Formel 1: Stimmen und Reaktionen zu Verstappens WM-Titel und dem Rennen in Abu Dhabi

Max Verstappen ist neuer Formel-1 Weltmeister. In der letzten Runde fing der Niederländer Lewis Hamilton in Abu Dhabi noch ab - nach einer kontroversen Entscheidung der Rennleitung. SPOX sammelt Stimmen und Reaktionen zum F1-Saisonfinale.

So reagierten die Protagonisten auf das Formel-1-Rennen von Abu Dhabi und den WM-Titel von Max Verstappen.

Max Verstappen (neuer Formel-1-Weltmeister, Red Bull) ...

... über das Rennen: "Es ist unfassbar. Ich habe immer weiter gekämpft, und dann ergibt sich diese Gelegenheit in der letzten Runde. Als kleiner Junge träumt man davon, auf dem Podium zu stehen. Und jetzt bin ich Weltmeister. Ich hatte einen fürchterlichen Krampf im Bein in der letzten Runde. Aber in diesem Moment beißt man auf die Zähne und macht weiter."

... über Lewis Hamilton: "Lewis ist ein großartiger Fahrer, ein großer Konkurrent. Wir haben schwierige Momente, aber das gehört dazu. Jeder wollte gewinnen. Wir versuchen es nächstes Jahr wieder."

... per Funk an sein Team: "Das ist unglaublich, Jungs. Können wir das bitte in den kommenden 10 bis 15 Jahren zusammen machen?"

Christian Horner (Teamchef Red Bull) bei Sky Sports: "Es war ein intensiver Wettkampf auf höchstem Niveau. Toto Wolff und ich hatten unsere Momente, aber ich habe vollsten Respekt vor ihm und Mercedes. In meinen Augen ist es das richtige Ergebnis, dass wir uns den Fahrer- und Konstrukteurstitel geteilt haben. Auf ein Neues im nächsten Jahr."

Adrian Newey (Technikchef Red Bull): "Es war ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Bis zum Safety Car sah es aus, als würde uns das alles entgleiten. Dir gehen verpasste Möglichkeiten durch den Kopf, all die Kleinigkeiten. Ich weiß, dass ich parteiisch bin, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass der Richtige die Weltmeisterschaft gewonnen hab. Er hat es über das Jahr gesehen verdient."

© getty Lewis Hamilton hat den Kampf um den WM-Titel gegen Max Verstappen verloren.

Lewis Hamilton (Mercedes): "Gratulation an Max und sein Team, es war eine unglaublich schwierige Saison, aber wir haben nie aufgegeben und auch einen tollen Job gemacht."

George Russell (Williams, Hamiltons Teamkollege in der kommenden Saison): "Das ist inakzeptabel. Max ist ein absolut fantastischer Fahrer. Er hatte eine unglaubliche Saison, ich habe riesigen Respekt vor ihm, aber was gerade passiert ist, ist komplett inakzeptabel. Ich kann nicht glauben, was wir gerade gesehen haben."

Damon Hill (Formel-1-Weltmeister 1996) bei Sky Sports: "Wenn Mercedes beweisen kann, dass die Regel falsch angewendet wurde, dann haben sie eine Chance, aber ich glaube nicht, dass die Regularien so eindeutig sind. Ich glaube nicht, dass diese WM anders gehandhabt wurde als sonst. Sie wollten die Entscheidung auf der Strecke herbeiführen, bis zur letzten Runde."