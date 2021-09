Im niederländischen Zandvoort finden heute die ersten beiden Freien Trainings der Formel 1 statt. Der Lokalmatador Max Verstappen versucht heute die Weichen zu stellen, um seinen Heim-GP siegreich zu verlassen. Hier könnt Ihr die Sessions im Liveticker verfolgen.

Formel 1: Freie Trainings beim GP der Niederlande heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Kampf um die Krone der Formel 1 spitzt sich weiter zu. Letzte Woche in Spa konnte Max Verstappen seinem Konkurrenten Lewis Hamilton wichtige Punkte im WM- Kampf abnehmen. In Zandvoort möchte der Lokalmatador die Lücke weiter schließen.

Vor Beginn: Die erste Session des Tages beginnt heute um 11.15 Uhr. Das zweite Freie Training startet später am Tag um 14.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der ersten beiden Freien Trainings der Formel 1 in Zandvoort.

Formel 1: Freie Trainings beim GP der Niederlande heute im Liveticker, TV und Livestream

Die beiden Freien Trainings der Formel 1 könnt Ihr heute live im TV bei Sky Sport F1 sehen. Der Sender bietet auch einen Livestream an, den Ihr auf der Sky GO- App schauen könnt. Alle Sessions der Formel 1 könnt Ihr auch in der F1TV- App sehen. Dafür benötigt Ihr jedoch ein Abonnement seit Saisonbeginn.