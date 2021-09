Formel 1 heute live: Qualifying beim GP der Niederlande im TV, Livestream und Liveticker

In Zandvoort steht heute das Qualifying beim Großen Preis der Niederlande an. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die komplette Formel-1-Session live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In Zandvoort (Niederlande) wird am heutigen Samstag, den 4. September, nach dem 3. Freien Training, das um 12 Uhr stattfindet, das Qualifying absolviert. Der Kampf um die Startplätze für das morgige Rennen beginnt um 15 Uhr und wird auf dem Circuit Park Zandvoort ausgetragen. Das Rennen morgen steigt ebenfalls um 15 Uhr.

F1, GP der Niederlande: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 3. September 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 3. September 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 4. September 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 4. September 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 5. September 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP der Niederlande im TV und Livestream

Zandvoort an der niederländischen Küste ist die 13. Station im Formel-1-Kalender 2021. Wo gibt es das heutige Qualifying zu sehen? Wir liefern Euch die Antwort auf diese Frage.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP der Niederlande im Pay-TV

Wer die gesamte Session heute live sehen möchte, wird nicht um Sky herumkommen. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechte für alle Rennwochenenden und zeigt auch jede Session. Da gehört natürlich auch das Qualifying beim Großen Preis der Niederlande dazu.

Um 14.30 Uhr geht Sky auf Sendung und versorgt Euch mit Vorberichten zum Qualifying. Wie üblich begleiten Euch auf dem Sender Sky Sport F1 HD Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher durch das Event.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP der Niederlande im Livestream

Zusätzlich zur Übertragung im Pay-TV bietet Sky auch einen Livestream an. Dieser ist kostenpflichtig und entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket abrufbar.

Ebenso kostenpflichtig ist das eigene Livestream-Angebot der Formel 1, F1TV. Auch damit könnt Ihr alle Sessions der Saison mitverfolgen. Jedoch können nur noch die, die bereits vor der Saison 2021 ein Abo hatten, auf F1TV noch zugreifen. Der Grund: Sky besitzt die Exklusivrechte, was aktuell keine neuen F1TV-Anmeldungen ermöglicht.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP der Niederlande im Liveticker

Alle, die Sky nicht abonniert haben und auch kein SkyTicket nehmen wollen, können im Liveticker von SPOX Q1, Q2 und Q3 verfolgen. Alle relevanten Rundenzeiten, Ausfälle und Funksprüche gibt's im Ticker.

Hier geht's zum Liveticker: Qualifying beim GP der Niederlande.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung

Mit nur drei hinter dem Safety Car gefahrenen Runden ging das Rennen beim Großen Preis von Spa am vergangenen Wochenende zu Ende. Zu stark war der Regen, zu schlecht die Sicht. Überholmanöver waren also nicht möglich, Max Verstappen fuhr am Vortag im Qualifying die schnellste Runde und gewann deswegen auch das Rennen. Sein Rückstand auf Lewis Hamilton, der als Renndritter den GP beendet hatte, beträgt nur mehr drei Punkte.

Rang Fahrer Punkte 1. Lewis Hamilton 202.5 2. Max Verstappen 199.5 3. Lando Norris 113.0 4. Valtteri Bottas 108.0 5. Sergio Perez 104.0 6. Carlos Sainz 83.5 7. Charles Leclerc 82.0 8. Daniel Ricciardo 56.0 9. Pierre Gasly 54.0 10. Esteban Ocon 42.0

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Konstrukteurswertung