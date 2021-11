Formel 1 bis mindestens 2025 in China

Die Formel 1 plant bis mindestens 2025 mit einem Rennen in China.

Die Königsklasse verkündete am Samstag die Verlängerung der Partnerschaft und will nach Shanghai zurückkehren, sobald die Umstände der Corona-Pandemie dies zulassen. "Das ist eine großartige Nachricht für all unsere Fans in China", sagte Formel-1-Boss Stefano Domenicali.

Im Kalender der kommenden Saison fehlt das Rennen. Letztmals fand der Große Preis von China pandemiebedingt vor über zwei Jahren statt.