Formel 1, Übertragung: Qualifying heute live beim GP von Saudi-Arabien im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 findet heute das Qualifying zum GP von Saudi-Arabien statt. SPOX gibt Euch mit auf den Weg, wie Ihr es live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, um nichts zu verpassen.

Das vorletzte Rennen steht kurz bevor. Nach der Premiere von Katar in der Formel 1 am vorletzten Wochenende geht es an diesem Wochenende in Saudi-Arabien weiter.

In der Hauptstadt Dschidda kommt es auf dem Jeddah Street Circuit, der mit 6.175 Metern die zweitlängste Strecke im Rennkalender nach Spa-Francorchamps, zum 20. Großen Preis in der Saison 2021.

27 Kurven werden die Piloten pro Runde nehmen müssen, 16 Links- und elf Rechtskurven. 50 Runden stehen insgesamt an. Los geht es am morgigen Sonntag, den 5. Dezember, um 18.30 Uhr MEZ.

Im Vorfeld des Rennens muss natürlich aber erst einmal noch das Qualifying absolviert werden, um zu wissen, welcher Fahrer von welcher Position aus startet. Dieses ist für den heutigen Samstag (4. Dezember) angesetzt. Startschuss: 18 Uhr MEZ.

SPOX teilt Euch im weiteren Artikel mit, wie es Euch möglich sein wird, das Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen.

© getty Das F1-Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen.

Formel 1, Übertragung: Qualifying heute live beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream

Eine Übertragung des Qualifyings um die besten Plätze wird sich nicht live im Free-TV ansehen lassen. Saudi-Arabien fällt zwar unter die wenigen Renn-Wochenenden, die noch von RTL übertragen werden, jedoch zeigt der Kölner Sender live nur den GP am Sonntag.

Das Qualifying könnt Ihr demzufolge bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender ist in Besitz der Rechte an der Ausstrahlung der kompletten F1, das betrifft daher alle Trainings, alle Qualifyings und alle Rennen.

Das Live-Programm von Sky Sport F1 zum Qualifying beginnt heute um 17.30 Uhr und könnt Ihr auch via Livestream konsumieren. Zur Verfügung stehen Euch dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Sascha Roos kommentiert, Experten sind diesmal sowohl Ralf Schumacher als auch Timo Glock.

Formel 1, Übertragung: Qualifying heute live beim GP von Saudi-Arabien im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, live nichts zu verpassen, bietet Euch bei SPOX. Hier wird Euch zu dem Qualifying zwar kein Livestream angeboten, dafür jedoch ein Liveticker, der schriftlich umgehend alles Wichtige festhält. Selbstverständlich wird dort dann am Ende auch über das Wichtigste überhaupt vor dem Grand Prix informiert: die Startformation.

Formel 1: Der WM-Stand nach 20 von 22 Rennen