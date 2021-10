Heute ist es endlich soweit! In Austin, Texas wird ab 20.00 Uhr der Große Preis der USA ausgetragen. SPOX begleitet das 17. Rennen der Saison live im Ticker.

Der Zweikampf an der Spitze der Fahrergesamtwertung geht in eine neue Runde. Nachdem Verstappen am vergangenen Wochenende ein zweiter Platz reichte um an Hamilton vorbeizuziehen, will sich der Brite heute die Führung zurückerobern. Dafür wird er Verstappen allerdings überholen müssen, dieser hatte das gestrige Qualifying für sich entscheiden können. Hamilton rangiert dahinter auf Platz 2.

Formel 1: Rennen beim USA-GP heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Alle Augen sind heute natürlich auf die Starter an den Positionen eins und zwei gerichtet. Verstappen und Hamilton befinden sich derzeit in einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen im Kampf um die WM-Führung. Wie hitzig es um die beiden gerade gestellt ist, zeigte die Auseinandersetzung am Freitag, als Verstappen Hamilton den Mittelfinger sehen ließ.

Vor Beginn: Planmäßig soll das Event heute um 20.00 Uhr beginnen. Austragungsort ist der Circuit of The Americas in der texanischen Metropole Austin.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Rennens beim Großen Preis der USA.

Formel 1: Rennen beim USA-GP heute im Liveticker - Die Startaufstellung

Platzierung Fahrer Team 1. Verstappen Red Bull 2. Hamilton Mercedes 3. Perez Red Bull 4. Leclerc Ferrari 5. Sainz Ferrari 6. Ricciardo McLaren 7. Norris McLaren 8. Gasly AlphaTauri 9. Bottas Mercedes 10. Tsunoda AlphaTauri 11. Ocon Alpine 12. Giovinazzi Alfa Romeo 13. Stroll Aston Martin 14. Latifi Williams 15. Räikkönen Alfa Romeo 16. Schumacher Haas 17. Mazepin Haas 18. Vettel Aston Martin 19. Alonso Alpine 20. Russell Williams

Formel 1: Rennen beim USA-GP heute live im TV und Livestream - Die Übertragung

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für das Rennen im Circuit of The Americas.

Eine zweite Option ist die Seite Sky Ticket.

Formel 1: Rennen beim USA-GP heute im Liveticker - Die Strecke im Steckbrief

Name: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Länge: 5.516 Meter

5.516 Meter Runden: 56

56 Distanz: 308,896 km

308,896 km Kurven: 20

Formel 1: Rennen beim USA-GP heute im Liveticker - Gesamtstand in der Fahrerwertung