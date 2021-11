Das Formel 1-Wochenende in Mexiko startet in den zweiten Tag: Heute steht das Qualifying zum morgigen Rennen an. Den Liveticker dazu findet Ihr hier.

Formel 1: Qualifying in Mexiko JETZT im Liveticker - Q1

Qualistart: Los geht's!

Formel 1: Qualifying in Mexiko JETZT im Liveticker - Start

Vor Beginn: Die Strecke liegt in der extremen Höhenlage von über 2.200 Metern über dem Meeresspiegel. Diese Höhenluft ist eine Herausforderung für die Technik: Die Bremsen sind am Limit, weil sie nicht ausreichend gekühlt werden können und auch die Motoren kommen an ihre Grenzen. Dazu gilt der Kurs als der schnellste neben Monza. Die 4,304 Kilometer lange Strecke trägt den Namen Autodromo Hermanos Rodriguez.

Vor Beginn: Auf die Top Ten hofft Sebastian Vettel. Die Konkurrenz allerdings ist nicht klein und im Abschlusstraining konnte der Heppenheimer mit Position 14 kein Feuerwerk zünden. Dort landeten allerdings auch vier der Fahrer mit Gridstrafe vor ihm.

Vor Beginn: Fünf Fahrer gehen heute mit einer Gridstafe in das Qualifying. Lando Norris, Lance Stroll, Estaban Ocon sowie Yuki Tsunoda werden sich auf den letzten Plätzen im Grid einsortieren, nachdem sie neue Motorenteile erhalten. Für George Russell, der ein neues Getriebe erhält, geht es fünf Positionen nach hinten. Da werden sich einige Hinterbänkler wie Mick Schumacher freuen, die dadurch natürlich weit vorkommen.

Vor Beginn: Nach dem 3. Training bleibt Red Bull in der Favoritenrolle. Sergio Pérez fuhr die Bestzeit mit einer 1:17.024. Max Verstappen wurde mit 0,193 Sekunden Rückstand Zweiter. Der Niederländer hatte sich allerdings auf seinem zweiten Reifensatz nicht mehr verbessern können und lag nur 0,2 Sekunden hinter seinem Teamkollegen. Mercedes indes war doch deutlich zurück und wird sich zum Qualifying etwas überlegen müssen.

Vor Beginn: Max Verstappen hat in der Fahrer-WM vor dem 18. Rennen der Saison seinen Vorsprung zu Lewis Hamilton auf zwölf Punkte vergrößern können. In Mexiko gilt Verstappen an diesem Wochenende als Favorit, denn in der Vergangenheit war Red Bull auf diesem Kurs immer stark unterwegs. Ein Sieg ist da eigentlich schon Pflicht.

Vor Beginn: Als Gastgeber fungiert an diesem Wochenende das Autodromo Hermanos Rodriguez-Rennarena in der Hauptstadt Mexikos. Der Startschuss am heutigen Tage soll um 21.00 Uhr erfolgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifyings beim Großen Preis von Mexiko.

Formel 1: Qualifying in Mexiko heute im TV und Livestream

Exklusiv übertragender Sender des Formel 1-Wochenendes in Mexiko wird wie gewohnt der Pay-TV-Sender Sky sein. Sowohl das heutige Qualifying als auch das finale Rennen am Sonntag sind also nicht im Free-TV verfügbar.

Übertragungsbeginn auf dem eigens für die größte Motorsportliga der Welt eingerichtete Kanal Sky Sport F1 (HD) ist für 20.30 Uhr und damit zirka eine halbe Stunde vor offiziellem Beginn geplant. Kurz vor dem Startschuss schalten sich dann auch Sascha Roos sowie Experte Timo Glock live aus der Kommentatorenkabine dazu.

Um auf den Sender respektive den Livestream Zugriff zu erhalten, benötigt Ihr das Sky Sport Paket inklusive Sky Q-Receiver (Kostenpunkt liegt bei 17,50€ mtl.; 12 Monate Laufzeit). Alternativ für all diejenigen, die auf den TV-Sender verzichten wollen und sich nicht direkt für ein ganzes Jahr binden wollen, gibt es Sky Ticket. Das kostet monatlich 29,99€ - Rabatte gibt es allerdings bei einjähriger Laufzeit (19,99€) sowie als Student (15€).

Formel 1: Qualifying in Mexiko heute im Liveticker - Die Tabelle in der Fahrergesamtwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 287,5* 2 Lewis Hamilton Mercedes 275,5* 3 Valtteri Bottas Mercedes 185 4 Sergio Perez Red Bull 150 5 Lando Norris McLaren 149 6 Charles Leclerc Ferrari 128 7 Carlos Sainz Ferrari 122,5* 8 Daniel Ricciardo McLaren 105 9 Pierre Gasly AlphaTauri 74 10 Fernando Alonso Alpine 58

*Beim 12. WM-Lauf in Belgien wurden aufgrund der nicht vollständig absolvierten Renndistanz nur halbe Punkte vergeben.

Formel 1: Qualifying in Mexiko heute im Liveticker - Das sind die letzten Rennen in dieser Saison - Der Rennplan

GP von Mexiko: Sonntag, 7. November um 19.00 Uhr

Sonntag, 7. November um 19.00 Uhr GP von Brasilien: Sonntag, 14. November um 17.00 Uhr

Sonntag, 14. November um 17.00 Uhr GP von Katar: Sonntag 21. November um 14.00 Uhr

Sonntag 21. November um 14.00 Uhr GP von Saudi-Arabien : Sonntag, 5. Dezember um 17.30 Uhr

Sonntag, 5. Dezember um 17.30 Uhr GP von Abu Dhabi: Sonntag, 12. Dezember um 13.00 Uhr

