Formel 1 - Nach Hamilton-Crash: Red Bull scheitert mit Protest

Nach dem heftigen Unfall zwischen WM-Spitzenreiter Max Verstappen und Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton beim Großen Preis von England in Silverstone ist Verstappens Rennstall Red Bull mit seinem Protest gescheitert.

Mercedes begrüßte die Entscheidung der Stewards. Man hoffe, fügte das Weltmeisterteam in einem Statement bei Twitter an, dass dies nun das "Ende für die Versuche des Managements von Red Bull Racing ist, den guten Ruf und die sportliche Integrität von Lewis Hamilton zu beschmutzen".

Wie der Automobil-Weltverband FIA mitteilte, hätten Red-Bull-Vertreter bei einer erneuten Anhörung am Donnerstag keine neuen, relevanten Beweise vorlegen können, die Anlass gegeben hätten, den Unfall neu zu bewerten.

Schon in der ersten Runde des Rennens in Silverstone vor zwei Wochen waren Hamilton und Verstappen kollidiert, der Red Bull des Niederländers krachte anschließend schwer in die Streckenbegrenzung. Während Verstappen wegen Schwindelgefühlen in einer Klinik durchgecheckt wurde, fuhr Hamilton zu seinem ersten Sieg seit Mitte Mai und rückte im WM-Klassement wieder bis auf acht Punkte an Verstappen heran.

F1-Cockpits 2022: Bottas bald Teamkollege von Mick Schumacher? © imago images 1/24 Bis zur Sommerpause (29. August) will Mercedes seine Fahrerpaarung für die kommende Saison bekanntgeben. Womöglich wird es Veränderungen geben. SPOX blickt auf die kommende Formel-1-Saison und zeigt die Fahrerpaarungen für 2022. © getty 2/24 WILLIAMS - NICHOLAS LATIFI: Offiziell ist noch kein Sitz im Williams vergeben. Dennoch wäre es überraschend, wenn Latifi, dessen Vater etliche Millionen in den Rennstall pumpt, nicht mehr für das Team fahren würde. © getty 3/24 NOCH OFFEN: Das zweite Cockpit hängt an der Personalie George Russell. Sollte der Youngster das Team verlassen, stünde mit Roy Nissany bereits ein Ersatz parat. Nissany ist der aktuelle Testfahrer des Teams. © getty 4/24 HAAS - NIKITA MAZEPIN: Trotz seiner durchwachsenen Leistungen wird Mazepin dank der Millionen, die sein Vater an den Rennstall zahlt, weiterfahren dürfen. © getty 5/24 MICK SCHUMACHER: Offiziell steht Schumi Jr. noch für die kommende Saison bei Haas unter Vertrag, doch es halten sich Gerüchte um einen Abschied. Formel-2-Fahrer Robert Shwartzman könnte für ihn aufrücken. © getty 6/24 ALFA ROMEO - NOCH OFFEN: Bei Alfa sind noch beide Sitze offen. Da Alfa ein Kundenteam von Ferrari ist, dürfen die Italiener einen Sitz bestimmen. Aktuell hat diesen Antonio Giovinazzi, das könnte sich aber zur kommenden Saison ändern. © getty 7/24 Der andere Sitz hängt an Kimi Räikkönen. Der 41-Jährige kassiert aktuell rund zehn Millionen Euro, rund das achtfache im Vergleich zu Giovinazzi. Kein Wunder, dass das Team daher unzufrieden mit dem "Iceman" ist. © getty 8/24 Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Mick Schumacher auf einen Platz bei Alfa schielen würde. Der Rookie könnte einen deutlichen Karrieresprung hinlegen. © getty 9/24 Laut Motorsport-Total.com hat es erste Gespräche zwischen dem Rennstall und dem Management von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas geben. Grund soll sein, dass ab der kommenden Saison Alfa wohl keinen Platz mehr an einen Ferrari-Junior vergeben muss. © getty 10/24 ALPHATAURI - NOCH OFFEN: Das Junior-Team von Red Bull gibt traditionell erst spät im Jahr die Fahrerpaarung für die kommende Saison bekannt, außerdem erhalten die Piloten nur Einjahresverträge. © getty 11/24 Pierre Gasly ist sicherlich auch für andere Teams interessant, doch die Plätze sind rar. Bei Yuki Tsunoda hängt es davon ob, wie er sich in seiner Rookie-Saison steigern kann. Zudem wartet Alex Albon auf seine Rückkehr in die Formel 1. © getty 12/24 ALPINE - ESTEBAN OCON: Der Franzose hat erst kürzlich seinen Vertrag bis einschließlich 2024 verlängert. Der bei Mercedes ausgebildete Pilot schielt dennoch auf den Sitz neben Lewis Hamilton. © getty 13/24 FERNANDO ALONSO: Der spanische Oldie besitzt noch für die Saison 2022 einen Vertrag. Wie es danach weitergehen wird, ist unklar. Angeblich soll Mutterkonzern Renault langfristig mit dem Duo Ocon/Gasly planen. © getty 14/24 ASTON MARTIN - LANCE STROLL: Offiziell hat der Kanadier nur einen Einjahresvertrag unterschrieben. Allerdings ist es nahezu ausgeschlossen, dass sein Vater Lawrance (Eigentümer des Teams) einen anderen Fahrer aussuchen wird. © getty 15/24 SEBASTIAN VETTEL: Eine genaue Laufzeit wurde bei seinem Wechsel nicht bekanntgegeben, angeblich kann Vettel nach jedem Jahr aussteigen. Normalerweise werden wir aber auch in 2022 Vettel in der Formel 1 sehen. © getty 16/24 FERRARI - CHARLES LECLERC: Der Monegasse erhielt 2019 einen Vertrag bis 2024. Da Leclerc den langersehnten WM-Titel nach Italien bringen soll, wird das Team um ihn gebaut. © getty 17/24 CARLOS SAINZ: Bei seinem Wechsel von McLaren zu Ferrari erhielt einen Vertrag bis einschließlich 2022. Ob es darüber hinaus weitergehen wird, ist offen. Mit Schumacher und Giovinazzi gibt es zwei interessante Ferrari-Juniors im Hintergrund. © getty 18/24 MCLAREN - LANDO NORRIS: Der Brite hat Ende Mai einen "Mehrjahresvertrag" unterzeichnet. Norris wird nachgesagt, das Potenzial zum Weltmeister zu haben. Ob das mit McLaren möglich ist, wird sich zeigen. © getty 19/24 DANIEL RICCIARDO: Offiziell hat Ricciardo seinen Sitz sicher, seine Leistungen sprechen aber eine andere Sprache. Gut möglich, dass McLaren vorzeitig die Reißleine zieht und sich von Ricciardo trennt. Das Fahrer-Karussell würde dann in Fahrt kommen... © getty 20/24 RED BULL - MAX VERSTAPPEN: Ohne Wenn und Aber wird der Niederländer bei Red Bull bleiben. Zurzeit sollen sogar Verhandlungen über eine Ausdehnung seines 2023 auslaufenden Vertrags stattfinden. © getty 21/24 SERGIO PEREZ: Nach Gasly und Albon schien es, dass Red Bull mit Perez endlich einen guten zweiten Fahrer gefunden habe. Konstant konnte er die Leistung jedoch noch nicht nachweisen. Daher soll sich der Rennstall mit der Personalie Bottas beschäftigen. © getty 22/24 MERCEDES - LEWIS HAMILTON: "Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht, aber wir können noch viel mehr erreichen", sagte der Brite bei seiner Verlängerung. Er darf sogar die Mitarbeiterzusammenstellung des Teams mitbestimmen. © getty 23/24 NOCH OFFEN: Alles läuft auf das Duell zwischen Valtteri Bottas und George Russell hinaus. Bottas hatte in dieser Saison oft Pech, seine Leistungen waren besser als sie auf dem Tableau aussehen. Dennoch ist eine Fortsetzung bei Mercedes unwahrscheinlich. © getty 24/24 Außerhalb des Mercedes-Rennstalls glauben nur noch wenige, dass George Russell nicht im kommenden Jahr für die Silberpfeile fahren wird. Russell schaffte es zuletzt sensationell mit dem lahmen Williams ins Q3.

Formel 1: Verstappen kritisiert Hamilton und Mercedes

Red Bull warf Hamilton wegen seines versuchten Überholmanövers mehrfach Fahrlässigkeit vor und forderte sogar eine Sperre, derart eindeutig war die Situation allerdings nicht. Die Stewards belegten den Engländer mit einer Zehn-Sekunden-Strafe.

Diese Entscheidung wollte Red Bull nun erneut prüfen lassen, um jedoch eine andere Sanktion zu erwirken, hätte der Rennstall den Stewards neue "Beweismittel" vorlegen müssen. Dazu hätten etwa Kameraperspektiven oder Telemetriedaten gehören können, die den Stewards bei der ursprünglichen Entscheidung noch nicht zur Verfügung gestanden hatten.

Unabhängig vom Ausgang des Protests hatte Verstappen früher am Donnerstag vor dem Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 15.00 Uhr im LIVETICKER) erneut deutlich gemacht, dass er Hamilton den Unfall nicht verziehen hat. Der Niederländer nannte den Titelverteidiger und dessen Team Mercedes unter anderem "respektlos".