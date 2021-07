Formel 1 - Pressestimmen zum Silverstone-GP: Hamilton betreibt "ein schmutziges Spiel" nach Verstappen-Crash

Der Titelkampf in der Formel 1 zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen ist in Silverstone eskaliert und mündete in einen fatalen Crash des Niederländers. Während Verstappen im Krankehaus weilte, holte sich Hamilton trotz 10-Sekunden-Strafe den Heimsieg und machte den WM-Kampf wieder spannend. Die internationale Presse sprach von einer "neuen Dimension der Rivalität" und einem "schmutzigen Spiel" Hamiltons.

Hier geht's zum SPOX-Kommentar rund um das Hamilton-Verstapen-Drama am Start.

Formel 1 - Pressestimmen aus England: "Rennen für die Annalen"

Guardian: "Die Fans haben ein Rennen für die Annalen gesehen. Silverstone brachte Drama, Unfall, Streit und ein Renncomeback, das eines Weltmeisters würdig war. Lewis Hamilton hat seinem Titelkampf neues Leben eingehaucht und ganz deutlich gemacht, dass er in dieser Saison um keinen Inch mehr nachgeben wird."

Formel 1 - Pressestimmen aus den Niederlanden: "Eine Neue Dimension der Rivalität"

De Telegraaf: "Der ohnehin überhitzte Titelkampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton wird immer heißer, in Silverstone hat er eine neue Dimension erreicht. Eines ist sicher: Verstappen ist nach dem Crash noch mehr darauf versessen zurückzuschlagen."

Formel 1 - Italienische Presse feiert Leclerc

Gazzetta dello Sport: "Zwei Runden vor dem Traum. Leclerc fährt wie ein Löwe, doch Hamilton besiegt ihn. Hamilton beweist wieder einmal sein unglaubliches Talent. Am Tag des sportlichen Stolzes Großbritanniens, das nach der Niederlage Englands im EM-Finale angeschlagen war, bringen auch Ferrari und Leclerc eine exzellente Leistung."

© getty Erhielt viel Lob von der italienischen Presse: Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

