichtet.

Formel 1: Der WM-Stand nach 20 von 22 Rennen