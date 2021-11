Die Formel 1 geht in ihr insgesamt 20. Rennen in dieser Rennsaison. SPOX verrät Euch, wie Ihr den GP von Katar live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen könnt.

Nach einem phänomenalen Rennwochenende von Lewis Hamilton scheint im WM-Zweikampf mit dem Niederländer Max Verstappen nun doch nichts entschieden zu sein. Vierzehn Punkte Unterschied und drei offene Rennen - das Saisonfinale könnte kaum spannender sein.

Als nächstes steht der Große Preis von Katar an; einer Strecke, die zum allerersten Mal auf dem Terminkalender steht - ein Favorit ist somit nur schwer auszumachen. Druck dürfte jedoch bei beiden Fahrern vorhanden sein: Hamilton einerseits, benötigt einen Sieg, um Verstappen nicht aus den Augen zu verlieren und der wiederum anderseits, sollte seinen britischen Konkurrenten daran hindern ein Momentum aufbauen zu können.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Katar live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen, so funktioniert's - Ort, Datum, Strecke, Infos

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Katar live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Wie schon im Falle der letzten Rennen, wird für deutsche Zuschauer auch an diesem Wochenende wieder kein Weg am Pay-TV-Sender Sky vorbeigehen. Wann und wo Ihr das Rennen live verfolgen könnt und ob es nicht doch eine Alternative gibt, verraten wir jetzt.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Katar live im Free-TV sehen - so funktioniert's

Ein weiteres Rennen wird in diesem Jahr tatsächlich noch im deutschen Free-TV ausgestrahlt. Ursprünglich sollte der GP von Brasilien dafür herhalten, wegen mehrfacher coronabedingter Terminänderungen schwenkte RTL aber noch einmal um, da sich das Rennen sonst mit einem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft überschnitten hätte. Vor einigen Tagen entschied man sich schließlich für das Rennen in Saudi-Arabien am ersten Dezember Wochenende.

Somit bleibt der erste Katar-Grand Prix aller Zeiten in den exklusiven Händen von Sky. Wie man es schon aus vergangenen Formel 1-Events kennt, werden auch diesmal wieder die Sender Sky Sport F1 HD und Sky Sport UHD für die Übertragung aller fünf Sessions verantwortlich sein. Ebenso verantwortlich für Sendungen wird das bekannte Kommentatorenduo bestehend aus Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher sein. Die genauen Zeiten der einzelnen Events findet Ihr unten.

© getty Max Verstappen hatte in Brasilien gegen Lewis Hamilton das Nachsehen.

Um auf einen der beiden genannten Kanäle zugreifen zu können, wird ein entsprechendes Abonnement vorausgesetzt. Das Sky Sport Paket umfasst beide und beläuft sich im Jahresabo und in Kombination mit dem ebenfalls notwendigen Sky Q-Receiver auf monatliche 20€. Mehr Informationen zum Angebot findet Ihr hier.

Während es in Deutschland nicht möglich ist, das Rennen von Katar im Free-TV zu sehen, so ist die Lage im Nachbarland Österreich eine andere: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF und der Privatsender ServusTV teilen sich Rechte aller Events in diesem Jahr. Letzterer ist an diesem Wochenende am Zug. Wie man auch aus Deutschland das österreichische Angebot nutzen kann, erfahrt Ihr hier.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Katar live im kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Wer das Rennen lieber im Livestream via Internet anstelle des linearen Fernsehen sehen möchte, der hat hier wieder mehrere Möglichkeiten. Das angesprochene Sport Paket von Sky beinhaltet nämlich außerdem den Stream über die App Sky Go.

Die zweite Option ist die Plattform Sky Ticket. Das sogenannte Supersport-Ticket verfügt zwar über dieselben Inhalte, wie das Sport Paket, einen Unterschied gibt es aber dennoch: Hier wird Euch die Wahl gelassen monatlich kündigen zu können oder Euch längerfristig zu binden. Die Preise variieren dementsprechend. Hier könnt Ihr das Angebot finden, das am Besten zu Euch passt.

Wie gleichfalls bereits angesprochen, ist die Situation in Österreich anders. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es hier auch im Livestream eine kostenlose Alternative - die ServusTV-Mediathek. Weitere Infos gibt's wieder über diesen Link.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Katar live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen, so funktioniert's - Der Liveticker bei SPOX

Wie so oft, bieten wir natürlich auch an diesem Wochenende mal wieder eine Alternative für all diejenigen, die keine Möglichkeit haben das Rennen live zu sehen. Im SPOX-Liveticker werdet Ihr mit Updates im Minutentakt immer auf dem Laufenden gehalten, sodass Ihr garantiert nichts verpasst. Klickt Euch rein.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Katar live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen, so funktioniert's - Der Zeitplan des Rennwochenendes

Datum Event Uhrzeit Freitag, 19. November 1. Freies Training 11.30 - 12.30 Uhr 2. Freies Training 15.00 - 16.00 Uhr Samstag, 20. November 3. Freies Training 12.00 - 13.00 Uhr Qualifying 15.00 - 16.00 Uhr Sonntag, 21. November Rennen 15.00 - 17.00 Uhr

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Katar live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen, so funktioniert's - WM-Stand in der Fahrerwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 332,5 2 Lewis Hamilton Mercedes 318,5 3 Valtteri Bottas Mercedes 203 4 Sergio Perez Red Bull 178 5 Lando Norris McLaren 151 6 Charles Leclerc Ferrari 148 7 Carlos Sainz Ferrari 139,5 8 Daniel Ricciardo McLaren 105 9 Pierre Gasly AlphaTauri 92 10 Fernando Alonso Alpine 62

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Katar live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen, so funktioniert's - Infos zur Strecke