Formel 1: Vettel-Rennstall Aston Martin holt früheren McLaren-Teamchef Whitmarsh

Sebastian Vettels Aston-Martin-Rennstall hat einen großen Namen der Formel 1 an Land gezogen. Der Brite Martin Whitmarsh, von 1989 bis 2014 in verschiedenen Führungspositionen bei McLaren tätig, übernimmt beim Rennstall des Ex-Weltmeisters aus Heppenheim die Position des Group Chief Executive Officer. Dies gab Aston Martin am Mittwoch bekannt. Der 63-Jährige tritt seinen Posten am 1. Oktober an.

"Martin wird in leitender Funktion Verantwortung tragen und mich bei der Festlegung der neuen strategischen Richtung für Aston Martin Performance Technologies und seine Tochtergesellschaften unterstützen", sagte Teambesitzer Lawrence Stroll: "Dazu gehört auch das entscheidende Ziel, die Umwandlung des Aston-Martin-Teams in eine Organisation zu leiten, die innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre die Formel-1-Weltmeisterschaft gewinnt, und es in einem ähnlichen Zeitraum zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von einer Milliarde Pfund zu entwickeln."

Teamchef Otmar Szafnauer erklärte: "Unser Ziel ist es, in allem, was wir tun, zu gewinnen, und trotz des zunehmenden Umfangs und zukünftigen Wachstums unserer Aktivitäten abseits der Rennstrecke bleibt unser Fokus auf Siege in der Formel 1 unvermindert bestehen. Martins Ankunft wird es mir ermöglichen, 100 Prozent meiner Energie darauf zu verwenden, das Aston-Martin-Team zu einer Siegmaschine zu machen."

Im Verlauf der Saison sicherte sich Aston Martin bereits die Dienste mehrerer führender Ingenieure von Konkurrenzteams. In der vergangenen Woche legte der Rennstall, der im Vorjahr noch Racing Point hieß, im englischen Silverstone den Grundstein für eine hochmoderne Fabrik.