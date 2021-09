Das Qualifying zur Bestimmung der Startaufstellung für das morgige Sprintqualifying beim GP in Monza findet heute statt. Hier könnt Ihr die Session in Italien im Liveticker verfolgen.

Das Sprintqualifying kommt an diesem Wochenende in Monza zum zweiten Mal in der aktuellen Formel-1-Saison zum Einsatz. Zuerst muss jedoch im Qualifying heute dafür die Startaufstellung ermittelt werden. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Qualifying beim GP in Monza heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wie es in dieser Saison bereits beim Grand Prix in Silverstone der Fall war, wird auch in Monza mit einem Sprintqualifying die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag ermittelt. Davor muss jedoch die Aufstellung für das Sprintqualifying bestimmt werden. Dies geschieht heute mit dem Qualifying, das wie üblich in drei Abschnitte - Q1, Q2, Q3 - unterteilt ist.

Vor Beginn: Die Session auf dem Autodromo Nazionale di Monza beginnt heute um 18 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim Großen Preis in Monza.

Formel 1: Qualifying beim GP in Monza heute im TV und Livestream

Sky überträgt das heutige Qualifying live und in voller Länge ab 17.30 Uhr auf dem Kanal Sky Sport F1 HD. Die Stimmen von Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher begleiten Euch wie üblich durch die Session.

Sky bietet das Qualifying heute zudem auch im Livestream an. Mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket könnt Ihr den kostenpflichtigen Livestream nutzen.

Formel 1: Aktueller Stand in der WM-Wertung