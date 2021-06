Auf dem Red-Bull-Ring findet heute das Qualifying zum Großen Preis der Steiermark statt. In unserem Liveticker erfahrt Ihr, wer auf welche Startposition fährt.

Qualifying zum Großen Preis der Steiermark! Wer rast auf die Pole Position - Max Verstappen, Lewis Hamilton oder ein ganz anderer Fahrer? In unserem Liveticker informieren wir Euch ausführlich.

Formel 1: Qualifying beim Steiermark-GP heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

"Ich denke, es wird wieder ein ganz enger Kampf", sagte Verstappen vor dem Qualifying und erwartet ein enges Duell mit Mercedes. Für Spannung könnte das turbulente Wetter sorgen, was Vettel als "nette Abwechslung" bezeichnete. "Wir haben ein paar gute Ideen, wo wir uns verbessern können. Das ist wichtig."

Vor Beginn:

Der Große Preis der Steiermark startet am morgigen Sonntag um 15 Uhr. Es ist das erste Formel-Rennen in Österreich binnen einer Woche. Nächsten Sonntag wird ebenfalls auf dem Red-Bull-Ring um den Großen Preis von Österreich gefahren.

Vor Beginn:

Das Qualifying beginnt um 15 Uhr. Es ist in die Abschnitte Q1, Q2 und Q3 unterteilt ist. Nach den ersten beiden Abschnitten scheiden jeweils die fünf langsamsten Fahrer aus. Die zehn schnellsten Fahrer aus Q2 schaffen es also in Q3 und fahren dort um die Pole Position sowie die weitere Startreihenfolge. Erwartet wird wieder ein Duell zwischen WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Red Bull) und Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) um den besten Startplatz.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifying zum Großen Preis der Steiermark. Gefahren wird auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg.

Formel 1: Qualifying beim Steiermark-GP heute live im TV und Liveticker

Das Qualifying ist heute nur beim Pay-TV-Sender Sky live zu sehen. Auf dem neu gelaunchten Kanal Sky Sport F1 beginnt die Vorberichterstattung um 14.30 Uhr. Danach berichten Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock vom Qualifying

Im Livestream können Sky-Kunden das Qualifying mit SkyGo sehen. Mit einem kostenpflichtigen SkyTicket können es Nicht-Kunden auf dem Endgerät ihrer Wahl verfolgen.

In Österreich übertragt ServusTV das Qualifying live (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen).

Formel 1: GP der Steiermark - Das weitere Rennwochenende im Überblick