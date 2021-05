Formel 1: Rennen beim GP von Monaco heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute steigt das Rennen beim Grand Pric von Monaco in Monte Carlo. Wir verraten Euch, wie Ihr das Event heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Lewis Hamilton hat die letzten beiden Grand Prix auf der iberischen Halbinsel gewonnen und damit ein kleines Polster vor den Verfolgern aufgebaut. Gelingt ihm nun der Hattrick und der dritte Sieg in Serie?

Formel 1 - Rennen beim GP von Monaco in Monte Carlo: Zeit, Ort, alle Infos

Heute Nachmittag ist es endlich soweit. Erstmals seit 2019 gehen die Ampeln beim Grand Prix von Monaco wieder auf grün. Um 15 Uhr geht es beim Rennen in Monte Carlo rund.

Gefahren wird auf dem Stadtkurs "Circuit de Monaco" in Monte Carlo, der mit 3.337 Metern der kürzeste Kurs im gesamten Rennkalender ist. Daher müssen die Fahrer auch 78-mal um den Kurs, um die Renndistanz von 260.286 Metern zu erreichen.

Formel 1 - Rennen beim GP von Monaco in Monte Carlo heute live im TV und Livestream

In Deutschland halten sich die Möglichkeiten, den Großen Preis von Monaco zu verfolgen, in überschaubaren Grenzen. Dank des seit dieser Saison bestehenden Exklusivvertrags mit der Formel 1 zeigt nur der Pay-TV-Sender Sky das Rennen.

Zu sehen ist es auf dem Kanal Sky Sport F1 in HD sowie auf Sky Sport UHD in 4K-Auflösung. Los geht die Übertragung heute mit den Vorberichten um 13.30 Uhr mit Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner. Um 14.55 Uhr übernimmt dann Kommentator Sascha Roos mit den Experten Timo Glock und Ralf Schumacher.

Sky bietet wie üblich auch einen Livestream des Rennens an. Dafür wird der hauseigene Streamingservice Sky Go verwendet. Und wer kein Abo bei Sky hat, kann sich bei Sky Ticket bedienen und hierüber ebenfalls einen Livestream erwerben.

Der Free-TV-Sender RTL hat in diesem Jahr ebenfalls Übertragungsrechte an vier Rennen von Sky erworben, jedoch zählt der tradtionsreiche Monaco-Grand-Prix nicht dazu, sodass es keine Free-TV-Übertragung gibt.

© getty Beim letzten Grand Prix in Monaco gewann Lewis Hamilton im Jahr 2019.

Formel 1 - Rennen beim GP von Monaco in Monte Carlo heute im Liveticker

Wer kein Sky-Abo hat und auch über keinen Zugang zu den besagten Livestreams verfügt, muss jedoch auch nicht verzagen. Denn SPOX bietet wie zu jeder Session eines jeden Rennwochenendes in der Formel 1 auch heute wieder einen kompetenten Liveticker an. Hier verpasst Ihr keine wichtige Aktion im Rennen und erfahrt auch so, wer sich die Trophäe von Fürst Albert abholen wird.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Monaco-GP in Monte Carlo.

Formel 1: So lief das Qualifying beim GP von Monaco

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich überraschend die Pole Position für sein Heimspiel beim Großen Preis von Monaco gesichert. Der 23-Jährige setzte sich im vermeintlich wichtigsten Qualifying des Formel-1-Jahres im Fürstentum vor Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull und Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) durch.

Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) enttäuschte im andere Silberpfeil als Siebter, der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel im Aston Martin erreichte Rang acht und damit sein bisher bestes Ergebnis des Jahres. Mick Schumacher geht im Haas vom Ende des Feldes ins fünfte Saisonrennen. (Quelle: SID)

Formel 1: Die Startaufstellung zum GP von Monaco

Platz Fahrer 1 Leclerc 2 Verstappen 3 Bottas 4 Sainz 5 Norris 6 Gasly 7 Hamilton 8 Vettel 9 Perez 10 Giovinazzi 11 Ocon 12 Ricciardo 13 Stroll 14 Raikkönen 15 Russell 16 Tsunoda 17 Alonso 18 Latifi 19 Mazepin 20 Schumacher

