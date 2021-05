F1, Übertragung: Formel-1-GP von Barcelona live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

An diesem Wochenende findet der Große Preis von Spanien statt. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Trainingssessions, das Qualifying und das vierte Saisonrennen der Formel 1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen könnt.

An diesem Wochenende findet bereits das vierte Saisonrennen der Formel 1 statt. Bevor am Sonntag, 9. Mai, der Große Preis von Spanien beginnt, finden am Freitag, 7. Mai, die ersten beiden Trainingssessions statt, am Samstag, 8. Mai, das 3. Freie Training und das Qualifying.

Wie an jedem fast jedem Rennwochenende fragen sich viele Motorsportfans, auf welchem Sender sie die einzelnen Einheiten live verfolgen können, vor allem, ob es im Free-TV oder im kostenlosen Livestream verfolgt werden kann. Wir zeigen Euch, wie sich die Situation für den Großen Preis von Spanien gestaltet.

Formel 1: GP von Spanien - Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Freitag, 7. Mai 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 7. Mai 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 8. Mai 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 8. Mai 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 9. Mai 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Großer Preis von Spanien live im Free-TV

Nach einer Vereinbarung mit dem exklusiven Rechteinhaber Sky zeigt RTL in diesem Jahr vier Formel-1-Rennen live im Free-TV. Die gute Nachricht für dieses Wochenende: Der Große Preis von Spanien gehört dazu!

Der Privatsender beginnt mit seiner Übertragung am Sonntag um 14 Uhr mit dem Countdown. Durch diesen begleitet Euch Moderator Florian König. Das Rennen werden dann Heiko Wasser und Christian Danner kommentieren. Die Trainingseinheiten und das Qualifying werden dagegen nicht live von RTL im Free-TV übertragen. Um diese sehen zu können müsst Ihr bei Sky den neu gelaunchten Kanal Sky Sport F1 (HD) einschalten. Für diesen benötigt Ihr aber ein kostenpflichtiges Abo.

Eine weitere Möglichkeit sich das Rennwochenende aus Barcelona live im Free-TV anzusehen bietet der österreichische Sender ORF1 - wenn auch nur eingeschränkt. Der Sender kann nur grenznahen Gebieten terrestrisch oder per Kabel empfangen werden. Über Satellit ist das Signal verschlüsselt. (So könnt Ihr ORF 1 in Deutschland empfangen)

Formel 1: Großer Preis von Spanien im kostenlosen Livestream

RTL zeigt den Großen Preis von Spanien am Sonntag auch über sein offizielles Streamingportal TVNOW im Livestream. Für dieses müsst Ihr allerdings ein Abo abschließen. Das gute daran: Die ersten 30 Tage sind kostenlos, weshalb Ihr bei rechtzeitiger Anmeldung das Rennen dort ohne zusätzliche Kosten sehen könnt.

Ebenfalls schwierig ist die Situation bei den Livestreams von ORF 1. Nur wenige Angebote sind auch in Deutschland nutzbar, die Sperre lässt sich allerdings legal aushebeln. Dazu braucht Ihr eine VPN-Verbindung nach Österreich, da die Inhalte nur für österreichische IP-Adressen freigeschaltet sind.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Barcelona im Liveticker

Garantiert kostenlos sind die Liveticker von SPOX zu allen Sessions des Rennwochenendes der Formel 1 in Barcelona.

Formel 1: Der Rennkalender 2021