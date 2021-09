Formel 1 heute live: Sprintqualifying beim GP in Monza im TV, Livestream und Liveticker

Zum zweiten Mal in dieser Saison und überhaupt in der Geschichte der Formel 1 wird die finale Startformation für das Rennen durch das Sprintqualifying bestimmt. Diesmal zum GP in Monza. So könnt Ihr den Sprint heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Formel 1 heute live, Sprintqualifying beim GP in Monza: Modus, Uhrzeit

So wie Mitte Juli in Silverstone, so nun auch in Monza: Beim zweiten Italien-GP der Formel-1-Saison wird zum zweiten Mal in der Historie der neue Modus mit dem Sprintqualifying angewandt. Dieser entscheidet am heutigen Samstag, den 11. September über die finale Startformation für das Rennen am Sonntag. Los geht es auf dem Autodromo Nazionale di Monza um 16.30 Uhr.

Die Aufstellung für den Sprint ergab wiederum das gestrige Qualifying, das wie gewohnt als Zeitfahren durchgeführt wurde. Bei dem Sprint, der über 18 Runden respektive 100 Kilometer geht, können die Fahrer sich nun mit Überholmanövern nochmals bessere Startplätze für den GP sichern.

Formel 1 heute live: Sprintqualifying beim GP in Monza im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr heute nicht live mit dabei sein. RTL überträgt das Rennen am Sonntag zwar, nicht jedoch die freien Trainings und Qualifyings. Somit bleibt nur Pay-TV-Sender Sky übrig, um heute live nichts zu verpassen.

Übertragungsstart auf Sky Sport F1 ist um 15.45 Uhr, womit Ihr eine Dreiviertelstunde lang eingestimmt werdet. Übrigens zeigt Sky zuvor ab 11.45 Uhr auch noch das zweite freie Training. Solltet Ihr nicht Zuhause, sondern unterwegs sein, könnt Ihr auch auf den Livestream von Sky zurückgreifen. Das müsst Ihr dann über die Plattformen Sky Go und Sky Ticket tun.

Formel 1 heute live: Sprintqualifying beim GP in Monza im Liveticker

Wenn Ihr kein Abonnement bei Sky besitzt und Ihr Euch keines sichern möchtet, dann schaut doch zum Sprintqualifying und auch sonst gerne bei SPOX vorbei, denn hier haben wir für Euch eine Reihe von Livetickern, mit denen Ihr nichts Wichtiges verpasst.

Formel 1, Sprintqualifying beim GP in Monza: Startaufstellung

Beim Qualifying am Freitag hat sich Valtteri Bottas die Pole Position für das heutige Sprintrennen gesichert. Hinter ihm landeten Lewis Hamilton und Max Verstappen die besten Zeiten. Sebastian Vettel geht als Elfter an den Start, Mick Schumacher befindet sich auf Rang 18.

In dem Sprintqualifying entscheidet sich übrigens nicht nur die finale Startformation, die besten drei Piloten bekommen auch Punkte für die WM-Wertung. Der Erstplatzierte erhält drei Zähler, der Zweite zwei und der Dritte einen.