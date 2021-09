Bei der Formel 1 steht die Ermittlung der Startaufstellung für das 13. Saison-Rennen an. SPOX erklärt: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP der Niederlande heute nicht live im TV und Livestream.

Formel 1: Qualifying beim GP der Niederlande - Ort, Termin

Das Qualifying vor dem Grand Prix der Niederlande findet am heutigen Samstag, den 4. September, statt. Los geht es auf dem Circuit Park Zandvoort um 15 Uhr.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP der Niederlande heute nicht live im TV und Livestream

Bei RTL wird es das Qualifying genauso wenig wie das morgige Rennen live zu sehen geben. Auch anderweitig lässt sich das Qualifying heute nicht im deutschen Free-TV verfolgen.

RTL besitzt nicht mehr die Rechte an der Ausstrahlung der kompletten Formel-1-Saison. Diese liegen inzwischen bei dem Pay-TV-Sender Sky. Dank einer gemeinsamen Vereinbarung überträgt RTL parallel zu Sky vier der insgesamt 22 Rennen live - aber wirklich nur die Rennen und weder die Qualifyings noch die freien Trainings. Die Niederlande gehört nicht dazu.

Bei dem Großen Preis der Emilia Romagna in Imola im April sowie bei dem Großen Preis von Spanien in Barcelona war RTL bereits mit von der Partie, nun verbleiben noch der Große Preis von Italien in Monza (12. September) und der Große Preis von Brasilien in Sao Paulo (7. November), die auch im deutschen Free-TV live laufen.

Formel 1: Qualifying beim GP der Niederlande heute live im TV und Livestream

Das Qualifying beim GP der Niederlande wird dementsprechend heute nur bei Sky gezeigt. Los geht es auf Sky Sport F1 um 14.30 Uhr. Sascha Roos ist einmal mehr als Kommentator im Einsatz, ihm zur Seite steht Ex-F1-Pilot Ralf Schumacher als Experte.

Über die Plattformen Sky Go und Sky Ticket kann man den Kampf um die besten Plätze bei dem Rennen auch via Livestream verfolgen - zum Beispiel von unterwegs aus.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP der Niederlande im Liveticker

Abgesehen davon sei Euch der Liveticker bei SPOX ans Herz gelegt. Solltet Ihr gerade zu denjenigen gehören, die kein Sky-Abo haben und auch keines sichern wollen, dann klickt Euch gerne in den Ticker rein.

Dort bekommt Ihr schnell alle wichtigen Updates zum Qualifying geliefert - selbstverständlich mit dem Wichtigsten: dem Ergebnis respektive der Startaufstellung.

Formel 1: GP der Niederlande - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 3. September 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 3. September 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 4. September 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 4. September 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 5. September 2021 15 Uhr Rennen

Pressestimmen: "Die traurigste Show der Welt" © getty / SPOX 1/19 Das kürzeste Rennen der Formel-1-Geschichte löst eine Welle des Unverständnisses und der Empörung aus. Die internationalen Medien sehen den Belgien-GP als lächerliche Farce. © getty 2/19 Guardian: "Verstappen ist der Sieger des lächerlichen Grand Prix von Belgien. Drei Runden, acht Minuten, das war es auch schon. Das Rennen, das keines war, wird für immer in allen Statistiken als WM-Lauf auftauchen, aber es war eine einzige Farce." © getty 3/19 Gazzetta dello Sport: "Formel Farce: In Spa siegen Opportunismus und Politik, wie Lewis Hamilton hervorgehoben hat. Drei Stunden Wartezeit für den Start eines Mini-Rennens, das nur die Hälfte der Punkte vergeben hat. Eine Blamage!" © getty 4/19 Sun: "Verstappen gewinnt etwas, das sie 'Rennen' genannt haben. Es war so lächerlich, dass man am besten den Mantel des Schweigens darüber deckt." © getty 5/19 Tuttosport: "Ein absurder Grand Prix in Belgien dauert lediglich drei Runden. Die Organisatoren warten viel zu lang in der Hoffnung auf einen regulären Start. Von der Situation profitiert Verstappen, der die Distanz von Hamilton auf 3 Punkte verkürzt." © getty 6/19 Corriere della Sera: "In Spa siegen Geld und Unwetter. Ein Theater der Schatten und der Absurdität. Spa hat das schlimmste Rennen in der Geschichte der Formel 1 erlebt, ein Phantom-Rennen, in dem es nie zu einem wahren Wettbewerb gekommen ist." © getty 7/19 Repubblica: "Die Formel 1 wartet in Spa, dass der Himmel den ganzen Regen dieser Welt ausschüttet, und erlebt dabei die traurigste Show dieser Welt. Die Prozession der Boliden, die zu Flossen geworden sind, geht in nur acht Minuten zu Ende." © getty 8/19 De Telegraaf: "Bizarrer Tag: Verstappen gewinnt das kürzeste Rennen der Formel-1-Geschichte." © getty 9/19 AS: "Verstappen gewinnt das kürzeste Rennen der Formel-1-Geschichte und kommt wieder an Hamilton ran. Es wurde richtig entschieden, alles andere wäre in diesem Regenchaos unverantwortlich gewesen." © getty 10/19 AD: "Verstappen darf sich nach einem historischen Tag Sieger nennen, aber das Rennen ist vollständig ins Wasser gefallen. Nach gut drei Stunden Warten sahen die durchgefrorenen Fans die Fahrer ein paar Runden hinter dem Safety Car abarbeiten." © getty 11/19 Corriere dello Sport: "Wind und Regen haben die Organisatoren und die Teams ins Chaos gestürzt. Am Schluss hat die Politik gesiegt. Den höchsten Preis für diese chaotische Zustände zahlt Hamilton." © getty 12/19 L'Equipe: "Kein Rennen, aber ein Sieger. Nach drei Stunden Warten und ein paar Runden hinter dem Safety Car wurde das Possenspiel beendet." © getty 13/19 Marca: "Verstappen gewinnt ein Rennen, das es nie gab. Die Sicherheit der Piloten ist der einzige Gradmesser, der in der Formel 1 zählt. Es wäre ehrlicher gewesen, das Rennen von Beginn an zu canceln." © getty 14/19 Sport: "Verstappen gewinnt die Renn-Attrappe in Spa, das kürzeste Rennen der WM-Geschichte. Es wurde am Ende aufgrund der Umstände ein salomonisches Urteil gefällt. Die Sicherheit und die Gesundheit der Fahrer gehen einfach vor." © getty 15/19 Daily Mail: "Ein wütender Lewis Hamilton beschuldigt die Formel-1-Bosse, das Geld vor alles andere zu stellen. Der Grand Prix von Belgien spielt sich in der Boxengasse und hinter dem Safety Car ab - und niemand ist wirklich zufrieden." © getty 16/19 NRC: "Zum Rennen kam es nicht, aber Max Verstappen griff sich einige wertvolle Punkte in einem vollständig weggespülten Grand Prix von Belgien. Es war eine Farce, vor allem für die Zuschauer, die stundenlang vergeblich warteten." © getty 17/19 Blick: "Warten, warten, warten! Der Grand Prix von Belgien in Spa wird aufgrund der garstigen Bedingungen zur Geduldsprobe. Der kürzeste WM-Lauf der Geschichte endet um 18.44 Uhr hinter dem Safety Car mit Max Verstappen als Sieger." © getty 18/19 El Mundo Deportivo: "Verstappen gewinnt das Nichtrennen von Spa, die Rennleitung war überfordert. Die Absage war eine richtige Entscheidung, aber alles andere war grotesk. Das Rennen hätte entweder gecancelt oder auf Montag verschoben werden müssen." © getty 19/19 Kronenzeitung: "Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat am Sonntag einen kuriosen Grand Prix von Belgien gewonnen und dafür halbe WM-Punkte eingesackt! Das Rennen, das eigentlich gar keines war, wird allerdings noch für einige Diskussionen sorgen."

Formel 1: Freie Trainings beim GP der Niederlande heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos zur Strecke

Streckenname: Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort Länge: 4252 Meter

4252 Meter Runden beim GP: 72

72 Distanz: 306,144 km

306,144 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 4

Formel 1 - WM: Gesamtstand in der Fahrerwertung